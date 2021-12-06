https://uz.sputniknews.ru/20211206/izdan-ukaz-o-pravax-jenschin-v-afganistane-21665555.html

Издан указ о правах женщин в Афганистане

Издан указ о правах женщин в Афганистане

Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Twitter представитель талибов Забиулла Муджахид.

2021-12-06T13:39+0500

2021-12-06T13:39+0500

2021-12-06T13:58+0500

в мире

афганистан

радикальное движение "талибан"

права женщин

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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Афганистане женщина не является собственностью и не может быть насильно выдана замуж, отмечается в изданном лидером движения "Талибан"* Хайбатуллой Ахундзада указе.Глава талибов дал указания организациям, богословам и старейшинам "принять серьёзные меры" для обеспечения прав женщин.В соответствии с документом, для заключения брака необходимо согласие со стороны женщины, и никто не может заставить ее выйти замуж через принуждение или давление. "Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек; никто не может отдать её кому бы то ни было в обмен на заключение мирного соглашения или прекращения вражды", — информируется в указе, опубликованном представителем талибов Забиуллой Муджахидом в Twitter.К тому же после смерти мужа в течение четырех месяцев никто не может жениться на его вдове насильно, в том числе и родственники. Также признается право вдов решать, выходить замуж повторно или нет.Помимо этого, вдовы наделены правами наследования и фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и других родственников. Помимо этого, указом регулируются случаи многоженства. В частности, мужья обязаны предоставлять права всем своим женам в соответствии с законами шариата.Министерству по делам хаджа и религий поручено способствовать проведению проповедей о правах женщин - нельзя угнетать и отказывать им в их правах.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-afganistane-obostryaetsya-vnutrennyaya-borba--chego-jdat-uzbekistanu-21625928.html

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афганистан, радикальное движение "талибан", права женщин