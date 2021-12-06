https://uz.sputniknews.ru/20211206/kak-uznat-istoriyu-avtomobilya-21660645.html
Как узнать историю автомобиля
Как узнать историю автомобиля
Какая информация теперь будет доступна на электронных платформах и как ее получить — читайте в обзоре.
2021-12-06T10:35+0500
2021-12-06T10:35+0500
2021-12-06T10:39+0500
общество
автомобили
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Узбекистане разработали проект административного регламента, касающегося автомобилей.С 1 января граждане смогут получать информацию об авто. Получить ее можно на договорной основе в Центрах госуслуг, либо через Единый портал интерактивных госуслуг (ЕПИГУ), а также через специальные приложения.Какая информация доступнаДля запуска программы "История автомобиля" будут интегрированы информационные системы сразу четырех ведомств: Министерства внутренних дел (данные об авто), Министерства юстиции (договора), Министерства финансов (страховка), Министерства транспорта (наличие лицензии на перевозку).Как получить сведения об автоНеобходимо подать заявку в Центре госуслуг, либо через Единый портал интерактивных госуслуг. Запрос далее будет отправлен в соответствующий орган.Услуга — платная. За нее взимается сбор в размере 20 процентов от БРВ (при обращении самостоятельно через ЕПИГУ — 90% от данной суммы).Кроме того, планируется все лицевые счета за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, поставка электроэнергии, обеспечение горячей и питьевой водой, канализация, вывоз отходов) привязать к персональному идентификационному номеру граждан, а для юридических лиц — к ИНН. Таким образом, будет внедрен принцип "единый клиент".
https://uz.sputniknews.ru/20211201/eto-ofitsialno-uzbekskim-voditelyam-razreshat-ne-vozit-prava-i-texpasport-21595136.html
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автомобили
Как узнать историю автомобиля
10:35 06.12.2021 (обновлено: 10:39 06.12.2021)
Какая информация теперь будет доступна на электронных платформах и как ее получить — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik
. В Узбекистане разработали проект
административного регламента, касающегося автомобилей.
С 1 января граждане смогут получать информацию об авто. Получить ее можно на договорной основе в Центрах госуслуг, либо через Единый портал интерактивных госуслуг (ЕПИГУ), а также через специальные приложения.
Какая информация доступна
государственный номерной знак;
дата государственной регистрации;
модель, год выпуска и пробег;
заключенные гражданско-правовые договора;
дорожно-транспортные происшествия и другое.
Для запуска программы "История автомобиля" будут интегрированы информационные системы сразу четырех ведомств: Министерства внутренних дел (данные об авто), Министерства юстиции (договора), Министерства финансов (страховка), Министерства транспорта (наличие лицензии на перевозку).
Как получить сведения об авто
Необходимо подать заявку в Центре госуслуг, либо через Единый портал интерактивных госуслуг. Запрос далее будет отправлен в соответствующий орган.
Услуга — платная. За нее взимается сбор в размере 20 процентов от БРВ (при обращении самостоятельно через ЕПИГУ — 90% от данной суммы).
В Узбекистане с 1 ноября применяется скидка в 50% при оказании госуслуг малообеспеченным гражданам, зарегистрированным в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", а также лицам с инвалидностью I и II групп.
Кроме того, планируется все лицевые счета за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, поставка электроэнергии, обеспечение горячей и питьевой водой, канализация, вывоз отходов) привязать к персональному идентификационному номеру граждан, а для юридических лиц — к ИНН.
Таким образом, будет внедрен принцип "единый клиент".