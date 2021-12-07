США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. В чем это будет заключаться? Сообщается, что официальные представители страны не посетят Игры, которые планируется провести с 4 по 20 февраля в столице Поднебесной. Однако сами спортсмены смогут поучаствовать в соревнованиях, передает РИА Новости.При этом власти Китая уверены, что объявленный Вашингтоном "дипломатический бойкот" не помешает успешному проведению Игр: как заявили в посольстве КНР в США, Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду.Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) поддержала решение Белого дома устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, назвав это важнейшим шагом в борьбе с "преступлениями правительства КНР против человечности".В Кремле считают, что решение США по Играм в Пекине сложно назвать бойкотом: в свете пандемии Китай договорился о неприезде официальных лиц, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что все-таки, Олимпиада проходит в достаточно жестких условиях, связанных с пандемическими ограничениями. Если нам не изменяет память, Китайская сторона как организатор Олимпиады, собственно, уже давно согласовала... вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это вопрос между китайскими организаторами и американцами", - сказал Песков.По его словам главное, чтобы все спортсмены смогли принимать участие в честных соревнованиях, а идеи олимпизма были свободны от политики.
В Китае ожидают, что союзники США поддержат дипломатический бойкот Олимпиады под давлением.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. В чем это будет заключаться? Сообщается, что официальные представители страны не посетят Игры, которые планируется провести с 4 по 20 февраля в столице Поднебесной. Однако сами спортсмены смогут поучаствовать в соревнованиях, передает РИА Новости.
"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК, соблюдая политический нейтралитет, полностью уважает. (Заявление властей США) дает понять, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов находятся вне политики, и мы приветствуем это", — цитирует заявление комитета агентство Франс Пресс.
При этом власти Китая уверены, что объявленный Вашингтоном "дипломатический бойкот" не помешает успешному проведению Игр: как заявили в посольстве КНР в США, Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) поддержала решение Белого дома устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, назвав это важнейшим шагом в борьбе с "преступлениями правительства КНР против человечности".
Human Rights Watch (HRW)
Это неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в США, а представительства — более чем в 90 странах.
В Кремле считают, что решение США по Играм в Пекине сложно назвать бойкотом: в свете пандемии Китай договорился о неприезде официальных лиц, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что все-таки, Олимпиада проходит в достаточно жестких условиях, связанных с пандемическими ограничениями. Если нам не изменяет память, Китайская сторона как организатор Олимпиады, собственно, уже давно согласовала... вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это вопрос между китайскими организаторами и американцами", - сказал Песков.
По его словам главное, чтобы все спортсмены смогли принимать участие в честных соревнованиях, а идеи олимпизма были свободны от политики.