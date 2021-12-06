https://uz.sputniknews.ru/20211206/ekologi-raskryli-otkuda-vzyalas-peschanaya-burya-v-uzbekistane-21659588.html
Экологи раскрыли, откуда взялась песчаная буря в Узбекистане
Экологи раскрыли, откуда взялась песчаная буря в Узбекистане
В начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет.
2021-12-06T09:21+0500
2021-12-06T09:21+0500
2021-12-06T09:21+0500
общество
узбекистан
эколог
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Узбекистан все чаще накрывают пыльно-песчаные бури. Экологи разобрались, почему это происходит.Ранее считалось, что дело в бурном строительстве, которое развернуто по всей стране. Однако начальник управления Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Азиз Калимбетов опроверг эту версию.По его мнению, песок приносят ветра из пустыни. Это природный фактор. Песок должны задерживать деревья, однако их в Узбекистане недостаточно.Качество воздуха и объем выбросов должны определять специальные пылегазовые приборы. Однако более 60% из них непригодны для использования и не модернизировались за последние 10 лет, подчеркнули в Госкомэкологии. Ранее свою версию того, откуда взялась пыль в Узбекистане, высказали западные ученые. Исследователи считают, что стихия пришла с высохших сельскохозяйственных угодий, пастбищ и лугов в северо-восточной части Туркестанской области Казахстана. Напомним, что в начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет. В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Вице-премьер Азиз Абдухакимов, в свою очередь, отметил, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/ekstrennoe-soobschenie-uzbekistan-mojet-snova-nakryt-pylnaya-mgla-21585468.html
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узбекистан, эколог
Экологи раскрыли, откуда взялась песчаная буря в Узбекистане
В начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Узбекистан все чаще накрывают пыльно-песчаные бури. Экологи разобрались, почему это происходит.
Ранее считалось, что дело в бурном строительстве, которое развернуто по всей стране. Однако начальник управления Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Азиз Калимбетов опроверг эту версию.
По его мнению, песок приносят ветра из пустыни. Это природный фактор. Песок должны задерживать деревья, однако их в Узбекистане недостаточно.
Калимбетов отметил, что озеленение занимает 8% территории страны. Однако мировые стандарты совсем другие — площадь озеленения должна быть на уровне 30%.
Качество воздуха и объем выбросов должны определять специальные пылегазовые приборы. Однако более 60% из них непригодны для использования и не модернизировались за последние 10 лет, подчеркнули
в Госкомэкологии.
Ранее свою версию того, откуда взялась пыль в Узбекистане, высказали
западные ученые. Исследователи считают, что стихия пришла с высохших сельскохозяйственных угодий, пастбищ и лугов в северо-восточной части Туркестанской области Казахстана.
Напомним, что в начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет.
В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз.
Вице-премьер Азиз Абдухакимов, в свою очередь, отметил
, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.