https://uz.sputniknews.ru/20211206/shavkat-mirziyoev-pozdravil-sadyra-japarova-s-53-letiem-i-pojelal-tri-veschi-21659935.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с 53-летием и пожелал три вещи
Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с 53-летием и пожелал три вещи
В понедельник Садыру Жапарову исполнилось 53 года.
2021-12-06T09:59+0500
2021-12-06T09:59+0500
2021-12-06T10:54+0500
политика
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил кыргызского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения — главе государства исполнилось 53 года.Мирзиёев пожелал Жапарову здоровья, благополучия и больших успехов, а "братскому народу Кыргызской Республики — мира и процветания". Лидеры отметили, что отношения между двумя странами с каждым годом укрепляются. Стратегическое партнерство Узбекистана и Кыргызстана основано "на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства", подчеркнули Мирзиёев и Жапаров. Немаловажно также расширять взаимодействие на уровне регионов и бизнеса, реализовывать крупные культурно-гуманитарные программ.Мирзиёев и Жапаров не обошли стороной в том числе региональную и международную повестку. Телефонный разговор, как отметили в пресс-службе президента Узбекистана, "прошел в традиционно теплой, искренней и дружественной атмосфере".
https://uz.sputniknews.ru/20211104/uzbekistan-i-kyrgyzstan-svyajut-investitsii-na-milliony-21223526.html
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шавкат мирзиёев, садыр жапаров
Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с 53-летием и пожелал три вещи
09:59 06.12.2021 (обновлено: 10:54 06.12.2021)
Лидеры стран в понедельник провели телефонный разговор.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил кыргызского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения — главе государства исполнилось 53 года.
Мирзиёев пожелал Жапарову здоровья, благополучия и больших успехов, а "братскому народу Кыргызской Республики — мира и процветания".
Лидеры отметили, что отношения между двумя странами с каждым годом укрепляются. Стратегическое партнерство Узбекистана и Кыргызстана основано "на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства", подчеркнули Мирзиёев и Жапаров.
Стороны намерены продолжить активно сотрудничать: наращивать товарооборот, продвигать совместные проекты в машиностроении, энергетике и электротехнической отрасли, сельском хозяйстве, фармацевтике и других сферах.
Немаловажно также расширять взаимодействие на уровне регионов и бизнеса, реализовывать крупные культурно-гуманитарные программ.
Мирзиёев и Жапаров не обошли стороной в том числе региональную и международную повестку.
Телефонный разговор, как отметили
в пресс-службе президента Узбекистана, "прошел в традиционно теплой, искренней и дружественной атмосфере".