https://uz.sputniknews.ru/20211107/strany-sng-prinyali-tarifnuyu-politiku-dlya-jd-perevozki-gruzov-v-2022-godu-21250304.html
В СНГ обновили тарифы на перевозку грузов по железной дороге в 2022 году
В СНГ обновили тарифы на перевозку грузов по железной дороге в 2022 году
Новая тарифная политика разработана в соответствии с принципами Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств-участников СНГ.
2021-11-07T16:57+0500
2021-11-07T16:57+0500
2021-11-07T18:30+0500
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В исполнительном комитете СНГ сообщили об итогах 30-ой тарифной конференции железнодорожных администраций стран СНГ, которая состоялась в формате онлайн.Стороны приняли новую тарифную политику международных грузовых перевозок на 2022 фрахтовый год.Для справки: новая тарифная политика разработана в соответствии с принципами Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств-участников СНГ, утвержденной Советом глав СНГ в октябре 1996 года.Решено, что в следующем году управлять делами тарифной политики будет железнодорожная администрация Украины. Очередная конференция на эту тему состоится в Молдове в октябре 2022 года.В октябре стало известно, что в АО "Узбекистон темир йуллари" заключили контракты с транспортными компаниями Казахстана и России для доступа к морским портам.Ознакомиться с перечнем и стоимостью услуг портов, судоходных и логистических компаний-партнеров можно на сайте АО "Узбекистон темир йуллари" и находить оптимальный маршрут перевозки своих грузов.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-rasschityvayut-zapustit-agroekspressy-v-rf-v-noyabre-21046269.html
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В СНГ обновили тарифы на перевозку грузов по железной дороге в 2022 году
16:57 07.11.2021 (обновлено: 18:30 07.11.2021)
В следующем году управлять делами тарифной политики будет железнодорожная администрация Украины.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
В исполнительном комитете СНГ сообщили
об итогах 30-ой тарифной конференции железнодорожных администраций стран СНГ, которая состоялась в формате онлайн.
Стороны приняли новую тарифную политику международных грузовых перевозок на 2022 фрахтовый год.
Для справки: новая тарифная политика разработана в соответствии с принципами Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств-участников СНГ, утвержденной Советом глав СНГ в октябре 1996 года.
Решено, что в следующем году управлять делами тарифной политики будет железнодорожная администрация Украины. Очередная конференция на эту тему состоится в Молдове в октябре 2022 года.
В октябре стало известно, что в АО "Узбекистон темир йуллари" заключили
контракты с транспортными компаниями Казахстана и России для доступа к морским портам.
Ознакомиться с перечнем и стоимостью услуг портов, судоходных и логистических компаний-партнеров можно на сайте АО "Узбекистон темир йуллари" и находить оптимальный маршрут перевозки своих грузов.