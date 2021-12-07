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Узбекских военных будут готовить в экстремальных условиях пустыни
Узбекских военных будут готовить в экстремальных условиях пустыни
Военнослужащие будут осваивать приемы маскировки и наблюдения на местности, подготовки запасов еды, а также добывания и очистки воды.
2021-12-07T20:03+0500
2021-12-07T20:03+0500
общество
военные
пустыня
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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Хорезмской области Узбекистана создан учебный центр по подготовке военнослужащих в пустыне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы министерства обороны республики.По данным ведомства, центр создан для повышения выживаемости военнослужащих в условиях изменчивого климата, экстремально песчаной и низкой влажности. Он будет действовать на базе военного полигона "Янгиарык" Северо-Западного военного округа.Помимо навыков ведения боевых действий, военнослужащие будут осваивать приемы маскировки и наблюдения на местности, подготовки запасов еды, а также добывания и очистки воды.В рамках двухнедельных курсов планируют обучать по 50 солдат-контрактников и сержантов. Тренировочный процесс будет проводиться в зимнее (с декабря по февраль) и летнее (с мая по сентябрь) время, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-silax-li-armiya-uzbekistana-zaschitit-svoi-granitsy-21204042.html
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военные, пустыня

Узбекских военных будут готовить в экстремальных условиях пустыни

20:03 07.12.2021
© Sputnik / Алексей Варфоломеев / Перейти в фотобанкПески пустыни Кызылкум
Пески пустыни Кызылкум - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Алексей Варфоломеев
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Военнослужащие будут осваивать приемы маскировки и наблюдения на местности, подготовки запасов еды, а также добывания и очистки воды.
ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Хорезмской области Узбекистана создан учебный центр по подготовке военнослужащих в пустыне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы министерства обороны республики.
По данным ведомства, центр создан для повышения выживаемости военнослужащих в условиях изменчивого климата, экстремально песчаной и низкой влажности. Он будет действовать на базе военного полигона "Янгиарык" Северо-Западного военного округа.
Помимо навыков ведения боевых действий, военнослужащие будут осваивать приемы маскировки и наблюдения на местности, подготовки запасов еды, а также добывания и очистки воды.
В рамках двухнедельных курсов планируют обучать по 50 солдат-контрактников и сержантов. Тренировочный процесс будет проводиться в зимнее (с декабря по февраль) и летнее (с мая по сентябрь) время, добавили в пресс-службе.
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