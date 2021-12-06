Воздух в Ташкенте признали "вредным для здоровья": фото

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Швейцарская компания IQAir оценила воздух в Ташкенте, как неблагоприятный. Индекс качества составляет 163 (AQI), что говорит о вреде для здоровья. Данные опубликованы на 6 декабря.Концентрация PM2.5 в столичном воздухе сейчас в 15,6 раза выше показателя, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Между тем показатели постоянно меняются. Так, к примеру, в субботу воздух в Ташкенте был признан вредным лишь для уязвимых групп населения (117 AQI). В пятницу качество воздуха оценивалось, как среднее (90 AQI). На предстоящей неделе прогнозы специалистов более оптимистичные: со вторник по четверг воздух будет средне загрязнен (57-83 AQI), а в пятницу вовсе чистый (32 AQI).Узбекистанцам, тем не менее, дали несколько рекомендаций, как защититься от загрязнений атмосферы.Прежде всего, необходимо носить маску на улице и избегать нагрузок. Кроме того, гражданам посоветовали закрыть окна, включить очистители воздуха.
Концентрация PM2.5 в столичном воздухе сейчас в 15,6 раза выше показателя, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Что такое PM2.5?
Это твердые частицы размером менее 2,5 микрон. Их диаметр в 30 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе.
Между тем показатели постоянно меняются. Так, к примеру, в субботу воздух в Ташкенте был признан вредным лишь для уязвимых групп населения (117 AQI).
В пятницу качество воздуха оценивалось, как среднее (90 AQI).
На предстоящей неделе прогнозы специалистов более оптимистичные: со вторник по четверг воздух будет средне загрязнен (57-83 AQI), а в пятницу вовсе чистый (32 AQI).
Узбекистанцам, тем не менее, дали несколько рекомендаций, как защититься от загрязнений атмосферы.
Прежде всего, необходимо носить маску на улице и избегать нагрузок. Кроме того, гражданам посоветовали закрыть окна, включить очистители воздуха.