https://uz.sputniknews.ru/20211207/mirziyoev-obyasnil-kakie-izmeneniya-jdut-uzbekskuyu-konstitutsiyu-21696444.html

Мирзиёев объяснил, какие изменения ждут узбекскую Конституцию

Мирзиёев объяснил, какие изменения ждут узбекскую Конституцию

Президент Узбекистана предложил закрепить в качестве конституционной нормы принцип социального государства.

2021-12-07T21:43+0500

2021-12-07T21:43+0500

2021-12-07T22:04+0500

политика

шавкат мирзиёев

изменения

конституция

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объяснил, зачем нужны поправки в Основной закон страны и что именно в нем изменится.В праздничном поздравлении народу Узбекистана в честь 29-й годовщины принятия Конституции страны глава государства отметил, что основной причиной конституционной реформы служит ее гармонизация с происходящими в республике изменениями.По его словам, для реализации задач в построении справедливого государства необходимы конституционная основа и более прочная законодательная база.Президент отметил, что в первую очередь необходимо заменить ранее действовавший принцип "государство – общество – человек" на новый: "человек – общество – государство", закрепить его в национальном законодательстве и правовой практике.Во-вторых, в процессе экономических реформ главным критерием должно стать обеспечение интересов человека — это важнейшее условие построения действительно народного государства, уверен Мирзиёев.В-третьих, требованием времени является конституционное закрепление роли и статуса институтов гражданского общества, отражающее принцип "общество – инициатор реформ".В-четвертых, предлагается определить в Основном законе конституционные основы развития института семьи, бережного донесения до будущих поколений традиционных человеческих ценностей, дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране.В-пятых, по мнению главы государства, в Конституции должны быть отражены государственная молодежная политика, вопросы всесторонней поддержки молодежи, ее права и обязанности.В связи с этим седьмым пунктом предложено отразить в Конституции вопросы надежной защиты прав инвалидов и представителей старшего поколения, а также недопущения детского труда.Лидер республики отметил, что в Основном законе необходимо отвести важное место правовым нормам экологической тематики.Последним, девятым пунктом, Мирзиёев выразил целесообразность закрепить вопросы развития детских садов, школ, сфер высшего образования и науки. По его словам, они являются взаимосвязанными составляющими фундамента Третьего Ренессанса.Он подчеркнул: принятие обновленного документа намечено уже на следующий год, в дни празднования 30-летия Конституции Республики Узбекистан.О предстоящей конституционной реформе Мирзиёев сообщил 6 ноября на церемонии его инаугурации. Он тогда отметил, что подобные изменения происходили во многих странах в период кардинальных перемен.Поэтому в Узбекистане также нужно рассмотреть вопрос совершенствования Основного закона, изучив и тщательно обдумав при этом мировой конституционный опыт.

https://uz.sputniknews.ru/20211207/zakon-zakonov-samoe-vajnoe-o-konstitutsii-uzbekistana-21691666.html

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шавкат мирзиёев, изменения, конституция