Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211206/predpriyatiya-kazaxstana-prinesut-v-uzbekistan-milliardnye-proekty-21671396.html
Предприятия Казахстана принесут в Узбекистан миллиардные проекты
Предприятия Казахстана принесут в Узбекистан миллиардные проекты
По итогам переговоров в Нур-Султане, президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели брифинг для журналистов.
2021-12-06T17:56+0500
2021-12-06T17:56+0500
политика
шавкат мирзиёев
переговоры
предприятия
касым-жомарт токаев
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/06/21669781_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_042986a32d1e4b629f1212ad3adbbad8.jpg
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Завершились переговоры в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Казахстан. Глава Узбекистана встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а также принял участие в расширенном заседании делегаций двух стран.По итогам переговоров лидеры провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о достигнутых договоренностях, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В частности, главы государств выразили удовлетворенность прошедшими переговорами и развитием двустороннего сотрудничества, которое поднялось на новый уровень союзнических отношений.В свою очередь Касым-Жомарт Токаев рассказал о торгово-экономических договоренностях и совместных проектах.Помимо торгово-экономического сотрудничества, на брифинге обсудили договоренности в сферах культуры, науки и образования.В частности, в Казахстане регулярно будет проводиться Год Узбекистана, а в Узбекистане – Год Казахстана. В следующем году в Узбекистане пройдет первый Конгресс молодежи и Форум творческой научной интеллигенции. В следующем году в обоих государствах договорились широко отпраздновать тридцатилетие установления дипломатических отношений между двумя странами.Кроме того, как сообщил Токаев, ряд ведущих вузов Казахстана заинтересован в открытии своих филиалов в Узбекистане, а для студентов из сопредельного государства будет увеличено количество квот в казахстанских учебных заведениях. Казахстан также готов принять узбекских студентов по линии стипендии Ахмета Яссауи в одноименном университете в Туркестане.Шавкат Мирзиёев пригласил президента Казахстана посетить Узбекистан в любое удобное для него время.
https://uz.sputniknews.ru/20211206/kak-proshli-peregovory-mirziyoeva-i-tokaeva-foto-21664667.html
нур-султан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/06/21669781_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_587d719a97543a386dd7b76820d6b0e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, переговоры, предприятия, касым-жомарт токаев, нур-султан

Предприятия Казахстана принесут в Узбекистан миллиардные проекты

17:56 06.12.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
По итогам переговоров в Нур-Султане, президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели брифинг для журналистов.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Завершились переговоры в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Казахстан. Глава Узбекистана встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а также принял участие в расширенном заседании делегаций двух стран.
По итогам переговоров лидеры провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о достигнутых договоренностях, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В частности, главы государств выразили удовлетворенность прошедшими переговорами и развитием двустороннего сотрудничества, которое поднялось на новый уровень союзнических отношений.
"В основе сотрудничества Узбекистана и Казахстана лежит также стремление использовать огромный потенциал взаимодополняемости. Мы намерены объединять наши усилия и находить новые точки роста", - подчеркнул Шавкат Мирзиёв.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев рассказал о торгово-экономических договоренностях и совместных проектах.

"Достигнуты договоренности по запуску ряда якорных проектов. Они направлены на создание тысяч рабочих мест и внесут весомый вклад в социальную поддержку граждан наших стран. К примеру, компания "Казфосфат" выразила заинтересованность в строительстве завода по производству фосфорных и комплексных удобрений в Ташкентской области на сумму около 1 миллиарда долларов. Крупнейшая в Казахстане строительная компания "BI group" планирует возвести в Ташкенте отдельный микрорайон, вложив более 1 миллиарда долларов. Флагман нашего автопрома "Astana-Motors" планирует построить в Узбекистане предприятие по производству автомобилей "Hyundai", – цитирует казахского лидера агентство "Казинформ".

Помимо торгово-экономического сотрудничества, на брифинге обсудили договоренности в сферах культуры, науки и образования.
В частности, в Казахстане регулярно будет проводиться Год Узбекистана, а в Узбекистане – Год Казахстана. В следующем году в Узбекистане пройдет первый Конгресс молодежи и Форум творческой научной интеллигенции. В следующем году в обоих государствах договорились широко отпраздновать тридцатилетие установления дипломатических отношений между двумя странами.
"В ходе настоящего визита мы подписали солидный пакет документов. Самым главным из них является Декларация о союзнических отношениях, которая свидетельствует о высочайшем уровне доверия и партнерства, готовности идти вместе и оказывать всемерную поддержку. Мы твердо привержены укреплению многовековой дружбы, добрососедства и полномасштабного сотрудничества в целях процветания двух братских народов", - сказал Президент Узбекистана.
Кроме того, как сообщил Токаев, ряд ведущих вузов Казахстана заинтересован в открытии своих филиалов в Узбекистане, а для студентов из сопредельного государства будет увеличено количество квот в казахстанских учебных заведениях. Казахстан также готов принять узбекских студентов по линии стипендии Ахмета Яссауи в одноименном университете в Туркестане.
Шавкат Мирзиёев пригласил президента Казахстана посетить Узбекистан в любое удобное для него время.
Президент Казахстана провел переговоры с Президентом Узбекистана в узком составе - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
Политика
Как прошли переговоры Мирзиёева и Токаева: фото
13:13
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:15Гаспарян прокомментировал ответные меры Беларуси на санкции стран Запада
17:56Предприятия Казахстана принесут в Узбекистан миллиардные проекты
17:28В России выявлены первые два случая "омикрона"
16:50Сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году
16:14Главные темы переговоров делегаций Узбекистана и Казахстана: фото
16:05Российскую военную базу в Таджикистане усилили 30 боевыми танками: фото
15:08Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера": видео
14:06Индия подписала ряд военных соглашений с Россией
14:05В шаге от беды: что происходит на границе Беларуси и Польши — видео
13:39Издан указ о правах женщин в Афганистане
13:13Как прошли переговоры Мирзиёева и Токаева: фото
12:52Узбекистанцам разрешат по-новому заверять документы
12:32Глобальный молодежный форум пройдет в Узбекистане – видео
11:52Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании
11:40Воздух в Ташкенте признали "вредным для здоровья": фото
11:21Чего американцы хотят от Путина и чем будут угрожать
10:59Мирзиёев возложил цветы к монументу "Защитникам Отечества" в Нур-Султане – фото
10:54Война Бориса Джонсона: Соединенное Королевство рискует рассоединиться
10:43В двух районах Ташкента временно отключили отопление
10:35Как узнать историю автомобиля