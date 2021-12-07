https://uz.sputniknews.ru/20211207/liberalnye-tsennosti-dayut-sboy-neojidannye-rezultaty-sotsoprosa-na-zapade-21685238.html

Либеральные ценности дают сбой? Неожиданные результаты соцопроса на Западе

Либеральные ценности дают сбой? Неожиданные результаты соцопроса на Западе

Американцы критикуют культуру отмены и считают, что навязываемые идеи толерантности не соответствуют принципам демократии, следует из результатов опроса IFOP.

2021-12-07T13:31+0500

2021-12-07T13:31+0500

2021-12-07T13:39+0500

демократия

запад

в мире

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Нетерпимость к противоположным взглядам противоречит принципам демократии, считают жители США, Великобритании, Германии и Франции. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса Французского института общественного мнения (IFOP). Опрос IFOP, старейшей французской компании по изучению общественного мнения в сферах маркетинга и политики, проводился для агентства Sputnik в конце ноября этого года. В нем приняли участие 4010 респондентов старше 18 лет. Темой опроса стали современные тенденции, которые принято считать демократическими – культура отмены, критическая расовая теория, а также пропаганда смены пола. Подробнее о результатах исследования – в материале Sputnik.Насаждение цензурыПо данным опроса, 50% американских респондентов не поддерживают культуру отмены – феномен, возникший в их же стране. Он заключается в том, что людей, чье поведение, точка зрения или комментарии расцениваются как проблемные или оскорбительные, пытаются исключить из публичной сферы. В результате автор саги о Гарри Поттере даже не участвует в документальном фильме, посвященном юбилею поттерианы. Фильм о вселенной Гарри Поттера должен выйти 1 января, однако создателя этой вселенной в фильме не будет, ведь Роулинг высказала точку зрения, отличную от большинства. Между тем, распространение культуры отмены не поддерживают и в Великобритании и Германии (против нее высказались 49% участников опроса), а также во Франции (38%). Высказывается "за" в опросе меньшинство: в Германии данный тренд находят позитивным только 29% респондентов, в Великобритании – 27%, а в США и Франции и того меньше – 33%. Примечательно, что схожие мысли выражает и другая цитата – из открытого письма публичных личностей за 150 подписями, включая подписи писателя Салмана Рушди, лауреата Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, шахматиста Гарри Каспарова, лингвиста Ноама Хомского и джазового музыканта Уинтона Марсалиса. Путь к новому расизму Еще одним пунктом опроса IFOP стала критическая расовая теория. В ее основе лежит идея, что расизм – это не только личные предрассудки, но и механизм, встроенный в юридические и политические, а также общественные нормы, а значит, все эти нормы необходимо менять. Например, обязательно вовлекать в фильмы героев-афроамериканцев, даже если постановка историческая и персонажей с темным цветом кожи там не было. Отказ от данного принципа же воспринимается как расизм. К слову, в октябре этого года международные СМИ анализировали выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. Тогда российский лидер заявил, что навязчивое преподнесение темы борьбы с расизмом не приносит позитивного эффекта, а напротив, создает только еще больше границ между людьми. Тем временем результаты опроса IFOP показывают, что большинство респондентов считают – пытаясь выделить представителей определенной расы, общество все равно приходит к тому, что людей начинают воспринимать неравным образом по расовому признаку. То есть такой принцип не является демократическим, ведь демократия провозглашает равноправие.Так, 45% респондентов во Франции заявили, что критическая расовая теория не соответствует демократии. Аналогичного мнения придерживаются 55% участников опроса в Германии, а также 44% опрошенных в Великобритании и 53% - в США.Пропаганда смены полаНе менее скептически настроены в европейском обществе к пропаганде смены пола. Например, на вопрос "Вы поддерживаете или выступаете против включения в школьную программу информации о смене пола" отрицательно ответили 42% участников опроса во Франции, 44% респондентов в Великобритании и 48% - в США.В Германии высказались против включения информации о смене пола в школьную программу 37% участников опроса.Также участники опроса в большинстве своем не поддерживают решение, согласно которому дети до 16 лет имеют право давать информированное согласие на медицинское лечение, задерживающее половое созревание. Именно этот вид лечения используется при смене пола. 52% французских, 48% немецких, 52% британских и 48% американских респондентов считают, что ребенок в возрасте до 16 лет не может принимать подобных решений.

https://uz.sputniknews.ru/20200618/Est-veschi-postrashnee-rasizma--za-chto-linchuyut-mat-Garri-Pottera-14364367.html

https://uz.sputniknews.ru/20211013/frantsiya-uznala-o-sebe-pravdu-ee-elity-nasilovali-detey-20883328.html

https://uz.sputniknews.ru/20211010/transgendery-prishli-za-frantsuzskimi-detmi-20845484.html

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демократия, запад