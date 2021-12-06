https://uz.sputniknews.ru/20211206/dzyudoisty-iz-uzbekistana-zanyali-pervoe-mesto-na-chempionate-azii-i-okeanii-21663624.html
Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании
Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании
Чемпионат Азии и Океании среди молодежи и юниоров прошел в ливанском Бейруте.
2021-12-06T11:52+0500
2021-12-06T11:52+0500
2021-12-06T11:54+0500
спорт
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании среди молодежи и юниоров в ливанском Бейруте, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики. По данным НОК, в общекомандном зачете юные узбекистанские спортсмены завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Молодежная сборная по дзюдо также вышла в лидеры. На ее чету 7 золотых, 2 серебряных, 6 бронзовых наград. Команда из Казахстана заняла второе место, у нее 3 "золота", 1 "серебро" и 5 "бронз". На третьем месте расположилась сборная Южной Кореи, она пополнила копилку 2 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistanets-davlat-bobonov-stal-silneyshim-dzyudoistom-planety-21115913.html
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дзюдо
Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании
11:52 06.12.2021 (обновлено: 11:54 06.12.2021)
Команда из Казахстана расположилась на втором месте. У нее 3 "золота", 1 "серебро" и 5 "бронз". На третьей позиции – сборная Южной Кореи. Она пополнила свою копилку 2 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik
. Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании среди молодежи и юниоров в ливанском Бейруте, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.
По данным НОК, в общекомандном зачете юные узбекистанские спортсмены завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Молодежная сборная по дзюдо также вышла в лидеры. На ее чету 7 золотых, 2 серебряных, 6 бронзовых наград.
Команда из Казахстана заняла второе место, у нее 3 "золота", 1 "серебро" и 5 "бронз". На третьем месте расположилась сборная Южной Кореи, она пополнила копилку 2 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми медалями.