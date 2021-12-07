https://uz.sputniknews.ru/20211207/ssha-obyavili-diplomaticheskiy-boykot-olimpiady-v-pekine-21688063.html

США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

В Китае ожидают, что союзники США поддержат дипломатический бойкот Олимпиады под давлением.

2021-12-07T19:06+0500

2021-12-07T19:06+0500

2021-12-07T19:07+0500

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. В чем это будет заключаться? Сообщается, что официальные представители страны не посетят Игры, которые планируется провести с 4 по 20 февраля в столице Поднебесной. Однако сами спортсмены смогут поучаствовать в соревнованиях, передает РИА Новости.При этом власти Китая уверены, что объявленный Вашингтоном "дипломатический бойкот" не помешает успешному проведению Игр: как заявили в посольстве КНР в США, Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду.Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) поддержала решение Белого дома устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, назвав это важнейшим шагом в борьбе с "преступлениями правительства КНР против человечности".В Кремле считают, что решение США по Играм в Пекине сложно назвать бойкотом: в свете пандемии Китай договорился о неприезде официальных лиц, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что все-таки, Олимпиада проходит в достаточно жестких условиях, связанных с пандемическими ограничениями. Если нам не изменяет память, Китайская сторона как организатор Олимпиады, собственно, уже давно согласовала... вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это вопрос между китайскими организаторами и американцами", - сказал Песков.По его словам главное, чтобы все спортсмены смогли принимать участие в честных соревнованиях, а идеи олимпизма были свободны от политики.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/inostrannyx-bolelschikov-ne-dopustyat-na-zimnyuyu-olimpiadu-v-pekine--20710675.html

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