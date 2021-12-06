https://uz.sputniknews.ru/20211206/vozdux-v-tashkente-priznali-vrednym-dlya-zdorovya-foto-21662115.html

Воздух в Ташкенте признали "вредным для здоровья": фото

Воздух в Ташкенте признали "вредным для здоровья": фото

Первое, что не стоит делать — паниковать. Показатели качества воздуха меняются каждый день. На это влияет множество факторов.

2021-12-06T11:40+0500

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общество

узбекистан

воздух

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Швейцарская компания IQAir оценила воздух в Ташкенте, как неблагоприятный. Индекс качества составляет 163 (AQI), что говорит о вреде для здоровья. Данные опубликованы на 6 декабря.Концентрация PM2.5 в столичном воздухе сейчас в 15,6 раза выше показателя, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Между тем показатели постоянно меняются. Так, к примеру, в субботу воздух в Ташкенте был признан вредным лишь для уязвимых групп населения (117 AQI). В пятницу качество воздуха оценивалось, как среднее (90 AQI). На предстоящей неделе прогнозы специалистов более оптимистичные: со вторник по четверг воздух будет средне загрязнен (57-83 AQI), а в пятницу вовсе чистый (32 AQI).Узбекистанцам, тем не менее, дали несколько рекомендаций, как защититься от загрязнений атмосферы.Прежде всего, необходимо носить маску на улице и избегать нагрузок. Кроме того, гражданам посоветовали закрыть окна, включить очистители воздуха.

https://uz.sputniknews.ru/20211206/ekologi-raskryli-otkuda-vzyalas-peschanaya-burya-v-uzbekistane-21659588.html

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