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Глобальный молодежный форум пройдет в Узбекистане – видео
Глобальный молодежный форум пройдет в Узбекистане – видео
Мероприятие нацелено на создание пространства, где молодежь сможет выдвинуть интересные идеи и актуальные предложения.
2021-12-06T12:32+0500
2021-12-06T13:40+0500
общество
форум
молодежь
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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Узбекистане с 18 по 25 декабря пройдет Форум молодежи Узбекистана - 2021, сообщает официальный Telegram-канал форума.Отмечается, что мероприятие нацелено на создание пространства, где молодежь сможет выдвинуть интересные идеи и актуальные предложения, а также воплотить свой научный и творческий потенциалы. Ожидается, что форум поспособствует активному обновлению страны. Все свои предложения можно заранее направить организаторам, воспользовавшись специальной формой.В августе этого года в Ташкенте состоялся международный форум по правам молодежи. В нем приняли участие свыше 500 представителей из более чем 30 стран и международных организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20181004/Rossiysko-uzbekskiy-molodezhnyy-forum-prokhodit-v-trekh-rossiyskikh-gorodakh-9603635.html
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форум, молодежь

Глобальный молодежный форум пройдет в Узбекистане – видео

12:32 06.12.2021 (обновлено: 13:40 06.12.2021)
© pexels/Jill WellingtonМолодежь
Молодежь - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© pexels/Jill Wellington
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Мероприятие нацелено на создание пространства, где молодежь сможет выдвинуть интересные идеи и актуальные предложения.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Узбекистане с 18 по 25 декабря пройдет Форум молодежи Узбекистана - 2021, сообщает официальный Telegram-канал форума.
Отмечается, что мероприятие нацелено на создание пространства, где молодежь сможет выдвинуть интересные идеи и актуальные предложения, а также воплотить свой научный и творческий потенциалы. Ожидается, что форум поспособствует активному обновлению страны.
Все свои предложения можно заранее направить организаторам, воспользовавшись специальной формой.
В ВолГУ начал работу Российско-Узбекский молодежный форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2018
Россия
Российско-узбекский молодежный форум проходит в трех городах РФ
4 октября 2018, 13:09
В августе этого года в Ташкенте состоялся международный форум по правам молодежи. В нем приняли участие свыше 500 представителей из более чем 30 стран и международных организаций.

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