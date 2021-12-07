https://uz.sputniknews.ru/20211207/samolet-aeroflota-ne-doletel-do-urgencha-21686160.html
Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча
Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча
Рейс российской авиакомпании не смог совершить посадку в аэропорту Ургенча и приземлился в Нукусе.
2021-12-07T13:56+0500
2021-12-07T13:56+0500
2021-12-07T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч, севший из-за тумана в Нукусе, вылетел обратно в столицу РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя нукусского аэропорта. По данным агенства, рейс SU1976 утром 7 декабря не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за сильного тумана. По его словам, на автобусах в нукусский аэропорт также были доставлены пассажиры, ожидающие в Ургенче обратный рейс. В данное время, добавил он, самолет уже вылетел в Москву.
https://uz.sputniknews.ru/20211203/rodivshiysya-v-samolete-mladenets-poluchit-bessrochnuyu-zolotuyu-kartu-aeroflota-21643422.html
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ургенч, нукус, аэрофлот, самолет
Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча
13:56 07.12.2021 (обновлено: 14:10 07.12.2021)
Рейс российской авиакомпании не смог совершить посадку в аэропорту Ургенча и приземлился в Нукусе. До конечного пункта пассажирам пришлось добираться на автобусах.
ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik.
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч, севший из-за тумана в Нукусе, вылетел обратно в столицу РФ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя нукусского аэропорта.
По данным агенства, рейс SU1976 утром 7 декабря не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за сильного тумана.
"Было принято решение доставить 131 пассажира рейса "Аэрофлота" из Нукуса в Ургенч на автобусах", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на автобусах в нукусский аэропорт также были доставлены пассажиры, ожидающие в Ургенче обратный рейс. В данное время, добавил он, самолет уже вылетел в Москву.