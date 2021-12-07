https://uz.sputniknews.ru/20211207/logistika-v-sng-vyydet-na-novyy-uroven-21690274.html

Логистика в СНГ выйдет на новый уровень

Логистика в СНГ выйдет на новый уровень

Страны-участницы СНГ обсудят вопросы увеличения взаимной торговли на форуме "Сделано в России".

2021-12-07T16:42+0500

2021-12-07T16:42+0500

2021-12-07T16:42+0500

экономика

снг

логистика

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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Вопросы увеличения взаимной торговли между странами-участницами СНГ обсудят на форуме "Сделано в России", сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).Мероприятие намечено на 10 декабря. Одна из сессий будет посвящена расширению логистических коридоров как ключевого элемента продвижения экспортных товаров. В ней примут участие представители министерств и ведомств России и стран СНГ, представители торгпредств и деловых советов, национальных железных дорог и логистических компаний.При этом в центре отмечают, что для этого крайне важна совместная работа с сопредельными государствами. В частности, — по организации бесперебойных каналов взаимных поставок продукции на принципах "зеленого коридора".Поэтому на сессии поднимут вопрос кооперации контролирующих органов и национальных железных дорог для увеличения товарооборота по этому принципу.Участники мероприятия рассмотрят также реализованные на пространстве СНГ инфраструктурные проекты, которые способствуют развитию логистических коридоров. Будут обсуждаться и сервисные решения, которые бизнес ожидает от государства и рынка, а также инструменты поддержки, которые необходимы для развития комплексных транспортных и инфраструктурных решений.

https://uz.sputniknews.ru/20211107/strany-sng-prinyali-tarifnuyu-politiku-dlya-jd-perevozki-gruzov-v-2022-godu-21250304.html

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