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В шаге от беды: что происходит на границе Беларуси и Польши — видео
В шаге от беды: что происходит на границе Беларуси и Польши — видео
Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока до сих пор пребывают на белорусско-польской границе.
2021-12-06T14:05+0500
2021-12-06T14:05+0500
2021-12-06T14:12+0500
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граница
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Спустя почти месяц после нового витка миграционного кризиса, они все еще не теряют надежды прорваться в Европу. Средняя сумма, которую потратил мигрант из Ирака, Сирии, Ирана на путевку в лучшую жизнь — пять тысяч долларов.Вспыхнувший миграционный кризис далек от завершения. Так считают все стороны: и беженцы, и поляки, и белорусские власти.Пункт пропуска "Брузги-Кузница" по-прежнему закрыт. Дорога, некогда соединявшая две страны, перегорожена забором и колючей проволокой. Круглые сутки здесь дежурят польские правоохранители, на всякий случай стоит и польская бронетехника.О том, что происходит сейчас на белорусско-польской границе, и когда все это закончится — в спецпроекте Sputnik "На границе".
https://uz.sputniknews.ru/20211202/bolshoe-intervyu-aleksandra-lukashenko-dmitriyu-kiselevu-21626780.html
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беларусь, польша, граница, беженцы
В шаге от беды: что происходит на границе Беларуси и Польши — видео
14:05 06.12.2021 (обновлено: 14:12 06.12.2021)
Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока до сих пор находятся на белорусско-польской границе.
Спустя почти месяц после нового витка миграционного кризиса, они все еще не теряют надежды прорваться в Европу.
Средняя сумма, которую потратил мигрант из Ирака, Сирии, Ирана на путевку в лучшую жизнь — пять тысяч долларов.
Беженцам буквально гарантировали беспроблемный путь в Германию. Но в итоге мечты разбились о польскую стену непонимания.
Вспыхнувший миграционный кризис далек от завершения. Так считают все стороны: и беженцы, и поляки, и белорусские власти.
Пункт пропуска "Брузги-Кузница" по-прежнему закрыт. Дорога, некогда соединявшая две страны, перегорожена забором и колючей проволокой. Круглые сутки здесь дежурят польские правоохранители, на всякий случай стоит и польская бронетехника.
О том, что происходит сейчас на белорусско-польской границе, и когда все это закончится — в спецпроекте Sputnik "На границе".