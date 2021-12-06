https://uz.sputniknews.ru/20211206/aleksandr-xinshteyn-prava-migrantov-nado-zaschischat--video-21674933.html

Александр Хинштейн: "Права мигрантов надо защищать" – видео

Александр Хинштейн: "Права мигрантов надо защищать" – видео

В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан политик объяснил, что изменится в жизни мигрантов в 2022 году.

2021-12-06T21:03+0500

2021-12-06T21:03+0500

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Мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы стало меньше на 40%. В планах мэрии также сократить число иностранцев на российских стройках.Куда могут быть перенаправлены мигранты и чего им ждать на российском рынке труда в 2022 году, корреспонденту Sputnik Узбекистан объясняет председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Почему число иностранных работников уменьшилось на российских стройках? Что ожидает приезжих из СНГ в 2022 году? За какое правонарушение может ждать депортация? Ответы на все эти вопросы – в материале Sputnik.Александр Хинштейн поддерживает инициативу московских властей сократить использование труда мигрантов для выполнения государственных и муниципальных задач, прежде всего, в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).Российский политик считает, что основной приоритет должен быть отдан российским гражданам, которые после пандемии нуждаются в работе. Однако он отметил, что Москва и регионы всегда рады высококвалифицированным кадрам из СНГ.Депутат также рассказал, почему мигранты из СНГ идут на преступления. Он считает, что "преступление преступлению рознь".Александр Хинштейн подчеркнул, что с объективной точки зрения, количество преступлений, совершаемых мигрантами в Москве и крупных мегаполисах, не столь высоко. Контроль въезда мигрантов и организованный набор рабочей силы, прежде всего, защищают права иностранных граждан, поскольку регулируют вопросы оформления документов и справедливой оплаты труда, считает политик.Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.

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2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , мигранты, интервью, политик, права, видео