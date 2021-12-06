https://uz.sputniknews.ru/20211206/uzbekistantsam-razreshili-po-novomu-zaveryat-dokumenty-21663843.html

Узбекистанцам разрешат по-новому заверять документы

Узбекистанцам разрешат по-новому заверять документы

Куда денется традиционный штамп на документах и как будет работать электронный апостиль, читайте в обзоре.

2021-12-06T12:52+0500

2021-12-06T12:52+0500

2021-12-06T12:56+0500

общество

документы

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало специальный регламент, связанный с заверением документов апостилем.С 1 марта 2022 года физические и юридические лица смогут получить электронный штамп на официальных документах, оформленных через Центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг.При этом традиционный штамп никуда не исчезнет — его, как и ранее, можно проставить на документах.До 1 января 2022 года Агентство государственных услуг разработает и запустит специальные программы (E-register и E-APP — Electronic Apostille Programm), которые обеспечат техническую поддержку электронного апостиля на документах.К 1 марта в программу E-APP включат подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать существующие официальные документы, а также образцы печатей и штампов.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/gosorgany-uzbekistana-perestanut-trebovat-u-naseleniya-18-dokumentov-17919974.html

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