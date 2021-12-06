https://uz.sputniknews.ru/20211206/kak-avstraliyskiy-tolstyy-kot-bender-stal-simvolom-tuly-21658780.html

Как австралийский толстый кот Бендер стал символом Тулы

Как австралийский толстый кот Бендер стал символом Тулы

За время пандемии и изоляции Бендер набрал вес и приобрел всемирную известность

2021-12-06T08:00+0500

2021-12-06T08:00+0500

2021-12-06T08:00+0500

это интересно

тула

кот

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Австралийский кот Бендер – звезда TikTokа и герой интернет-мемов стал неофициальным символом Тулы и теперь красуется на плакатах, приглашая отведать знаменитый тульский пряник.Как же так получилось, что толстячок из Мельбурна стал "лицом" пряничной столицы? Об этом в своем Instagram рассказывает хозяйка Бендера Нелла Кейдж.Нелле 70 лет, она живет в Мельбурне одна со своим любимцем Бендером. Сидя дома из-за пандемии, Бендер сильно поправился и весил почти 13 килограммов. Во время изоляции Нелла стала выкладывать фото и видео кота в социальные сети. Толстячок Бендер быстро приобрел популярность. Сейчас у него более миллиона подписчиков по всему свету.Особую популярность Бендер приобрел после публикации ролика, где он требовательным и осуждающим мяуканьем требует у хозяйки второй завтрак. Тему подхватили, и кот быстро стал героем бесчисленных мемов.Вскоре изображения кота появились на сумках, футболках и кружках. И даже на билборде на въезде в Тулу – толстячок приглашает гостей отведать тульский пряник и прогуляться по набережной.Хозяйка Бендера разместила в своем Instagram фотографию билборда с вопросом к администрации Тулы: "Можете, пожалуйста, прислать нам пряник? А билет на самолет?"Ответ был быстрым: коту и его хозяйке не только выслали тульских пряников, но и сняли краткую видео-экскурсию по Туле на английском языке.Как сообщает хозяйка Бендера, кот сейчас сел на диету и активно худеет – он уже снова может прыгать. Надеемся, на популярности кота это никак не скажется.

https://uz.sputniknews.ru/20211204/v-trende-litsom-modnogo-brenda-valentino-stal-kot-stepan-iz-xarkova-21642464.html

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