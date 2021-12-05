https://uz.sputniknews.ru/20211205/uzbekistan-i-kazaxstan-podpisali-biznes-proekty-na-59-mlrd-21654776.html

Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд

Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд

Правительства двух стран договорились создать на совместной границе Международный центр промышленной кооперации

2021-12-05T15:29+0500

2021-12-05T15:29+0500

2021-12-05T15:31+0500

экономика

узбекистан

казахстан

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21654743_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_55234017d59703e26aecc060b37a44f2.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В столице Казахстана накануне состоялись Узбекско-казахстанский бизнес-форум и 4-е заседание Узбекско-казахстанского делового совета, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В заседаниях приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, торгово-промышленных палат, холдинговых компаний и бизнеса двух стран.На церемонии открытия вице-премьеры двух стран Сардор Умурзаков и Роман Скляр озвучили готовность своих правительств активно взаимодействовать для создания благоприятных условий прямого сотрудничества предпринимателей, совместных инвестиционных проектов и двусторонней торговли.Сотрудничество между предпринимателями Казахстана и Узбекистана активно развивается. Примером тому служат совместные предприятия текстильной, автомобильной, горнодобывающей, строительной отрасли, успешно действующие на территории двух стран.На заседаниях обсуждалась новая инициатива: создание на приграничной территории Международного центра промышленной кооперации. В центре будет создана вся необходимая инфраструктура, его резиденты получат ряд льгот и преференций для создания совместных промышленных предприятий.В ходе форума представители министерств, ведомств, отраслевых объединений и бизнеса рассказали о перспективах сотрудничества и представили перспективные совместные проекты. Практические аспекты и механизмы государственной поддержки предложенных проектов участники заседаний обсудили переговоров в форматах "G2B" и "B2B".По итогам форума были подписаны торговые контракты и двусторонние соглашения на общую сумму 5,9 млрд долларов, сообщает министерство.

https://uz.sputniknews.ru/20211204/mirziyoev-ozvuchil-ojidaniya-kasatelno-torgovli-uzbekistana-i-kazaxstana-21646807.html

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, казахстан, бизнес