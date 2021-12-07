https://uz.sputniknews.ru/20211207/mirziyoev-i-tokaev-otkryli-posolstvo-uzbekistana-v-nur-sultane--foto-21676744.html
Мирзиёев и Токаев открыли посольство Узбекистана в Нур-Султане — фото
Мирзиёев и Токаев открыли посольство Узбекистана в Нур-Султане — фото
Что расположено на территории дипломатического представительства и чем оно примечательно, читайте в материале.
2021-12-07T08:24+0500
2021-12-07T08:24+0500
2021-12-07T09:22+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В столице Казахстана открылось новое здание посольства Узбекистана. Торжественная церемония прошла накануне. Ленточку символично разрезали лидеры республик Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.После прозвучали государственные гимны Узбекистана и Казахстана. Здание дипломатического представительства построили в национальном стиле. На территории посольства расположены основное здание, консульский отдел, жилой дом для сотрудников, резиденция главы дипмиссии, детская и спортивная площадки.Особое внимание уделили техническому оснащению помещений.Кроме того, созданы все условия для людей с особыми потребностями.Мирзиёев и Токаев также оставили запись в Книге почетных гостей посольства.Накануне лидеры стран провели переговоры как в узком, так и расширенном формате. О чем договорились и что подписали Мирзиёев и Токаев, читайте в нашем обзоре.К настоящему моменту, президент Узбекистана завершил свой визит в Казахстан и уже вернулся в Ташкент.
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узбекистан, посольство, нур-султан
Мирзиёев и Токаев открыли посольство Узбекистана в Нур-Султане — фото
08:24 07.12.2021 (обновлено: 09:22 07.12.2021)
Что расположено на территории дипломатического представительства и чем оно примечательно, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В столице Казахстана открылось новое здание посольства Узбекистана.
Торжественная церемония прошла накануне. Ленточку символично разрезали лидеры республик Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.
После прозвучали государственные гимны Узбекистана и Казахстана.
Здание дипломатического представительства построили в национальном стиле. На территории посольства расположены основное здание, консульский отдел, жилой дом для сотрудников, резиденция главы дипмиссии, детская и спортивная площадки.
Особое внимание уделили техническому оснащению помещений.
"Установленное здесь интерактивное оборудование позволяют проводить переговоры в онлайн-режиме. Для эффективной консульской деятельности установлена система "электронная очередь", посетители могут получить необходимую информацию интерактивными средствами", — сообщили
в пресс-службе узбекского лидера.
Кроме того, созданы все условия для людей с особыми потребностями.
Мирзиёев и Токаев также оставили запись в Книге почетных гостей посольства.
Накануне лидеры стран провели переговоры как в узком, так и расширенном формате. О чем договорились и что подписали Мирзиёев и Токаев, читайте в нашем обзоре
.
К настоящему моменту, президент Узбекистана завершил свой визит в Казахстан и уже вернулся в Ташкент.