https://uz.sputniknews.ru/20211203/glavnoe-chtoby-v-serdtse-byla-dobrota-intervyu-s-dedom-morozom-21633647.html

Главное, чтобы в сердце была доброта: интервью с Дедом Морозом

Главное, чтобы в сердце была доброта: интервью с Дедом Морозом

Как зовут жену Деда Мороза? Какие подарки чаще всего просят у дедушки дети и взрослые? Что он любит есть и где бывает в отпуске? Об этом рассказал сам Дед Мороз.

2021-12-03T22:00+0500

2021-12-03T22:00+0500

2021-12-03T22:00+0500

это интересно

интервью

дед мороз

подарки

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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. До Нового года осталось меньше месяца. На улицах и в торговых центрах появились первые ёлки. Дети, а порой и взрослые, активно отправляют письма Дедушке Морозу. В преддверии праздников наши коллеги из РИА Новости поговорили с Дедом Морозом из Московской усадьбы о жизни, призвании и вере в чудеса.– Здравствуйте, Дедушка Мороз! Спасибо, что выбрались к нам. И сразу начнем с актуального: пандемия коронавируса продолжается, вы сами соблюдаете правила безопасности?– Обязательно, я считаю, что все должны соблюдать. Дело хорошее. Стараюсь держаться в тонусе, спортом занимаюсь — это самое главное. Надо всем заниматься спортом, и ничего к тебе не пристанет.–А есть ли у вас отчество?– Конечно, я Мороз Никитич!– А жена у вас есть или вы в своем тереме один живете?– Конечно, есть: Матушка Метелица. Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей.– А за что еще она отвечает?– Да много за что, по хозяйству-то, надо и на стол накрыть, следить за убранством теремов и моим видом, нарядом, или, как это говорят, имиджем.– А Снегурочка с вами живет?– Снегурочка – внучка названная, поэтому у нее теремочек свой. Если говорить про московскую усадебку, то теремочек рядышком. Как говорят мои друзья туристы, в шаговой доступности.– Обязательно съездим. Вы сказали, что она внучка названная, а кто ее родители?– Родители? Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей. Самое главное, что Снегурочка – девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает, скромничает, не говорит.– Теперь еще немного о вас. Кем вы хотели стать в детстве?– А я и не хотел… Так как-то само получилось, тут хочешь – не хочешь, а вроде бы как на роду написано.– А как вообще становятся Дедом Морозом? Может вы проходили какое-нибудь собеседование?– Собеседование? (смеется) Перед кем? Перед зверушками в лесу что ли? Или перед мальчишками, девчонками? Понимаешь, миленькая, если человек уж хочет быть Дедом Морозом, главное, чтобы детей любил, чтобы добро умел нести к людям. А все остальное – это наносное, если в сердце любовь, значит все получится. А я уж делегирую права таким ребятишкам, которые готовы помочь мне в этом хорошем, добром деле.– А как вы вообще живете? Как вы заходите в помещения, не жарко ли вам?– Так я же не всегда в шубе хожу. У меня нарядов много. А потом мы ученые, я же последнее время наукой увлекся, вот в теремочек ко мне приедете, посмотрите, красота. У меня там "центр управления полетами". "Чего?" — спросите вы. Космические корабли и без меня есть кому отправлять, а вот фантазию, полет мысли – это ко мне. Ну и, конечно, подарочки нужно всем вовремя.– К слову о погоде. А не страдаете ли вы от глобального потепления, оно на вас не влияет?– Нет, мне что холодно, что жарко, главное, чтобы человек мог настроиться, а я это умею сызмальства. Вот так вот. Мне без разницы, пурга – это моя стихия!– А московские зимы, на ваш взгляд, достаточно морозные?– Да, хорошие, мне нравится. Ветерочек такой, где-то я недавно был, задувал, аж прямо сердце радовалось. Нравится, очень нравится.– А что вы едите, что вы пьете? Не питаетесь же одним мороженым и льдышками, как показывают в мультфильмах?– Нет-нет (смеется). Я ем все, что мне нравится. Главное, чтобы это был натуральный продукт. Кто хорошо натуральные продукты кушает, тот долго живет, я тому пример.– А что вы еще делаете для поддержания своего здоровья, помимо того, что спортом занимаетесь? Какой у вас распорядок дня?– Прежде всего, волноваться надо меньше. Это самое главное. Воздухом дышать, спортом заниматься, не ссориться с людьми. Главное, чтобы с добротой к каждому человеку. И они тогда к тебе с той же добротой. Отсюда и жизнь продолжается. Смотрю, на Кавказе, в горах, где горный свежий воздух, там люди по-доброму друг к другу относятся, там меньше ста лет мало кто живет. А я уж и забыл, сколько мне лет.– А вы там бываете? У вас вообще есть отпуск, куда вы ездите в свободное время?– Да, я же волшебник. Я где хочу, там и бываю. И на Кавказе, там очень красиво, очень мне нравится, и в Сибири, и на севере – везде бываю в свободное время. А так у меня обязанностей много.– А что вы еще делаете, чем занимаетесь в тот период, когда не нужно заниматься подарками?– Почта у меня работает круглый год. Детишки некоторые пишут письма всегда, им не важно, лето или осень, главное, чтобы письмо дошло. И если обратный адрес есть, я могу написать, или помощники мои помогут. А то и сам съезжу или к себе приглашу. Все по-разному. Еще люблю грибочки пособирать, ягодки, рыбку половить, потом отпускаю, правда, мне сам процесс интересен.– А вот вы заговорили о том, что можете пригласить в свою усадьбу. А в этом году детки туда смогут попасть? И какие там правила в связи с коронавирусом, может, нужно маски всем надевать?– А почему нет? Ну детишки-то, что ж мы все про маски, разве что карнавальные. Мне нравится, когда ребенок еще и артистичный, творческий, и сам сделает, это прелесть! Да, конечно, в усадебке практически на днях начнем принимать ребятишек.– А как изменились запросы детей? Что современные дети у вас просят?– Маленький человечек – слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, "гаджеты". А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так, куклы, конфеты... А родители все кредит, да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь. Всем-то не могу помочь, пускай уж сами тоже как-нибудь шевелятся на счет этого.– То есть родители тоже вам пишут и загадывают желания?– Процентов 40. И из них бабушек много, да. Они то ли уже совсем старенькие такие, все забывают и впадают в детство. Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я, я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил.– А до какого возраста вообще нужно верить в чудеса?– Да в любом возрасте, не важно. Роль возраст не играет абсолютно никакую, главное, чтобы в сердце были доброта и любовь к людям и вера в честное, искреннее отношение между людьми. Вот если человек это теряет, тогда уж и не знаю, что ему поможет.– А помимо просьб о подарках, что вам еще пишут на почту, может, что-то присылают, подарки какие-то?– Присылают, я вот как раз носочки сегодня надел вязанные, с уходящим годом Быка по восточному календарю. Еще яблочки присылают, мандаринки, игрушки разные. Садики целые собираются, рисуют, лепят и присылают целые картины живописные, на стол можно поставить и днями любоваться. Сказки, книжки присылают. И я, конечно, отвечаю тем же, не только добрым словом, но и подарочки тоже люблю дарить самые хорошие.– Вы говорите, что дети стали чаще просить гаджеты, а вы сами их освоили, пользуетесь ли Интернетом, может у вас есть социальные сети?– А что ж тут сложного? Кнопочки надавил, главное – вовремя. И последовательность соблюсти, а все остальное – это дело техники. Мозги надо подключать, конечно, деменция мне не страшна.– Это хорошо. Есть у вас коллега в Великом Устюге, вы с ним как-то общаетесь? Есть ли какая-то иерархия Дедов Морозов?– Братишка Мороз? Конечно, общаемся, мы же все братья, а как же? Только я постарше. Мы – друзья, как же среди родственников не общаться? Это последнее дело. Родственников надо поддерживать, это правильно.– А какие у вас планы на Новый год? Как вы будете его встречать?– Весело, с друзьями, всех соберу, кого посчитаю нужным позвать. И кто захочет прийти, всех принимаю. Самое главное, чтобы было весело, красиво, достойно и ничего лишнего.– У многих есть любимая новогодняя сказка, мультик о Новом годе, о Дедушке Морозе. У вас есть такие?– Мультики? Да я все люблю, главное, чтобы они были добрые. А про себя много видел. (смеется)– А есть ли у вас планы на будущее? Планируете ли вы сменить профессию, заняться чем-то еще, может, в мэры хотите пойти или в президенты?– А это уж народ пускай решает, куда меня продвигать, без комментариев. (смеется) А самое главное в этой жизни – относиться с добротой к людям. Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать чаяния людей, их тревоги, необходимость им помочь – то и грош тебе цена, кем бы ты ни был. А я же сказочник, я помогаю прежде всего добрым словом, хорошим делом, но и замечательными новогодними подарками.– Можете ли поздравить с наступающими праздниками моих коллег и всех москвичей?– С огромным удовольствием! Дорогие мои друзья, от всего сердца своего волшебного, от всех своих помощников и друзей поздравляю вас с наступающим Новым годом! И коротко могу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути все было ладно да складно.

https://uz.sputniknews.ru/20211010/uzbekistan-popal-v-top-5-stran-gde-stoit-otmetit-novyy-god-20842077.html

https://uz.sputniknews.ru/20211201/samyy-aromatnyy-traditsionnyy-rojdestvenskiy-fruktovyy-keks-21589390.html

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интервью, дед мороз, подарки