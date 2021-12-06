https://uz.sputniknews.ru/20211206/kak-proshli-peregovory-mirziyoeva-i-tokaeva-foto-21664667.html

Как прошли переговоры Мирзиёева и Токаева: фото

Как прошли переговоры Мирзиёева и Токаева: фото

К чему пришли стороны и какие документы готовятся подписать, читайте в материале.

2021-12-06T13:13+0500

2021-12-06T13:13+0500

2021-12-06T14:31+0500

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декларация

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком составе. Они прошли в Акорде — резиденции Токаева в Нур-Султане.В понедельник стороны намерены подписать декларацию о союзнических отношениях, передает Sputnik Казахстан.Он отметил, что пакет документов, который будет подписан, придаст дополнительный импульс сотрудничеству между двумя республиками.Стороны планируют в ближайшее время довести объем торговли до 10 миллиардов долларов.Также увеличиваются объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок, полностью восстановлено авиасообщение, открываются новые маршруты между двумя странами. Токаев и Мирзиёев также поговорили о безопасности в регионе. Лидер Казахстана подчеркнул: чем лучше взаимоотношения между обеими странами, тем стабильнее будет ситуация в Центральной Азии.Мирзиёев, в свою очередь, отметил символичность своего визита накануне 30-летней годовщины Независимости Казахстана.Президент Узбекистана прибыл в соседнюю республику в воскресенье. В понедельник Мирзиёев возложил цветы к Монументу "Отан коргаушылар" ("Защитникам Отечества") в Нур-Султане.

https://uz.sputniknews.ru/20211205/uzbekistan-i-kazaxstan-podpisali-biznes-proekty-na-59-mlrd-21654776.html

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