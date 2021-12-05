Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211205/uzbekistan-i-kazaxstan-podpisali-biznes-proekty-na-59-mlrd-21654776.html
Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд
Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд
Правительства двух стран договорились создать на совместной границе Международный центр промышленной кооперации
2021-12-05T15:29+0500
2021-12-05T15:31+0500
экономика
узбекистан
казахстан
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21654743_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_55234017d59703e26aecc060b37a44f2.jpg
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В столице Казахстана накануне состоялись Узбекско-казахстанский бизнес-форум и 4-е заседание Узбекско-казахстанского делового совета, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В заседаниях приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, торгово-промышленных палат, холдинговых компаний и бизнеса двух стран.На церемонии открытия вице-премьеры двух стран Сардор Умурзаков и Роман Скляр озвучили готовность своих правительств активно взаимодействовать для создания благоприятных условий прямого сотрудничества предпринимателей, совместных инвестиционных проектов и двусторонней торговли.Сотрудничество между предпринимателями Казахстана и Узбекистана активно развивается. Примером тому служат совместные предприятия текстильной, автомобильной, горнодобывающей, строительной отрасли, успешно действующие на территории двух стран.На заседаниях обсуждалась новая инициатива: создание на приграничной территории Международного центра промышленной кооперации. В центре будет создана вся необходимая инфраструктура, его резиденты получат ряд льгот и преференций для создания совместных промышленных предприятий.В ходе форума представители министерств, ведомств, отраслевых объединений и бизнеса рассказали о перспективах сотрудничества и представили перспективные совместные проекты. Практические аспекты и механизмы государственной поддержки предложенных проектов участники заседаний обсудили переговоров в форматах "G2B" и "B2B".По итогам форума были подписаны торговые контракты и двусторонние соглашения на общую сумму 5,9 млрд долларов, сообщает министерство.
https://uz.sputniknews.ru/20211204/mirziyoev-ozvuchil-ojidaniya-kasatelno-torgovli-uzbekistana-i-kazaxstana-21646807.html
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21654743_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_bc067894c07b26c9d380d23e4bff38e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, казахстан, бизнес

Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд

15:29 05.12.2021 (обновлено: 15:31 05.12.2021)
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаВ Нур-Султане прошли Узбекско-казахстанский бизнес-форум и заседание Узбекско-казахстанского делового совета
В Нур-Султане прошли Узбекско-казахстанский бизнес-форум и заседание Узбекско-казахстанского делового совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Подписаться на
Правительства двух стран договорились создать на совместной границе Международный центр промышленной кооперации
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В столице Казахстана накануне состоялись Узбекско-казахстанский бизнес-форум и 4-е заседание Узбекско-казахстанского делового совета, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
В заседаниях приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, торгово-промышленных палат, холдинговых компаний и бизнеса двух стран.
На церемонии открытия вице-премьеры двух стран Сардор Умурзаков и Роман Скляр озвучили готовность своих правительств активно взаимодействовать для создания благоприятных условий прямого сотрудничества предпринимателей, совместных инвестиционных проектов и двусторонней торговли.
"В данном направлении уже ведется работа: подготовлена к утверждению совместная "дорожная карта" по увеличению взаимного товарооборота, включающая в себя конкретные меры по устранению действующих тарифных и нетарифных барьеров, создание совместных оптово-распределительных центров для организации системных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции и другие инициативы", - говорится в сообщении министерства.
Сотрудничество между предпринимателями Казахстана и Узбекистана активно развивается. Примером тому служат совместные предприятия текстильной, автомобильной, горнодобывающей, строительной отрасли, успешно действующие на территории двух стран.
На заседаниях обсуждалась новая инициатива: создание на приграничной территории Международного центра промышленной кооперации. В центре будет создана вся необходимая инфраструктура, его резиденты получат ряд льгот и преференций для создания совместных промышленных предприятий.
В ходе форума представители министерств, ведомств, отраслевых объединений и бизнеса рассказали о перспективах сотрудничества и представили перспективные совместные проекты. Практические аспекты и механизмы государственной поддержки предложенных проектов участники заседаний обсудили переговоров в форматах "G2B" и "B2B".
По итогам форума были подписаны торговые контракты и двусторонние соглашения на общую сумму 5,9 млрд долларов, сообщает министерство.
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2021
Экономика
Мирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана
Вчера, 15:08
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:29Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд
13:39В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев
12:58Отдаст ли Россия Курилы Дании
12:48Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских
12:24Путь домой: еще восемь поездов заберут узбекистанцев из России
11:23Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд
08:00От чего защищает рыбий жир — ответ врача
07:30От кого бегемоты в зоопарке Бельгии заразились коронавирусом
ВчераУченые помогут исправить акцент с помощью искусственного интеллекта
ВчераУченые разработали лекарство от тревожности после COVID-19
ВчераСтатистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане
ВчераАмериканцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями
ВчераВишал Шарма: студенты из Узбекистана — одни из самых активных в России
ВчераУченые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19
ВчераВ Узбекистане разработают национальный инвестрейтинг регионов
ВчераВидео: НАТО толкает Зеленского начать войну с Россией
ВчераМирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана
ВчераРоссия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
ВчераСкончался актер дубляжа Санжар Саъдуллаев
ВчераСтреляли: талибы не знают, где проходит госграница?