https://uz.sputniknews.ru/20211207/kak-nujdayuschimsya-jenschinam-poluchit-sotsialnoe-jile-v-uzbekistane-21687841.html

Как нуждающимся женщинам получить социальное жилье в Узбекистане

Как нуждающимся женщинам получить социальное жилье в Узбекистане

Какая будет арендная плата и кто именно сможет претендовать на социальное жилье? Об этом — в обзоре.

2021-12-07T15:55+0500

2021-12-07T15:55+0500

2021-12-07T15:55+0500

общество

женщины

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало порядок обеспечения жильем нуждающихся граждан. К ним относятся в том числе женщины, проживающие в нежилых помещениях, а также потерявшие родителей или же находящихся на иждивении матери-одиночки, отца-одиночки или других лиц.Новый документ предусматривает оплату первоначального взноса в размере 15% от оценочной стоимости жилья по ипотечной ссуде. Кроме того, предполагаются субсидии для покрытия расходов, связанных с выплатой процентов за первые пять лет — в Ташкенте сверх 12%, в Каракалпакстане и других регионах — сверх 10%.Социальное жилье будут приобретать местные власти за счет государственного бюджета. Граждан дадут крышу над головой по договору аренды с возможностью последующего продления на срок не более пяти лет.Как получить социальное жильеВ Ташкенте в порядке эксперимента внедряется порядок выплаты гражданам, не имеющим жилья и зарегистрированным в информационной системе "Единый реестр социальной защиты".Нуждающимся женщинам, желающим улучшить жилищные условия, необходимо обратиться с заявлением в орган местного самоуправления или районный отдел по поддержке махалли и семьи.Если комиссия даст добро, граждане будут временно размещены на правах аренды в социальных жилых помещениях на срок не более 30 дней.При этом:Пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями разместят в приоритетном порядке на первых этажах многоквартирных домов.При этом будет установлена арендная плата пользование социальным жильем в размере:Ранее президент поручил выделить Ташкенту, Каракалпакстану и другим областям:Кроме того, власти приобретут тысячу квартир для населения за счет средств из госбюджета.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/maloobespechennym-jiltsam-mnogokvartirnyx-domov-predostavyat-subsidii-19353764.html

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