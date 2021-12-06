Узбекистанцам разрешат по-новому заверять документы

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало специальный регламент, связанный с заверением документов апостилем.С 1 марта 2022 года физические и юридические лица смогут получить электронный штамп на официальных документах, оформленных через Центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг.При этом традиционный штамп никуда не исчезнет — его, как и ранее, можно проставить на документах.До 1 января 2022 года Агентство государственных услуг разработает и запустит специальные программы (E-register и E-APP — Electronic Apostille Programm), которые обеспечат техническую поддержку электронного апостиля на документах.К 1 марта в программу E-APP включат подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать существующие официальные документы, а также образцы печатей и штампов.
Куда денется традиционный штамп на документах и как будет работать электронный апостиль, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало специальный регламент, связанный с заверением документов апостилем.
Что такое апостиль?
Апостиль— форма официального признания документов.
Он проставляется для подтверждения подлинности подписи должностного лица, наличия права подписи и подлинности печати или штампа, удостоверяющего документ.
Подпись на апостиле не требует дополнительного подтверждения.
С 1 марта 2022 года физические и юридические лица смогут получить электронный штамп на официальных документах, оформленных через Центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг.
При этом традиционный штамп никуда не исчезнет — его, как и ранее, можно проставить на документах.
До 1 января 2022 года Агентство государственных услуг разработает и запустит специальные программы (E-register и E-APP — Electronic Apostille Programm), которые обеспечат техническую поддержку электронного апостиля на документах.
К 1 марта в программу E-APP включат подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать существующие официальные документы, а также образцы печатей и штампов.