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Россияне забывают СССР
Россияне забывают СССР
Только шести процентам опрошенных россиян удалось вспомнить и назвать все пятнадцать союзных республик. А вот 27 процентов респондентов не назвали ни одной.
2021-12-07T16:06+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Несмотря на то, что большинство граждан России все еще помнят, как расшифровывается аббревиатура СССР, лишь только шест процентов могут назвать все республики, входившие в состав Союза.Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты приводит РИА Новости. Как сообщается, 19 процентов опрошенных не смогли озвучить полное название некогда самого большого государства в мире — Союз Советских Социалистических Республик.При этом, только шести процентам опрошенных удалось вспомнить и назвать все пятнадцать союзных республик. А вот 27 процентов респондентов не назвали ни одной.Чаще всего россияне вспоминали Украинскую ССР (65%), Белорусскую ССР (59%) и Узбекскую ССР (49%). Чуть меньше — Казахскую, Латвийскую и Литовскую, говорится в исследовании.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/kedmi-tsru-vtayne-vnedryaet-rusofobiyu-v-byvshem-sssr--video-20481012.html
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Россияне забывают СССР

16:06 07.12.2021 (обновлено: 16:15 07.12.2021)
© Sputnik / Поляков Александр / Перейти в фотобанкМитинг на Калужской площади в Москве
Митинг на Калужской площади в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
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Россияне забывают, какие республики входили в состав СССР. Это удалось сделать лишь шести процентам опрошенных. При этом 27 процентов не назвали ни одной.
ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Несмотря на то, что большинство граждан России все еще помнят, как расшифровывается аббревиатура СССР, лишь только шест процентов могут назвать все республики, входившие в состав Союза.
Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты приводит РИА Новости.
Как сообщается, 19 процентов опрошенных не смогли озвучить полное название некогда самого большого государства в мире — Союз Советских Социалистических Республик.
"Правильно ответили на вопрос 94-95 процентов граждан старшего поколения и только 59-60 процентов молодежи", — говорится в сообщении.
При этом, только шести процентам опрошенных удалось вспомнить и назвать все пятнадцать союзных республик. А вот 27 процентов респондентов не назвали ни одной.
Чаще всего россияне вспоминали Украинскую ССР (65%), Белорусскую ССР (59%) и Узбекскую ССР (49%). Чуть меньше — Казахскую, Латвийскую и Литовскую, говорится в исследовании.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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