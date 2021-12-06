https://uz.sputniknews.ru/20211206/shavkat-mirziyoev-vozlojil-tsvety-k-monumentu-zaschitnikam-otechestva-v-nur-sultane-21662203.html
Мирзиёев возложил цветы к монументу "Защитникам Отечества" в Нур-Султане – фото
Мирзиёев возложил цветы к монументу "Защитникам Отечества" в Нур-Султане – фото
Мемориальный комплекс построен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота достигает 37 метров.
2021-12-06T10:59+0500
2021-12-06T10:59+0500
2021-12-06T11:05+0500
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шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Лидер страны Шавкат Мирзиёев 6 декабря возложил цветы к Монументу "Отан коргаушылар" ("Защитникам Отечества") в Нур-Султане, сообщает пресс-служба президента. Отмечается, что мемориальный комплекс построен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота достигает 37 метров. В центре монумента изображен образ Родины-матери.Шавкат Мирзиёев прибыл в Нур-Султан накануне. В рамках визита президента состоялись Узбекско-казахстанский бизнес-форум и 4-е заседание Узбекско-казахстанского делового совета. В ходе мероприятий были подписаны торговые контракты и двусторонние соглашения на общую сумму $5,9 млрд.
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шавкат мирзиёев, нур-султан
Мирзиёев возложил цветы к монументу "Защитникам Отечества" в Нур-Султане – фото
10:59 06.12.2021 (обновлено: 11:05 06.12.2021)
Мемориальный комплекс построен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота достигает 37 метров.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Лидер страны Шавкат Мирзиёев 6 декабря возложил цветы к Монументу "Отан коргаушылар" ("Защитникам Отечества") в Нур-Султане, сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что мемориальный комплекс построен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. Его высота достигает 37 метров. В центре монумента изображен образ Родины-матери.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Нур-Султан накануне. В рамках визита президента состоялись
Узбекско-казахстанский бизнес-форум и 4-е заседание Узбекско-казахстанского делового совета. В ходе мероприятий были подписаны торговые контракты и двусторонние соглашения на общую сумму $5,9 млрд.