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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки — фото
Как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки — фото
Покровитель 2022 года – Черный водяной тигр, - любит натуральные материалы и необычные сочетания. В этом случае идеальный вариант – украсить елку в узбекском стиле.
2021-12-06T23:00+0500
2021-12-06T23:00+0500
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Новый год – праздник, полный традиций, а один из самых красивых новогодних обычаев – это, конечно, украшение ёлки. И каждый раз хочется нарядить хвойную красавицу по-особенному. Что если в Новый год-2022 обратить внимание на национальный колорит и украсить ёлку в традиционном узбекском стиле?Игрушки из тыквыСимвол 2022 года – Черный Водяной Тигр — приветствует натуральные материалы. А узбекские ёлочные игрушки из тыквы как раз экологически чистые и к тому же очень прочные.Самаркандский мастер Мансур Нуриллаев рассказывает, что создает миниатюрные сувениры на протяжении 26 лет. А игрушками из тыквы занялся лет пять назад – и они пользуются огромной популярностью у туристов.Как рассказал Нуриллаев, в день ему удается разрисовать от пяти до десяти игрушек в зависимости от сложности рисунка. Самый востребованный, разумеется, узбекский узор.Керамика и адрасЛучшими цветами для встречи года Тигра-2022 считаются золотистый, белый, голубой и синий. Вся эта палитра часто встречается на узбекском адрасе, а еще — на ёлочных игрушках из керамики, раскрашенных под адрас.Другой самаркандский ремесленник – Дадажон Турдиалиев — научился мастерить ёлочные игрушки еще в семь лет. "В Узбекистане ремесленники часто делятся наработанным опытом и знаниями с детьми, наш отец научил этому искусству меня и брата, — рассказывает он. – У каждой такой игрушки – своя уникальная история".Чаще всего керамические ёлочные игрушки приобретают россияне, путешествующие по Узбекистану, рассказывает мастер – и штучно, в качестве подарка, и целыми наборами, чтобы украсить ёлку.Ёлка в тиграхНу а как же обойтись без самой главной игрушки – с изображением символа года? "На одну такую игрушку уходит около половины дня, а потом еще все сувениры необходимо обжечь в печи – в печь помещается 400-500 игрушек", — объясняет мастер.
https://uz.sputniknews.ru/20211203/glavnoe-chtoby-v-serdtse-byla-dobrota-intervyu-s-dedom-morozom-21633647.html
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мультимедиа , новогодняя елка, новый год, елочные игрушки

Как нарядить ёлку на Новый Год-2022: самые необычные ёлочные игрушки — фото

23:00 06.12.2021
© Личный архив Дадажона ТурдиалиеваЁлочные игрушки в узбекском стиле
Ёлочные игрушки в узбекском стиле - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© Личный архив Дадажона Турдиалиева
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Покровитель 2022 года – Черный водяной тигр — любит натуральные материалы и необычные сочетания. В этом случае идеальный вариант – украсить ёлку в узбекском стиле.
Новый год – праздник, полный традиций, а один из самых красивых новогодних обычаев – это, конечно, украшение ёлки. И каждый раз хочется нарядить хвойную красавицу по-особенному. Что если в Новый год-2022 обратить внимание на национальный колорит и украсить ёлку в традиционном узбекском стиле?

Игрушки из тыквы

Символ 2022 года – Черный Водяной Тигр — приветствует натуральные материалы. А узбекские ёлочные игрушки из тыквы как раз экологически чистые и к тому же очень прочные.
Самаркандский мастер Мансур Нуриллаев рассказывает, что создает миниатюрные сувениры на протяжении 26 лет. А игрушками из тыквы занялся лет пять назад – и они пользуются огромной популярностью у туристов.

"Все вручную делается. Это натуральная тыква, я ее сам выращиваю дома. Это специальный сорт, из которого я делаю ёлочные игрушки", — рассказывает мастер.

Как рассказал Нуриллаев, в день ему удается разрисовать от пяти до десяти игрушек в зависимости от сложности рисунка. Самый востребованный, разумеется, узбекский узор.

Керамика и адрас

© Личный архив Дадажона ТурдиалиеваЁлочные игрушки в узбекском стиле
Ёлочные игрушки в узбекском стиле - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
Ёлочные игрушки в узбекском стиле
© Личный архив Дадажона Турдиалиева
Лучшими цветами для встречи года Тигра-2022 считаются золотистый, белый, голубой и синий. Вся эта палитра часто встречается на узбекском адрасе, а еще — на ёлочных игрушках из керамики, раскрашенных под адрас.
Другой самаркандский ремесленник – Дадажон Турдиалиев — научился мастерить ёлочные игрушки еще в семь лет. "В Узбекистане ремесленники часто делятся наработанным опытом и знаниями с детьми, наш отец научил этому искусству меня и брата, — рассказывает он. – У каждой такой игрушки – своя уникальная история".
© Личный архив Мансура НуриллаеваЁлочные игрушки в узбекском стиле
Ёлочные игрушки в узбекском стиле - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
Ёлочные игрушки в узбекском стиле
© Личный архив Мансура Нуриллаева
Чаще всего керамические ёлочные игрушки приобретают россияне, путешествующие по Узбекистану, рассказывает мастер – и штучно, в качестве подарка, и целыми наборами, чтобы украсить ёлку.

Ёлка в тиграх

© Личный архив Дадажона ТурдиалиеваЁлочные игрушки в узбекском стиле
Ёлочные игрушки в узбекском стиле - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
Ёлочные игрушки в узбекском стиле
© Личный архив Дадажона Турдиалиева
Ну а как же обойтись без самой главной игрушки – с изображением символа года? "На одну такую игрушку уходит около половины дня, а потом еще все сувениры необходимо обжечь в печи – в печь помещается 400-500 игрушек", — объясняет мастер.
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