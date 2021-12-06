https://uz.sputniknews.ru/20211206/globalnyy-molodejnyy-forum-proydet-v-uzbekistane-21663940.html
Глобальный молодежный форум пройдет в Узбекистане – видео
Глобальный молодежный форум пройдет в Узбекистане – видео
Мероприятие нацелено на создание пространства, где молодежь сможет выдвинуть интересные идеи и актуальные предложения.
2021-12-06T12:32+0500
2021-12-06T12:32+0500
2021-12-06T13:40+0500
общество
форум
молодежь
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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Узбекистане с 18 по 25 декабря пройдет Форум молодежи Узбекистана - 2021, сообщает официальный Telegram-канал форума.Отмечается, что мероприятие нацелено на создание пространства, где молодежь сможет выдвинуть интересные идеи и актуальные предложения, а также воплотить свой научный и творческий потенциалы. Ожидается, что форум поспособствует активному обновлению страны. Все свои предложения можно заранее направить организаторам, воспользовавшись специальной формой.В августе этого года в Ташкенте состоялся международный форум по правам молодежи. В нем приняли участие свыше 500 представителей из более чем 30 стран и международных организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20181004/Rossiysko-uzbekskiy-molodezhnyy-forum-prokhodit-v-trekh-rossiyskikh-gorodakh-9603635.html
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форум, молодежь
Глобальный молодежный форум пройдет в Узбекистане – видео
12:32 06.12.2021 (обновлено: 13:40 06.12.2021)
Мероприятие нацелено на создание пространства, где молодежь сможет выдвинуть интересные идеи и актуальные предложения.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik
. В Узбекистане с 18 по 25 декабря пройдет Форум молодежи Узбекистана - 2021, сообщает
официальный Telegram-канал форума.
Отмечается, что мероприятие нацелено на создание пространства, где молодежь сможет выдвинуть интересные идеи и актуальные предложения, а также воплотить свой научный и творческий потенциалы. Ожидается, что форум поспособствует активному обновлению страны.
Все свои предложения можно заранее направить организаторам, воспользовавшись
специальной формой.
В августе этого года в Ташкенте состоялся
международный форум по правам молодежи. В нем приняли участие свыше 500 представителей из более чем 30 стран и международных организаций.