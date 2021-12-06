https://uz.sputniknews.ru/20211206/tuman-i-moroz-do--2-kakoy-budet-predstoyaschaya-nedelya-v-uzbekistane-21659217.html

Туман и мороз до -2: какой будет предстоящая неделя в Узбекистане

Туман и мороз до -2: какой будет предстоящая неделя в Узбекистане

Синоптики предупредили: на этой неделе республику накроют туман и заморозки. Подробности — в обзоре.

2021-12-06T08:52+0500

2021-12-06T08:52+0500

2021-12-06T08:52+0500

общество

узбекистан

мороз

туман

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким будет начало недели. Синоптики предупредили: республику накроют туман и заморозки.В Каракалпакстане и Хорезмской области ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В понедельник днем температура сначала будет держаться в пределах 5-10 градусов, затем похолодает до 3-8 градусов. Правда, к четвергу вновь потеплеет до 7-12 градусов.В Бухарской и Навоийской областях ночью также ожидается мороз до -2. Днем температура поднимется до 10-15 градусов, к четвергу вовсе до 12-17 градусов.В Ташкентской и Сырдарьинской областях синоптики предсказывают ночью все те же -2 градуса. Днем между тем температура повысится до 7-12 градусов, к четвергу — до 10-15 градусов. В Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях на неделе будет теплее всего — 13-18 градусов. Ночью ожидается 2-7 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночью похолодает до 0 градусов. Днем ожидается 8-13 градусов. В горных районах Узбекистана температура ночью опустится до -2. Днем столбики термометров поднимутся максимум до 5-10 градусов. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.

https://uz.sputniknews.ru/20211130/rybnyy-den-na-perevale-kamchik-proizoshlo-neobychnoe-dtp--foto-i-video-21577993.html

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узбекистан, мороз, туман