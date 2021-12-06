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https://uz.sputniknews.ru/20211206/uzbekistantsam-razreshili-po-novomu-zaveryat-dokumenty-21663843.html
Узбекистанцам разрешат по-новому заверять документы
Узбекистанцам разрешат по-новому заверять документы
Куда денется традиционный штамп на документах и как будет работать электронный апостиль, читайте в обзоре.
2021-12-06T12:52+0500
2021-12-06T12:56+0500
общество
документы
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало специальный регламент, связанный с заверением документов апостилем.С 1 марта 2022 года физические и юридические лица смогут получить электронный штамп на официальных документах, оформленных через Центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг.При этом традиционный штамп никуда не исчезнет — его, как и ранее, можно проставить на документах.До 1 января 2022 года Агентство государственных услуг разработает и запустит специальные программы (E-register и E-APP — Electronic Apostille Programm), которые обеспечат техническую поддержку электронного апостиля на документах.К 1 марта в программу E-APP включат подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать существующие официальные документы, а также образцы печатей и штампов.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/gosorgany-uzbekistana-perestanut-trebovat-u-naseleniya-18-dokumentov-17919974.html
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документы

Узбекистанцам разрешат по-новому заверять документы

12:52 06.12.2021 (обновлено: 12:56 06.12.2021)
© Pixabay / ds_30Печать, иллюстративное фото
Печать, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© Pixabay / ds_30
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Куда денется традиционный штамп на документах и как будет работать электронный апостиль, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало специальный регламент, связанный с заверением документов апостилем.
Что такое апостиль?

Апостиль — форма официального признания документов.

Он проставляется для подтверждения подлинности подписи должностного лица, наличия права подписи и подлинности печати или штампа, удостоверяющего документ.

Подпись на апостиле не требует дополнительного подтверждения.

С 1 марта 2022 года физические и юридические лица смогут получить электронный штамп на официальных документах, оформленных через Центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг.
При этом традиционный штамп никуда не исчезнет — его, как и ранее, можно проставить на документах.
До 1 января 2022 года Агентство государственных услуг разработает и запустит специальные программы (E-register и E-APP — Electronic Apostille Programm), которые обеспечат техническую поддержку электронного апостиля на документах.
К 1 марта в программу E-APP включат подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать существующие официальные документы, а также образцы печатей и штампов.
Работа многофункционального центра - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
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