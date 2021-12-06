https://uz.sputniknews.ru/20211206/zamglavy-odkb-my-sposobstvovali-normalizatsii-obstanovki-v-tsentralnoy-azii-21672851.html

Замглавы ОДКБ: Мы способствовали нормализации обстановки в Центральной Азии

Замглавы ОДКБ: Мы способствовали нормализации обстановки в Центральной Азии

Во всех регионах коллективной безопасности накопился большой конфликтный потенциал. Но особой проблемной точкой остается Афганистан, считает заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

2021-12-06T19:28+0500

2021-12-06T19:28+0500

2021-12-06T19:28+0500

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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо укреплять систему безопасности. Об этом в эксклюзивном интервью агентству Sputnik заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.Подводя итоги года, Семериков отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, ОДКБ провела все мероприятия по подготовке своих коллективных сил – в частности, провела большую часть учений на территории Центральной Азии с учетом напряженной обстановки на таджикско-афганской границе.Учения ОДКБ показали, что государства-члены Организации могут решительно и скоординированно действовать в случае обострения обстановки в регионе, считает Валерий Семериков.Учитывая все эти факторы, в следующем году Организация планирует провести учения с коллективными силами оперативного реагирования на территории Казахстана, другие учения состоятся в Таджикистане, отмечает Валерий Семериков.Другой фактор напряженности – это действия НАТО, говорит Валерий Семериков.Североатлантический Альянс также значительно увеличил количество учений, однако их провокационная направленность остается незамеченной со стороны международных организаций, подчеркивает замглавы ОДКБ.По словам Валерия Семерикова, ОДКБ фиксирует данные факты и намерена уделять еще больше внимания собственной системе безопасности. Так, в текущем году страны-члены ОДКБ завершили ратификационные процедуры комплекта документов по созданию системы партнерства и наблюдательства ОДКБ.

https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-rossii-otsenili-perspektivy-vozvrascheniya-uzbekistana-v-odkb-21613459.html

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