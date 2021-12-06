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Воздух в Ташкенте признали "вредным для здоровья": фото
Воздух в Ташкенте признали "вредным для здоровья": фото
Первое, что не стоит делать — паниковать. Показатели качества воздуха меняются каждый день. На это влияет множество факторов.
2021-12-06T11:40+0500
2021-12-06T11:41+0500
общество
узбекистан
воздух
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Швейцарская компания IQAir оценила воздух в Ташкенте, как неблагоприятный. Индекс качества составляет 163 (AQI), что говорит о вреде для здоровья. Данные опубликованы на 6 декабря.Концентрация PM2.5 в столичном воздухе сейчас в 15,6 раза выше показателя, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Между тем показатели постоянно меняются. Так, к примеру, в субботу воздух в Ташкенте был признан вредным лишь для уязвимых групп населения (117 AQI). В пятницу качество воздуха оценивалось, как среднее (90 AQI). На предстоящей неделе прогнозы специалистов более оптимистичные: со вторник по четверг воздух будет средне загрязнен (57-83 AQI), а в пятницу вовсе чистый (32 AQI).Узбекистанцам, тем не менее, дали несколько рекомендаций, как защититься от загрязнений атмосферы.Прежде всего, необходимо носить маску на улице и избегать нагрузок. Кроме того, гражданам посоветовали закрыть окна, включить очистители воздуха.
https://uz.sputniknews.ru/20211206/ekologi-raskryli-otkuda-vzyalas-peschanaya-burya-v-uzbekistane-21659588.html
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узбекистан, воздух

Воздух в Ташкенте признали "вредным для здоровья": фото

11:40 06.12.2021 (обновлено: 11:41 06.12.2021)
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСмог
Смог - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Александр Патрин
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Первое, что не стоит делать — паниковать. Показатели качества воздуха меняются каждый день. На это влияет множество факторов.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Швейцарская компания IQAir оценила воздух в Ташкенте, как неблагоприятный.
Индекс качества составляет 163 (AQI), что говорит о вреде для здоровья. Данные опубликованы на 6 декабря.
© Iqair.comПрогноз качества воздуха (AQI) в Ташкенте
Прогноз качества воздуха (AQI) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
Прогноз качества воздуха (AQI) в Ташкенте
© Iqair.com
Концентрация PM2.5 в столичном воздухе сейчас в 15,6 раза выше показателя, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Что такое PM2.5?

Это твердые частицы размером менее 2,5 микрон. Их диаметр в 30 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе.

Между тем показатели постоянно меняются. Так, к примеру, в субботу воздух в Ташкенте был признан вредным лишь для уязвимых групп населения (117 AQI).
В пятницу качество воздуха оценивалось, как среднее (90 AQI).
На предстоящей неделе прогнозы специалистов более оптимистичные: со вторник по четверг воздух будет средне загрязнен (57-83 AQI), а в пятницу вовсе чистый (32 AQI).
Узбекистанцам, тем не менее, дали несколько рекомендаций, как защититься от загрязнений атмосферы.
Прежде всего, необходимо носить маску на улице и избегать нагрузок. Кроме того, гражданам посоветовали закрыть окна, включить очистители воздуха.
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