https://uz.sputniknews.ru/20211207/stali-izvestny-podrobnosti-vzryva-v-surxandare-est-li-pogibshie-21679879.html
Стали известны подробности взрыва в Сурхандарье: есть ли погибшие
Стали известны подробности взрыва в Сурхандарье: есть ли погибшие
В МЧС объяснили, что произошло. Кроме того, выяснилось, есть ли погибшие.
2021-12-07T10:53+0500
2021-12-07T10:53+0500
2021-12-07T11:09+0500
происшествия
взрыв
сурхандарьинская область
погибшие
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Рано утром в городе Денау Сурхандарьинской области прогремел мощный взрыв, а затем вспыхнул пожар.ЧП произошло в 03:57 в двухэтажном торговом центре "Инденим". У здания обрушились стены. Уже к 4:25 пожарным удалось ликвидировать возгорание.МЧС позднее сообщило, что в здании произошел взрыв бытового газа.Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Их госпитализировали с различными травмами. Теперь же стало известно, что под обломками нашли тело.По предварительным данным, взрыв и пожар произошли из-за вспышки газовоздушной смеси в здании.На месте происшествия работает правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым, ведется расследование причин ЧП.
https://uz.sputniknews.ru/20211207/v-torgovom-tsentre-v-surxandare-proizoshel-vzryv--video-21677828.html
сурхандарьинская область
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взрыв, сурхандарьинская область, погибшие
Стали известны подробности взрыва в Сурхандарье: есть ли погибшие
10:53 07.12.2021 (обновлено: 11:09 07.12.2021)
Названа предварительная причина пожара. На месте происшествия уже работает правительственная комиссия.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Рано утром в городе Денау Сурхандарьинской области прогремел мощный взрыв, а затем вспыхнул пожар.
ЧП произошло в 03:57 в двухэтажном торговом центре "Инденим". У здания обрушились стены. Уже к 4:25 пожарным удалось ликвидировать возгорание.
МЧС позднее сообщило, что в здании произошел взрыв бытового газа.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Их госпитализировали с различными травмами.
Теперь же стало известно, что под обломками нашли тело.
"Во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден один погибший", — сообщили
в МЧС.
По предварительным данным, взрыв и пожар произошли из-за вспышки газовоздушной смеси в здании.
На месте происшествия работает правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым, ведется расследование причин ЧП.