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Как прошли переговоры Мирзиёева и Токаева: фото
Как прошли переговоры Мирзиёева и Токаева: фото
К чему пришли стороны и какие документы готовятся подписать, читайте в материале.
2021-12-06T13:13+0500
2021-12-06T14:31+0500
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком составе. Они прошли в Акорде — резиденции Токаева в Нур-Султане.В понедельник стороны намерены подписать декларацию о союзнических отношениях, передает Sputnik Казахстан.Он отметил, что пакет документов, который будет подписан, придаст дополнительный импульс сотрудничеству между двумя республиками.Стороны планируют в ближайшее время довести объем торговли до 10 миллиардов долларов.Также увеличиваются объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок, полностью восстановлено авиасообщение, открываются новые маршруты между двумя странами. Токаев и Мирзиёев также поговорили о безопасности в регионе. Лидер Казахстана подчеркнул: чем лучше взаимоотношения между обеими странами, тем стабильнее будет ситуация в Центральной Азии.Мирзиёев, в свою очередь, отметил символичность своего визита накануне 30-летней годовщины Независимости Казахстана.Президент Узбекистана прибыл в соседнюю республику в воскресенье. В понедельник Мирзиёев возложил цветы к Монументу "Отан коргаушылар" ("Защитникам Отечества") в Нур-Султане.
https://uz.sputniknews.ru/20211205/uzbekistan-i-kazaxstan-podpisali-biznes-proekty-na-59-mlrd-21654776.html
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узбекистан, кыргызстан, декларация

Как прошли переговоры Мирзиёева и Токаева: фото

13:13 06.12.2021 (обновлено: 14:31 06.12.2021)
© Официальный сайт президента КазахстанаПрезидент Казахстана провел переговоры с Президентом Узбекистана в узком составе
Президент Казахстана провел переговоры с Президентом Узбекистана в узком составе - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© Официальный сайт президента Казахстана
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К чему пришли стороны и какие документы готовятся подписать, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком составе.
Они прошли в Акорде — резиденции Токаева в Нур-Султане.
© Официальный сайт Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - Sputnik Узбекистан
1/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Официальный сайт Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - Sputnik Узбекистан
2/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Официальный сайт Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - Sputnik Узбекистан
3/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Официальный сайт Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - Sputnik Узбекистан
4/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Официальный сайт Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - Sputnik Узбекистан
5/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
1/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
2/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
3/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
4/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
5/5
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
В понедельник стороны намерены подписать декларацию о союзнических отношениях, передает Sputnik Казахстан.
"Это действительно новый уровень наших взаимоотношений, поскольку ранее мы опирались на принципы стратегического партнерства", — заявил Токаев на переговорах с Мирзиёевым.
Он отметил, что пакет документов, который будет подписан, придаст дополнительный импульс сотрудничеству между двумя республиками.
Стороны планируют в ближайшее время довести объем торговли до 10 миллиардов долларов.

"Узбекистан и Казахстан – это естественные экономические партнеры. Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Растет взаимная торговля. Ожидается, что в этом году товарооборот достигнет рекордного уровня в 4 миллиарда долларов", — сказал Мирзиёев.

Также увеличиваются объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок, полностью восстановлено авиасообщение, открываются новые маршруты между двумя странами.
"Наши ведущие предприятия успешно углубляют кооперацию, а последние годы количество совместных предприятий и проектов увеличилось в шесть раз практически во всех секторах экономики", — добавил Мирзиёев.
© Официальный сайт Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Токаев и Мирзиёев также поговорили о безопасности в регионе. Лидер Казахстана подчеркнул: чем лучше взаимоотношения между обеими странами, тем стабильнее будет ситуация в Центральной Азии.
Мирзиёев, в свою очередь, отметил символичность своего визита накануне 30-летней годовщины Независимости Казахстана.
Президент Узбекистана прибыл в соседнюю республику в воскресенье. В понедельник Мирзиёев возложил цветы к Монументу "Отан коргаушылар" ("Защитникам Отечества") в Нур-Султане.
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