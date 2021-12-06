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Как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки — фото
© Личный архив Дадажона ТурдиалиеваЁлочные игрушки в узбекском стиле
© Личный архив Дадажона Турдиалиева
Покровитель 2022 года – Черный водяной тигр — любит натуральные материалы и необычные сочетания. В этом случае идеальный вариант – украсить ёлку в узбекском стиле.
Новый год – праздник, полный традиций, а один из самых красивых новогодних обычаев – это, конечно, украшение ёлки. И каждый раз хочется нарядить хвойную красавицу по-особенному. Что если в Новый год-2022 обратить внимание на национальный колорит и украсить ёлку в традиционном узбекском стиле?
Игрушки из тыквы
Символ 2022 года – Черный Водяной Тигр — приветствует натуральные материалы. А узбекские ёлочные игрушки из тыквы как раз экологически чистые и к тому же очень прочные.
Самаркандский мастер Мансур Нуриллаев рассказывает, что создает миниатюрные сувениры на протяжении 26 лет. А игрушками из тыквы занялся лет пять назад – и они пользуются огромной популярностью у туристов.
"Все вручную делается. Это натуральная тыква, я ее сам выращиваю дома. Это специальный сорт, из которого я делаю ёлочные игрушки", — рассказывает мастер.
Как рассказал Нуриллаев, в день ему удается разрисовать от пяти до десяти игрушек в зависимости от сложности рисунка. Самый востребованный, разумеется, узбекский узор.
Керамика и адрас
© Личный архив Дадажона ТурдиалиеваЁлочные игрушки в узбекском стиле
Ёлочные игрушки в узбекском стиле
© Личный архив Дадажона Турдиалиева
Лучшими цветами для встречи года Тигра-2022 считаются золотистый, белый, голубой и синий. Вся эта палитра часто встречается на узбекском адрасе, а еще — на ёлочных игрушках из керамики, раскрашенных под адрас.
Другой самаркандский ремесленник – Дадажон Турдиалиев — научился мастерить ёлочные игрушки еще в семь лет. "В Узбекистане ремесленники часто делятся наработанным опытом и знаниями с детьми, наш отец научил этому искусству меня и брата, — рассказывает он. – У каждой такой игрушки – своя уникальная история".
© Личный архив Мансура НуриллаеваЁлочные игрушки в узбекском стиле
Ёлочные игрушки в узбекском стиле
© Личный архив Мансура Нуриллаева
Чаще всего керамические ёлочные игрушки приобретают россияне, путешествующие по Узбекистану, рассказывает мастер – и штучно, в качестве подарка, и целыми наборами, чтобы украсить ёлку.
Ёлка в тиграх
© Личный архив Дадажона ТурдиалиеваЁлочные игрушки в узбекском стиле
Ёлочные игрушки в узбекском стиле
© Личный архив Дадажона Турдиалиева
Ну а как же обойтись без самой главной игрушки – с изображением символа года? "На одну такую игрушку уходит около половины дня, а потом еще все сувениры необходимо обжечь в печи – в печь помещается 400-500 игрушек", — объясняет мастер.