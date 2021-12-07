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Как нуждающимся женщинам получить социальное жилье в Узбекистане
Как нуждающимся женщинам получить социальное жилье в Узбекистане
Какая будет арендная плата и кто именно сможет претендовать на социальное жилье? Об этом — в обзоре.
2021-12-07T15:55+0500
2021-12-07T15:55+0500
общество
женщины
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало порядок обеспечения жильем нуждающихся граждан. К ним относятся в том числе женщины, проживающие в нежилых помещениях, а также потерявшие родителей или же находящихся на иждивении матери-одиночки, отца-одиночки или других лиц.Новый документ предусматривает оплату первоначального взноса в размере 15% от оценочной стоимости жилья по ипотечной ссуде. Кроме того, предполагаются субсидии для покрытия расходов, связанных с выплатой процентов за первые пять лет — в Ташкенте сверх 12%, в Каракалпакстане и других регионах — сверх 10%.Социальное жилье будут приобретать местные власти за счет государственного бюджета. Граждан дадут крышу над головой по договору аренды с возможностью последующего продления на срок не более пяти лет.Как получить социальное жильеВ Ташкенте в порядке эксперимента внедряется порядок выплаты гражданам, не имеющим жилья и зарегистрированным в информационной системе "Единый реестр социальной защиты".Нуждающимся женщинам, желающим улучшить жилищные условия, необходимо обратиться с заявлением в орган местного самоуправления или районный отдел по поддержке махалли и семьи.Если комиссия даст добро, граждане будут временно размещены на правах аренды в социальных жилых помещениях на срок не более 30 дней.При этом:Пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями разместят в приоритетном порядке на первых этажах многоквартирных домов.При этом будет установлена арендная плата пользование социальным жильем в размере:Ранее президент поручил выделить Ташкенту, Каракалпакстану и другим областям:Кроме того, власти приобретут тысячу квартир для населения за счет средств из госбюджета.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/maloobespechennym-jiltsam-mnogokvartirnyx-domov-predostavyat-subsidii-19353764.html
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женщины, узбекистан

Как нуждающимся женщинам получить социальное жилье в Узбекистане

15:55 07.12.2021
© Unsplash / Tierra MallorcaКлючи рядом с фигуркой домика
Ключи рядом с фигуркой домика - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Unsplash / Tierra Mallorca
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Какая будет арендная плата и кто именно сможет претендовать на социальное жилье? Об этом — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало порядок обеспечения жильем нуждающихся граждан.
К ним относятся в том числе женщины, проживающие в нежилых помещениях, а также потерявшие родителей или же находящихся на иждивении матери-одиночки, отца-одиночки или других лиц.
Новый документ предусматривает оплату первоначального взноса в размере 15% от оценочной стоимости жилья по ипотечной ссуде. Кроме того, предполагаются субсидии для покрытия расходов, связанных с выплатой процентов за первые пять лет — в Ташкенте сверх 12%, в Каракалпакстане и других регионах — сверх 10%.
Социальное жилье будут приобретать местные власти за счет государственного бюджета. Граждан дадут крышу над головой по договору аренды с возможностью последующего продления на срок не более пяти лет.

Как получить социальное жилье

В Ташкенте в порядке эксперимента внедряется порядок выплаты гражданам, не имеющим жилья и зарегистрированным в информационной системе "Единый реестр социальной защиты".
Ежемесячная денежная компенсация на покрытие части расходов по аренде составит 50% от месячной арендной платы. При этом сумма не превысит 2,5-кратного размера БРВ.
Нуждающимся женщинам, желающим улучшить жилищные условия, необходимо обратиться с заявлением в орган местного самоуправления или районный отдел по поддержке махалли и семьи.
Если комиссия даст добро, граждане будут временно размещены на правах аренды в социальных жилых помещениях на срок не более 30 дней.
При этом:
женщинам, нуждающимся в жилье, выплатят первоначальный взнос по ипотечному кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья;
местный хокимият в течение 20 дней после принятия решения комиссии заключит договор аренды (сроком не более 5 лет);
в течение 5 дней после заключения договора аренды составляется акт приема-передачи социального жилья;
после составления акта нуждающиеся в течение 5 дней будут размещены в социальном жилье.
Пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями разместят в приоритетном порядке на первых этажах многоквартирных домов.
При этом будет установлена арендная плата пользование социальным жильем в размере:
ежегодно 2% от БРВ за один квадратный метр в Ташкенте (сроком на 1 год);
1% от БРВ – в Республике Каракалпакстан и областях.
Ранее президент поручил выделить Ташкенту, Каракалпакстану и другим областям:
по 10 миллиардов сумов — для обеспечения жильем женщин, проживающих в нежилых помещениях;
по 5 миллиардов сумов — для обеспечения жильем совершеннолетних девушек и женщин, потерявших обоих родителей или одного из них, находящихся на попечении матери, отца или других лиц, нуждающихся в жилье.
Кроме того, власти приобретут тысячу квартир для населения за счет средств из госбюджета.
Детская площадка во дворе дома в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
Общество
Малообеспеченным жильцам многоквартирных домов предоставят субсидии
22 июня, 15:04
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