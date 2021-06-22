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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210622/maloobespechennym-jiltsam-mnogokvartirnyx-domov-predostavyat-subsidii-19353764.html
Малообеспеченным жильцам многоквартирных домов предоставят субсидии
Малообеспеченным жильцам многоквартирных домов предоставят субсидии
Нуждающимся семьям, зарегистрированным в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", будет предоставлена субсидия на выплату обязательного... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T15:04+0500
2021-06-22T15:13+0500
общество
жилищно-коммунальное хозяйство в узбекистане
малообеспеченные семьи
постановление
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Нуждающимся семьям, проживающим в многоквартирных жилых домах и зарегистрированным в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", будет предоставлена субсидия на выплату обязательного взноса, сообщает Минюст.Мера предусмотрена постановлением президента "О дальнейшем совершенствовании системы управления многоквартирными домами", принятым 19 июня. Также ведомство отмечает, что согласно документу, с 1 октября 2021 года управление построенным и принятым в эксплуатацию многоквартирным домом в первые два года возлагается на его застройщика, а этот период подпадает под гарантийный срок эксплуатации.Электронный реестр управляющих многоквартирных домов будет запущен до 1 октября 2021 года. А с 1 июля будут приняты меры для продления до трех лет срока кредитов, привлеченных для многоквартирных домов, метод управления которыми перешел от товариществ к управляющим организациям на основании поручительства местных хокимиятов. Постановлением предусмотрено в срок до 1 января 2022 года внедрить по всей стране биллинговую систему в процесс обслуживания многоквартирных домов с использованием персонального идентификационного номера физического лица собственников жилья, а также соответствующего кадастрового номера их имущества на территориях, закрепленных в рамках проекта.Ранее сообщалось, что данным документом президент поручил до 1 июля 2022 года передать управляющим организациям 1 227 многоквартирных домов, 30 школ, 64 детских сада, 9 вузов и колледжей, 90 парковочных мест, 173 игровые площадки.Начиная с 2022 по 2025 годы поручено капитально отремонтировать 6 085 многоквартирных домов, построить и реконструировать 1 800 детских площадок, 1 102 кв. м тротуаров, прилегающих к многоквартирным домам, а также забетонировать, обновить системы наружного освещения.В общей сложности программа реновации затронет 268 многоквартирных домов, морально устаревших с истекшим сроком эксплуатации. В том числе в 2021 году 211 домов будут снесены и отстроены заново, а 57 — реконструированы.
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-sozdadut-fondy-remonta-mnogokvartirnogo-jilya-i-usovershenstvuyut-rabotu-tchsj-18516367.html
https://uz.sputniknews.ru/20210421/trudoustroystvo-i-jilischnyy-vopros-kak-gosudarstvo-reshit-problemy-molodeji-18442507.html
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жилищно-коммунальное хозяйство в узбекистане, малообеспеченные семьи, постановление

Малообеспеченным жильцам многоквартирных домов предоставят субсидии

15:04 22.06.2021 (обновлено: 15:13 22.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровДетская площадка во дворе дома в Ташкенте
Детская площадка во дворе дома в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Нуждающимся семьям, зарегистрированным в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", будет предоставлена субсидия на выплату обязательного взноса.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Нуждающимся семьям, проживающим в многоквартирных жилых домах и зарегистрированным в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", будет предоставлена субсидия на выплату обязательного взноса, сообщает Минюст.
Мера предусмотрена постановлением президента "О дальнейшем совершенствовании системы управления многоквартирными домами", принятым 19 июня.
Также ведомство отмечает, что согласно документу, с 1 октября 2021 года управление построенным и принятым в эксплуатацию многоквартирным домом в первые два года возлагается на его застройщика, а этот период подпадает под гарантийный срок эксплуатации.

"С 1 января 2022 года при оформлении нотариальными конторами права собственности на жилое помещение, в случае наличия задолженности собственника перед управляющим, ее размер указывается в соответствующем договоре и новый собственник предупреждается о данной задолженности", — говорится в сообщении.

Электронный реестр управляющих многоквартирных домов будет запущен до 1 октября 2021 года. А с 1 июля будут приняты меры для продления до трех лет срока кредитов, привлеченных для многоквартирных домов, метод управления которыми перешел от товариществ к управляющим организациям на основании поручительства местных хокимиятов.
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Постановлением предусмотрено в срок до 1 января 2022 года внедрить по всей стране биллинговую систему в процесс обслуживания многоквартирных домов с использованием персонального идентификационного номера физического лица собственников жилья, а также соответствующего кадастрового номера их имущества на территориях, закрепленных в рамках проекта.
Ранее сообщалось, что данным документом президент поручил до 1 июля 2022 года передать управляющим организациям 1 227 многоквартирных домов, 30 школ, 64 детских сада, 9 вузов и колледжей, 90 парковочных мест, 173 игровые площадки.
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Начиная с 2022 по 2025 годы поручено капитально отремонтировать 6 085 многоквартирных домов, построить и реконструировать 1 800 детских площадок, 1 102 кв. м тротуаров, прилегающих к многоквартирным домам, а также забетонировать, обновить системы наружного освещения.
В общей сложности программа реновации затронет 268 многоквартирных домов, морально устаревших с истекшим сроком эксплуатации. В том числе в 2021 году 211 домов будут снесены и отстроены заново, а 57 — реконструированы.
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