https://uz.sputniknews.ru/20211207/stali-izvestny-podrobnosti-vzryva-v-surxandare-est-li-pogibshie-21679879.html

Стали известны подробности взрыва в Сурхандарье: есть ли погибшие

Стали известны подробности взрыва в Сурхандарье: есть ли погибшие

В МЧС объяснили, что произошло. Кроме того, выяснилось, есть ли погибшие.

2021-12-07T10:53+0500

2021-12-07T10:53+0500

2021-12-07T11:09+0500

происшествия

взрыв

сурхандарьинская область

погибшие

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Рано утром в городе Денау Сурхандарьинской области прогремел мощный взрыв, а затем вспыхнул пожар.ЧП произошло в 03:57 в двухэтажном торговом центре "Инденим". У здания обрушились стены. Уже к 4:25 пожарным удалось ликвидировать возгорание.МЧС позднее сообщило, что в здании произошел взрыв бытового газа.Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Их госпитализировали с различными травмами. Теперь же стало известно, что под обломками нашли тело.По предварительным данным, взрыв и пожар произошли из-за вспышки газовоздушной смеси в здании.На месте происшествия работает правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым, ведется расследование причин ЧП.

https://uz.sputniknews.ru/20211207/v-torgovom-tsentre-v-surxandare-proizoshel-vzryv--video-21677828.html

сурхандарьинская область

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взрыв, сурхандарьинская область, погибшие