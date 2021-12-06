https://uz.sputniknews.ru/20211206/ekologi-raskryli-otkuda-vzyalas-peschanaya-burya-v-uzbekistane-21659588.html

Экологи раскрыли, откуда взялась песчаная буря в Узбекистане

Экологи раскрыли, откуда взялась песчаная буря в Узбекистане

В начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет.

2021-12-06T09:21+0500

2021-12-06T09:21+0500

2021-12-06T09:21+0500

общество

узбекистан

эколог

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Узбекистан все чаще накрывают пыльно-песчаные бури. Экологи разобрались, почему это происходит.Ранее считалось, что дело в бурном строительстве, которое развернуто по всей стране. Однако начальник управления Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Азиз Калимбетов опроверг эту версию.По его мнению, песок приносят ветра из пустыни. Это природный фактор. Песок должны задерживать деревья, однако их в Узбекистане недостаточно.Качество воздуха и объем выбросов должны определять специальные пылегазовые приборы. Однако более 60% из них непригодны для использования и не модернизировались за последние 10 лет, подчеркнули в Госкомэкологии. Ранее свою версию того, откуда взялась пыль в Узбекистане, высказали западные ученые. Исследователи считают, что стихия пришла с высохших сельскохозяйственных угодий, пастбищ и лугов в северо-восточной части Туркестанской области Казахстана. Напомним, что в начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет. В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Вице-премьер Азиз Абдухакимов, в свою очередь, отметил, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.

https://uz.sputniknews.ru/20211130/ekstrennoe-soobschenie-uzbekistan-mojet-snova-nakryt-pylnaya-mgla-21585468.html

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узбекистан, эколог