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Россияне забывают СССР
Россияне забывают СССР
Только шести процентам опрошенных россиян удалось вспомнить и назвать все пятнадцать союзных республик. А вот 27 процентов респондентов не назвали ни одной.
2021-12-07T16:06+0500
2021-12-07T16:06+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Несмотря на то, что большинство граждан России все еще помнят, как расшифровывается аббревиатура СССР, лишь только шест процентов могут назвать все республики, входившие в состав Союза.Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты приводит РИА Новости. Как сообщается, 19 процентов опрошенных не смогли озвучить полное название некогда самого большого государства в мире — Союз Советских Социалистических Республик.При этом, только шести процентам опрошенных удалось вспомнить и назвать все пятнадцать союзных республик. А вот 27 процентов респондентов не назвали ни одной.Чаще всего россияне вспоминали Украинскую ССР (65%), Белорусскую ССР (59%) и Узбекскую ССР (49%). Чуть меньше — Казахскую, Латвийскую и Литовскую, говорится в исследовании.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/kedmi-tsru-vtayne-vnedryaet-rusofobiyu-v-byvshem-sssr--video-20481012.html
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ссср, россияне
Россияне забывают СССР
16:06 07.12.2021 (обновлено: 16:15 07.12.2021)
Россияне забывают, какие республики входили в состав СССР. Это удалось сделать лишь шести процентам опрошенных. При этом 27 процентов не назвали ни одной.
ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Несмотря на то, что большинство граждан России все еще помнят, как расшифровывается аббревиатура СССР, лишь только шест процентов могут назвать все республики, входившие в состав Союза.
Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты приводит РИА Новости
.
Как сообщается, 19 процентов опрошенных не смогли озвучить полное название некогда самого большого государства в мире — Союз Советских Социалистических Республик.
"Правильно ответили на вопрос 94-95 процентов граждан старшего поколения и только 59-60 процентов молодежи", — говорится в сообщении.
При этом, только шести процентам опрошенных удалось вспомнить и назвать все пятнадцать союзных республик. А вот 27 процентов респондентов не назвали ни одной.
Чаще всего россияне вспоминали Украинскую ССР (65%), Белорусскую ССР (59%) и Узбекскую ССР (49%). Чуть меньше — Казахскую, Латвийскую и Литовскую, говорится в исследовании.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.