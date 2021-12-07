https://uz.sputniknews.ru/20211207/logistika-v-sng-vyydet-na-novyy-uroven-21690274.html
Логистика в СНГ выйдет на новый уровень
Логистика в СНГ выйдет на новый уровень
Страны-участницы СНГ обсудят вопросы увеличения взаимной торговли на форуме "Сделано в России".
2021-12-07T16:42+0500
2021-12-07T16:42+0500
2021-12-07T16:42+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Вопросы увеличения взаимной торговли между странами-участницами СНГ обсудят на форуме "Сделано в России", сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).Мероприятие намечено на 10 декабря. Одна из сессий будет посвящена расширению логистических коридоров как ключевого элемента продвижения экспортных товаров. В ней примут участие представители министерств и ведомств России и стран СНГ, представители торгпредств и деловых советов, национальных железных дорог и логистических компаний.При этом в центре отмечают, что для этого крайне важна совместная работа с сопредельными государствами. В частности, — по организации бесперебойных каналов взаимных поставок продукции на принципах "зеленого коридора".Поэтому на сессии поднимут вопрос кооперации контролирующих органов и национальных железных дорог для увеличения товарооборота по этому принципу.Участники мероприятия рассмотрят также реализованные на пространстве СНГ инфраструктурные проекты, которые способствуют развитию логистических коридоров. Будут обсуждаться и сервисные решения, которые бизнес ожидает от государства и рынка, а также инструменты поддержки, которые необходимы для развития комплексных транспортных и инфраструктурных решений.
https://uz.sputniknews.ru/20211107/strany-sng-prinyali-tarifnuyu-politiku-dlya-jd-perevozki-gruzov-v-2022-godu-21250304.html
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снг, логистика
Логистика в СНГ выйдет на новый уровень
Роль логистики в развитии взаимной торговли стран СНГ обсудят на форуме "Сделано в России". Участники поднимут вопрос кооперации контролирующих органов и национальных железных дорог.
ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik.
Вопросы увеличения взаимной торговли между странами-участницами СНГ обсудят на форуме "Сделано в России", сообщает РИА Новости
со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).
Мероприятие намечено на 10 декабря. Одна из сессий будет посвящена расширению логистических коридоров как ключевого элемента продвижения экспортных товаров. В ней примут участие представители министерств и ведомств России и стран СНГ, представители торгпредств и деловых советов, национальных железных дорог и логистических компаний.
"Российский экспортный центр поднимает на качественно новый уровень взаимодействие в области логистики на пространстве СНГ. Использование механизмов быстрой и конкурентной по стоимости доставки продукции в рамках развития коридоров активизирует деятельность участников ВЭД, логистических операторов и владельцев инфраструктуры", — сообщает РЭЦ.
При этом в центре отмечают, что для этого крайне важна совместная работа с сопредельными государствами. В частности, — по организации бесперебойных каналов взаимных поставок продукции на принципах "зеленого коридора".
Поэтому на сессии поднимут вопрос кооперации контролирующих органов и национальных железных дорог для увеличения товарооборота по этому принципу.
Участники мероприятия рассмотрят также реализованные на пространстве СНГ инфраструктурные проекты, которые способствуют развитию логистических коридоров. Будут обсуждаться и сервисные решения, которые бизнес ожидает от государства и рынка, а также инструменты поддержки, которые необходимы для развития комплексных транспортных и инфраструктурных решений.