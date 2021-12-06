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Российскую военную базу в Таджикистане усилили 30 боевыми танками: фото
Российскую военную базу в Таджикистане усилили 30 боевыми танками: фото
Главное о характеристиках боевых машин и их потенциале — в материале.
2021-12-06T16:05+0500
2021-12-06T16:05+0500
в мире
таджикистан
военная база
танки
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Российская военная база в Таджикистане получила 30 новых танков.Модернизированные Т-72Б3М отличаются улучшенными боевыми характеристиками: он оснащен новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором.Также в танк установили 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины.Ранее российская база в Таджикистане получила другую новую бронетехнику и вооружение.Речь идет о современных БМП-2М и БТР-82А — их получили три мотострелковых батальона. Зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".На базу также поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения.Летом и осенью Россия провела военные учения со странами Центральной Азии на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"*.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirnaya-missiya--2021-kak-proshli-antiterroristicheskie-ucheniya-shos--video-20631620.html
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таджикистан, военная база, танки

Российскую военную базу в Таджикистане усилили 30 боевыми танками: фото

16:05 06.12.2021
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у танка Т-72
Военнослужащий у танка Т-72 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Главное о характеристиках боевых машин и их потенциале — в материале.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Российская военная база в Таджикистане получила 30 новых танков.
Модернизированные Т-72Б3М отличаются улучшенными боевыми характеристиками: он оснащен новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором.
Также в танк установили 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины.
"Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели", — сообщили в Центральной военном округе (ЦВО).
Ранее российская база в Таджикистане получила другую новую бронетехнику и вооружение.
Речь идет о современных БМП-2М и БТР-82А — их получили три мотострелковых батальона. Зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".
На базу также поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения.
Летом и осенью Россия провела военные учения со странами Центральной Азии на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"*.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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