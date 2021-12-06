https://uz.sputniknews.ru/20211206/dzyudoisty-iz-uzbekistana-zanyali-pervoe-mesto-na-chempionate-azii-i-okeanii-21663624.html

Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании

Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании

Чемпионат Азии и Океании среди молодежи и юниоров прошел в ливанском Бейруте.

2021-12-06T11:52+0500

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спорт

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании среди молодежи и юниоров в ливанском Бейруте, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики. По данным НОК, в общекомандном зачете юные узбекистанские спортсмены завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Молодежная сборная по дзюдо также вышла в лидеры. На ее чету 7 золотых, 2 серебряных, 6 бронзовых наград. Команда из Казахстана заняла второе место, у нее 3 "золота", 1 "серебро" и 5 "бронз". На третьем месте расположилась сборная Южной Кореи, она пополнила копилку 2 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistanets-davlat-bobonov-stal-silneyshim-dzyudoistom-planety-21115913.html

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