https://uz.sputniknews.ru/20211206/izdan-ukaz-o-pravax-jenschin-v-afganistane-21665555.html
Издан указ о правах женщин в Афганистане
Издан указ о правах женщин в Афганистане
Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Twitter представитель талибов Забиулла Муджахид.
2021-12-06T13:39+0500
2021-12-06T13:39+0500
2021-12-06T13:58+0500
в мире
афганистан
радикальное движение "талибан"
права женщин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/06/21665525_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_2045716343db837736bbc7704d8f0982.jpg
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Афганистане женщина не является собственностью и не может быть насильно выдана замуж, отмечается в изданном лидером движения "Талибан"* Хайбатуллой Ахундзада указе.Глава талибов дал указания организациям, богословам и старейшинам "принять серьёзные меры" для обеспечения прав женщин.В соответствии с документом, для заключения брака необходимо согласие со стороны женщины, и никто не может заставить ее выйти замуж через принуждение или давление. "Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек; никто не может отдать её кому бы то ни было в обмен на заключение мирного соглашения или прекращения вражды", — информируется в указе, опубликованном представителем талибов Забиуллой Муджахидом в Twitter.К тому же после смерти мужа в течение четырех месяцев никто не может жениться на его вдове насильно, в том числе и родственники. Также признается право вдов решать, выходить замуж повторно или нет.Помимо этого, вдовы наделены правами наследования и фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и других родственников. Помимо этого, указом регулируются случаи многоженства. В частности, мужья обязаны предоставлять права всем своим женам в соответствии с законами шариата.Министерству по делам хаджа и религий поручено способствовать проведению проповедей о правах женщин - нельзя угнетать и отказывать им в их правах.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-afganistane-obostryaetsya-vnutrennyaya-borba--chego-jdat-uzbekistanu-21625928.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/06/21665525_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a06d0ebe3278f1abfd6186e563b87b4d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, радикальное движение "талибан", права женщин
Издан указ о правах женщин в Афганистане
13:39 06.12.2021 (обновлено: 13:58 06.12.2021)
Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Twitter представитель талибов Забиулла Муджахид.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Афганистане женщина не является собственностью и не может быть насильно выдана замуж, отмечается в изданном лидером движения "Талибан"* Хайбатуллой Ахундзада указе.
Глава талибов дал указания организациям, богословам и старейшинам "принять серьёзные меры" для обеспечения прав женщин.
В соответствии с документом, для заключения брака необходимо согласие со стороны женщины, и никто не может заставить ее выйти замуж через принуждение или давление.
"Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек; никто не может отдать её кому бы то ни было в обмен на заключение мирного соглашения или прекращения вражды", — информируется в указе, опубликованном
представителем талибов Забиуллой Муджахидом в Twitter.
К тому же после смерти мужа в течение четырех месяцев никто не может жениться на его вдове насильно, в том числе и родственники. Также признается право вдов решать, выходить замуж повторно или нет.
Помимо этого, вдовы наделены правами наследования и фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и других родственников.
Помимо этого, указом регулируются случаи многоженства. В частности, мужья обязаны предоставлять права всем своим женам в соответствии с законами шариата.
Министерству по делам хаджа и религий поручено способствовать проведению проповедей о правах женщин - нельзя угнетать и отказывать им в их правах.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.