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https://uz.sputniknews.ru/20211206/shavkat-mirziyoev-vozlojil-tsvety-k-monumentu-zaschitnikam-otechestva-v-nur-sultane-21662203.html
Мирзиёев возложил цветы к монументу "Защитникам Отечества" в Нур-Султане – фото
Мирзиёев возложил цветы к монументу "Защитникам Отечества" в Нур-Султане – фото
Мемориальный комплекс построен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота достигает 37 метров.
2021-12-06T10:59+0500
2021-12-06T11:05+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Лидер страны Шавкат Мирзиёев 6 декабря возложил цветы к Монументу "Отан коргаушылар" ("Защитникам Отечества") в Нур-Султане, сообщает пресс-служба президента. Отмечается, что мемориальный комплекс построен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота достигает 37 метров. В центре монумента изображен образ Родины-матери.Шавкат Мирзиёев прибыл в Нур-Султан накануне. В рамках визита президента состоялись Узбекско-казахстанский бизнес-форум и 4-е заседание Узбекско-казахстанского делового совета. В ходе мероприятий были подписаны торговые контракты и двусторонние соглашения на общую сумму $5,9 млрд.
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шавкат мирзиёев, нур-султан

Мирзиёев возложил цветы к монументу "Защитникам Отечества" в Нур-Султане – фото

10:59 06.12.2021 (обновлено: 11:05 06.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мемориальный комплекс построен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота достигает 37 метров.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Лидер страны Шавкат Мирзиёев 6 декабря возложил цветы к Монументу "Отан коргаушылар" ("Защитникам Отечества") в Нур-Султане, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечается, что мемориальный комплекс построен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота достигает 37 метров. В центре монумента изображен образ Родины-матери.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Нур-Султан накануне. В рамках визита президента состоялись Узбекско-казахстанский бизнес-форум и 4-е заседание Узбекско-казахстанского делового совета. В ходе мероприятий были подписаны торговые контракты и двусторонние соглашения на общую сумму $5,9 млрд.
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