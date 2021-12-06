https://uz.sputniknews.ru/20211206/predpriyatiya-kazaxstana-prinesut-v-uzbekistan-milliardnye-proekty-21671396.html

Предприятия Казахстана принесут в Узбекистан миллиардные проекты

Предприятия Казахстана принесут в Узбекистан миллиардные проекты

По итогам переговоров в Нур-Султане, президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели брифинг для журналистов.

2021-12-06T17:56+0500

2021-12-06T17:56+0500

2021-12-06T17:56+0500

политика

шавкат мирзиёев

переговоры

предприятия

касым-жомарт токаев

нур-султан

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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Завершились переговоры в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Казахстан. Глава Узбекистана встретился со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а также принял участие в расширенном заседании делегаций двух стран.По итогам переговоров лидеры провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о достигнутых договоренностях, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В частности, главы государств выразили удовлетворенность прошедшими переговорами и развитием двустороннего сотрудничества, которое поднялось на новый уровень союзнических отношений.В свою очередь Касым-Жомарт Токаев рассказал о торгово-экономических договоренностях и совместных проектах.Помимо торгово-экономического сотрудничества, на брифинге обсудили договоренности в сферах культуры, науки и образования.В частности, в Казахстане регулярно будет проводиться Год Узбекистана, а в Узбекистане – Год Казахстана. В следующем году в Узбекистане пройдет первый Конгресс молодежи и Форум творческой научной интеллигенции. В следующем году в обоих государствах договорились широко отпраздновать тридцатилетие установления дипломатических отношений между двумя странами.Кроме того, как сообщил Токаев, ряд ведущих вузов Казахстана заинтересован в открытии своих филиалов в Узбекистане, а для студентов из сопредельного государства будет увеличено количество квот в казахстанских учебных заведениях. Казахстан также готов принять узбекских студентов по линии стипендии Ахмета Яссауи в одноименном университете в Туркестане.Шавкат Мирзиёев пригласил президента Казахстана посетить Узбекистан в любое удобное для него время.

https://uz.sputniknews.ru/20211206/kak-proshli-peregovory-mirziyoeva-i-tokaeva-foto-21664667.html

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шавкат мирзиёев, переговоры, предприятия, касым-жомарт токаев, нур-султан