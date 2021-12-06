Политика
Предприятия Казахстана принесут в Узбекистан миллиардные проекты
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам переговоров в Нур-Султане, президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели брифинг для журналистов.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Завершились переговоры в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Казахстан. Глава Узбекистана встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а также принял участие в расширенном заседании делегаций двух стран.
По итогам переговоров лидеры провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о достигнутых договоренностях, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В частности, главы государств выразили удовлетворенность прошедшими переговорами и развитием двустороннего сотрудничества, которое поднялось на новый уровень союзнических отношений.
"В основе сотрудничества Узбекистана и Казахстана лежит также стремление использовать огромный потенциал взаимодополняемости. Мы намерены объединять наши усилия и находить новые точки роста", - подчеркнул Шавкат Мирзиёв.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев рассказал о торгово-экономических договоренностях и совместных проектах.
"Достигнуты договоренности по запуску ряда якорных проектов. Они направлены на создание тысяч рабочих мест и внесут весомый вклад в социальную поддержку граждан наших стран. К примеру, компания "Казфосфат" выразила заинтересованность в строительстве завода по производству фосфорных и комплексных удобрений в Ташкентской области на сумму около 1 миллиарда долларов. Крупнейшая в Казахстане строительная компания "BI group" планирует возвести в Ташкенте отдельный микрорайон, вложив более 1 миллиарда долларов. Флагман нашего автопрома "Astana-Motors" планирует построить в Узбекистане предприятие по производству автомобилей "Hyundai", – цитирует казахского лидера агентство "Казинформ".
Помимо торгово-экономического сотрудничества, на брифинге обсудили договоренности в сферах культуры, науки и образования.
В частности, в Казахстане регулярно будет проводиться Год Узбекистана, а в Узбекистане – Год Казахстана. В следующем году в Узбекистане пройдет первый Конгресс молодежи и Форум творческой научной интеллигенции. В следующем году в обоих государствах договорились широко отпраздновать тридцатилетие установления дипломатических отношений между двумя странами.
"В ходе настоящего визита мы подписали солидный пакет документов. Самым главным из них является Декларация о союзнических отношениях, которая свидетельствует о высочайшем уровне доверия и партнерства, готовности идти вместе и оказывать всемерную поддержку. Мы твердо привержены укреплению многовековой дружбы, добрососедства и полномасштабного сотрудничества в целях процветания двух братских народов", - сказал Президент Узбекистана.
Кроме того, как сообщил Токаев, ряд ведущих вузов Казахстана заинтересован в открытии своих филиалов в Узбекистане, а для студентов из сопредельного государства будет увеличено количество квот в казахстанских учебных заведениях. Казахстан также готов принять узбекских студентов по линии стипендии Ахмета Яссауи в одноименном университете в Туркестане.
Шавкат Мирзиёев пригласил президента Казахстана посетить Узбекистан в любое удобное для него время.