https://uz.sputniknews.ru/20211207/mirziyoev-i-tokaev-otkryli-posolstvo-uzbekistana-v-nur-sultane--foto-21676744.html

Мирзиёев и Токаев открыли посольство Узбекистана в Нур-Султане — фото

Мирзиёев и Токаев открыли посольство Узбекистана в Нур-Султане — фото

Что расположено на территории дипломатического представительства и чем оно примечательно, читайте в материале.

2021-12-07T08:24+0500

2021-12-07T08:24+0500

2021-12-07T09:22+0500

политика

узбекистан

посольство

нур-султан

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В столице Казахстана открылось новое здание посольства Узбекистана. Торжественная церемония прошла накануне. Ленточку символично разрезали лидеры республик Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.После прозвучали государственные гимны Узбекистана и Казахстана. Здание дипломатического представительства построили в национальном стиле. На территории посольства расположены основное здание, консульский отдел, жилой дом для сотрудников, резиденция главы дипмиссии, детская и спортивная площадки.Особое внимание уделили техническому оснащению помещений.Кроме того, созданы все условия для людей с особыми потребностями.Мирзиёев и Токаев также оставили запись в Книге почетных гостей посольства.Накануне лидеры стран провели переговоры как в узком, так и расширенном формате. О чем договорились и что подписали Мирзиёев и Токаев, читайте в нашем обзоре.К настоящему моменту, президент Узбекистана завершил свой визит в Казахстан и уже вернулся в Ташкент.

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