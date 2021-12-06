https://uz.sputniknews.ru/20211206/aleksandr-xinshteyn-prava-migrantov-nado-zaschischat--video-21674933.html
Александр Хинштейн: "Права мигрантов надо защищать" – видео
Александр Хинштейн: "Права мигрантов надо защищать" – видео
В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан политик объяснил, что изменится в жизни мигрантов в 2022 году.
2021-12-06T21:03+0500
2021-12-06T21:03+0500
2021-12-06T22:06+0500
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Мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы стало меньше на 40%. В планах мэрии также сократить число иностранцев на российских стройках.Куда могут быть перенаправлены мигранты и чего им ждать на российском рынке труда в 2022 году, корреспонденту Sputnik Узбекистан объясняет председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Почему число иностранных работников уменьшилось на российских стройках? Что ожидает приезжих из СНГ в 2022 году? За какое правонарушение может ждать депортация? Ответы на все эти вопросы – в материале Sputnik.Александр Хинштейн поддерживает инициативу московских властей сократить использование труда мигрантов для выполнения государственных и муниципальных задач, прежде всего, в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).Российский политик считает, что основной приоритет должен быть отдан российским гражданам, которые после пандемии нуждаются в работе. Однако он отметил, что Москва и регионы всегда рады высококвалифицированным кадрам из СНГ.Депутат также рассказал, почему мигранты из СНГ идут на преступления. Он считает, что "преступление преступлению рознь".Александр Хинштейн подчеркнул, что с объективной точки зрения, количество преступлений, совершаемых мигрантами в Москве и крупных мегаполисах, не столь высоко. Контроль въезда мигрантов и организованный набор рабочей силы, прежде всего, защищают права иностранных граждан, поскольку регулируют вопросы оформления документов и справедливой оплаты труда, считает политик.Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , мигранты, интервью, политик, права, видео
Александр Хинштейн: "Права мигрантов надо защищать" – видео
21:03 06.12.2021 (обновлено: 22:06 06.12.2021)
В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан политик объяснил, что изменится в жизни мигрантов в 2022 году.
Мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы стало меньше на 40%. В планах мэрии также сократить число иностранцев на российских стройках.
Куда могут быть перенаправлены мигранты и чего им ждать на российском рынке труда в 2022 году, корреспонденту Sputnik Узбекистан
объясняет председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Почему число иностранных работников уменьшилось на российских стройках? Что ожидает приезжих из СНГ в 2022 году? За какое правонарушение может ждать депортация? Ответы на все эти вопросы – в материале Sputnik
.
Александр Хинштейн поддерживает инициативу московских властей сократить использование труда мигрантов для выполнения государственных и муниципальных задач, прежде всего, в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Российский политик считает, что основной приоритет должен быть отдан российским гражданам, которые после пандемии нуждаются в работе. Однако он отметил, что Москва и регионы всегда рады высококвалифицированным кадрам из СНГ.
"Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали компетентные специалисты во всех сферах и областях: врачи, инженеры, промышленники, работники сельхозотрасли, IT-эксперты", — объясняет Хинштейн.
Депутат также рассказал, почему мигранты из СНГ идут на преступления. Он считает, что "преступление преступлению рознь".
"Одно дело, когда человек ворует хлеб из магазина для пропитания. Другое дело — развязное поведение и терроризирование местного населения".
Александр Хинштейн подчеркнул, что с объективной точки зрения, количество преступлений, совершаемых мигрантами в Москве и крупных мегаполисах, не столь высоко.
Контроль въезда мигрантов и организованный набор рабочей силы, прежде всего, защищают права иностранных граждан, поскольку регулируют вопросы оформления документов и справедливой оплаты труда, считает политик.
"Иностранцы не должны превращаться в бесправных рабов", – резюмировал председатель комитета Госдумы России.
Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан
.