https://uz.sputniknews.ru/20211207/samolet-aeroflota-ne-doletel-do-urgencha-21686160.html

Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча

Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча

Рейс российской авиакомпании не смог совершить посадку в аэропорту Ургенча и приземлился в Нукусе.

2021-12-07T13:56+0500

2021-12-07T13:56+0500

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ургенч

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аэрофлот

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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Ургенч, севший из-за тумана в Нукусе, вылетел обратно в столицу РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя нукусского аэропорта. По данным агенства, рейс SU1976 утром 7 декабря не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за сильного тумана. По его словам, на автобусах в нукусский аэропорт также были доставлены пассажиры, ожидающие в Ургенче обратный рейс. В данное время, добавил он, самолет уже вылетел в Москву.

https://uz.sputniknews.ru/20211203/rodivshiysya-v-samolete-mladenets-poluchit-bessrochnuyu-zolotuyu-kartu-aeroflota-21643422.html

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ургенч, нукус, аэрофлот, самолет