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Замглавы ОДКБ: Мы способствовали нормализации обстановки в Центральной Азии
Замглавы ОДКБ: Мы способствовали нормализации обстановки в Центральной Азии
Во всех регионах коллективной безопасности накопился большой конфликтный потенциал. Но особой проблемной точкой остается Афганистан, считает заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
2021-12-06T19:28+0500
2021-12-06T19:28+0500
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центральная азия
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ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо укреплять систему безопасности. Об этом в эксклюзивном интервью агентству Sputnik заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.Подводя итоги года, Семериков отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, ОДКБ провела все мероприятия по подготовке своих коллективных сил – в частности, провела большую часть учений на территории Центральной Азии с учетом напряженной обстановки на таджикско-афганской границе.Учения ОДКБ показали, что государства-члены Организации могут решительно и скоординированно действовать в случае обострения обстановки в регионе, считает Валерий Семериков.Учитывая все эти факторы, в следующем году Организация планирует провести учения с коллективными силами оперативного реагирования на территории Казахстана, другие учения состоятся в Таджикистане, отмечает Валерий Семериков.Другой фактор напряженности – это действия НАТО, говорит Валерий Семериков.Североатлантический Альянс также значительно увеличил количество учений, однако их провокационная направленность остается незамеченной со стороны международных организаций, подчеркивает замглавы ОДКБ.По словам Валерия Семерикова, ОДКБ фиксирует данные факты и намерена уделять еще больше внимания собственной системе безопасности. Так, в текущем году страны-члены ОДКБ завершили ратификационные процедуры комплекта документов по созданию системы партнерства и наблюдательства ОДКБ.
https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-rossii-otsenili-perspektivy-vozvrascheniya-uzbekistana-v-odkb-21613459.html
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одкб, центральная азия, афганистан

Замглавы ОДКБ: Мы способствовали нормализации обстановки в Центральной Азии

19:28 06.12.2021
© Sputnik
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Во всех регионах коллективной безопасности накопился большой конфликтный потенциал. Но особой проблемной точкой остается Афганистан, считает заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо укреплять систему безопасности. Об этом в эксклюзивном интервью агентству Sputnik заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
Подводя итоги года, Семериков отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, ОДКБ провела все мероприятия по подготовке своих коллективных сил – в частности, провела большую часть учений на территории Центральной Азии с учетом напряженной обстановки на таджикско-афганской границе.
"Это (учения – Sputnik) способствовало нормализации обстановки в таджикско-афганском приграничье. Ну и мы продемонстрировали возможности наших коллективных сил", - сказал он.
Учения ОДКБ показали, что государства-члены Организации могут решительно и скоординированно действовать в случае обострения обстановки в регионе, считает Валерий Семериков.
"Афганистан – особая проблема, особая точка в центральноазиатском регионе. Афганистан на протяжении длительного времени вызвал обеспокоенность. Это угрозы и вызовы, которые исходят с территории Афганистана – традиционно наркотики, незаконная миграция, терроризм", - перечисляет замглавы ОДКБ.
Учитывая все эти факторы, в следующем году Организация планирует провести учения с коллективными силами оперативного реагирования на территории Казахстана, другие учения состоятся в Таджикистане, отмечает Валерий Семериков.
"На территории Кыргызстана планируем провести учения с коллективными миротворческими силами "Нерушимое братство", - сообщил Семериков.
Другой фактор напряженности – это действия НАТО, говорит Валерий Семериков.
"НАТО под надуманным предлогом наращивает свои военные группировки, военную инфраструктуру на территории Восточно-Европейских стран и Балтии. Это – непосредственная близость от Беларуси и России", - считает эксперт.
Североатлантический Альянс также значительно увеличил количество учений, однако их провокационная направленность остается незамеченной со стороны международных организаций, подчеркивает замглавы ОДКБ.
По словам Валерия Семерикова, ОДКБ фиксирует данные факты и намерена уделять еще больше внимания собственной системе безопасности. Так, в текущем году страны-члены ОДКБ завершили ратификационные процедуры комплекта документов по созданию системы партнерства и наблюдательства ОДКБ.
"Сейчас идет работа с заинтересованными министерствами, ведомствами, секретариатом ОДКБ, международными организациями и третьими странами, которые желают получить статус наблюдателя или партнера ОДКБ", - сказал Семериков.
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