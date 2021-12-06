https://uz.sputniknews.ru/20211206/kak-uznat-istoriyu-avtomobilya-21660645.html

Как узнать историю автомобиля

Как узнать историю автомобиля

Какая информация теперь будет доступна на электронных платформах и как ее получить — читайте в обзоре.

2021-12-06T10:35+0500

2021-12-06T10:35+0500

2021-12-06T10:39+0500

общество

автомобили

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Узбекистане разработали проект административного регламента, касающегося автомобилей.С 1 января граждане смогут получать информацию об авто. Получить ее можно на договорной основе в Центрах госуслуг, либо через Единый портал интерактивных госуслуг (ЕПИГУ), а также через специальные приложения.Какая информация доступнаДля запуска программы "История автомобиля" будут интегрированы информационные системы сразу четырех ведомств: Министерства внутренних дел (данные об авто), Министерства юстиции (договора), Министерства финансов (страховка), Министерства транспорта (наличие лицензии на перевозку).Как получить сведения об автоНеобходимо подать заявку в Центре госуслуг, либо через Единый портал интерактивных госуслуг. Запрос далее будет отправлен в соответствующий орган.Услуга — платная. За нее взимается сбор в размере 20 процентов от БРВ (при обращении самостоятельно через ЕПИГУ — 90% от данной суммы).Кроме того, планируется все лицевые счета за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, поставка электроэнергии, обеспечение горячей и питьевой водой, канализация, вывоз отходов) привязать к персональному идентификационному номеру граждан, а для юридических лиц — к ИНН. Таким образом, будет внедрен принцип "единый клиент".

https://uz.sputniknews.ru/20211201/eto-ofitsialno-uzbekskim-voditelyam-razreshat-ne-vozit-prava-i-texpasport-21595136.html

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автомобили