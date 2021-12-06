https://uz.sputniknews.ru/20211206/shavkat-mirziyoev-pozdravil-sadyra-japarova-s-53-letiem-i-pojelal-tri-veschi-21659935.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с 53-летием и пожелал три вещи

Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с 53-летием и пожелал три вещи

В понедельник Садыру Жапарову исполнилось 53 года.

2021-12-06T09:59+0500

2021-12-06T09:59+0500

2021-12-06T10:54+0500

политика

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил кыргызского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения — главе государства исполнилось 53 года.Мирзиёев пожелал Жапарову здоровья, благополучия и больших успехов, а "братскому народу Кыргызской Республики — мира и процветания". Лидеры отметили, что отношения между двумя странами с каждым годом укрепляются. Стратегическое партнерство Узбекистана и Кыргызстана основано "на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства", подчеркнули Мирзиёев и Жапаров. Немаловажно также расширять взаимодействие на уровне регионов и бизнеса, реализовывать крупные культурно-гуманитарные программ.Мирзиёев и Жапаров не обошли стороной в том числе региональную и международную повестку. Телефонный разговор, как отметили в пресс-службе президента Узбекистана, "прошел в традиционно теплой, искренней и дружественной атмосфере".

https://uz.sputniknews.ru/20211104/uzbekistan-i-kyrgyzstan-svyajut-investitsii-na-milliony-21223526.html

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шавкат мирзиёев, садыр жапаров