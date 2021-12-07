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В Бухаре установили рекламные щиты на исторических зданиях
В Бухаре установили рекламные щиты на исторических зданиях
На стене медресе Ибрагим Охунда, воздвигнутом в 1858—1859 годах, были закреплены сразу несколько наружных объявлений: реклама швейного ателье, салона красоты и пункта по ремонту бытовой техники.
2021-12-07T20:25+0500
2021-12-07T20:25+0500
культура
бухара
история
реклама
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники Агентства по защите прав потребителей проверили законность размещение наружной рекламы на объектах материально-культурного наследия Узбекистана. Выяснилось, что вывески "украшали" 386 исторических зданий, причем в 25 случаях такие объявления были установлены самовольно.Часто баннеры, постеры и рекламные щиты прибивают гвоздями к фасадной и боковой частям исторических зданий, таким образом, памятники старины, находящиеся под охраной государства, разрушаются.Максимальное количество нарушений обнаружили в исторической части Бухары. К примеру, на стене медресе Ибрагим Охунда (адрес: ул. М.Амбар, 117), воздвигнутом в 1858—1859 годах, были закреплены сразу несколько наружных объявлений: реклама швейного ателье, салона красоты и пункта по ремонту бытовой техники.А на здании караван-сарая Сайфиддина, построенном в XIX веке, была размещена реклама школы ковроткачества. Подобные конструкции и объявления были установлены на знаменитом традиционном крытом базаре в историческом центре Бухары — Токи Саррофон XVI века (возведенном в 1534-1535 годах).По итогам мониторинга Агентство направило предпринимателям, нарушившим закон, предупреждающие письма, а также разъяснения по порядку установки наружной рекламы. Все нарушения были устранены.
https://uz.sputniknews.ru/20200420/Agentstvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-proverilo-reklamu-na-dostovernost-13963353.html
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бухара, история, реклама

В Бухаре установили рекламные щиты на исторических зданиях

20:25 07.12.2021
© SputnikДостопримечательности в Бухаре
Достопримечательности в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
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На стене медресе Ибрагим Охунда (адрес: ул. М.Амбар, 117), воздвигнутой в 1858—1859 годах, были закреплены сразу несколько наружных объявлений: реклама швейного ателье, салона красоты и пункта по ремонту бытовой техники.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники Агентства по защите прав потребителей проверили законность размещение наружной рекламы на объектах материально-культурного наследия Узбекистана. Выяснилось, что вывески "украшали" 386 исторических зданий, причем в 25 случаях такие объявления были установлены самовольно.
Часто баннеры, постеры и рекламные щиты прибивают гвоздями к фасадной и боковой частям исторических зданий, таким образом, памятники старины, находящиеся под охраной государства, разрушаются.
Максимальное количество нарушений обнаружили в исторической части Бухары. К примеру, на стене медресе Ибрагим Охунда (адрес: ул. М.Амбар, 117), воздвигнутом в 1858—1859 годах, были закреплены сразу несколько наружных объявлений: реклама швейного ателье, салона красоты и пункта по ремонту бытовой техники.
А на здании караван-сарая Сайфиддина, построенном в XIX веке, была размещена реклама школы ковроткачества. Подобные конструкции и объявления были установлены на знаменитом традиционном крытом базаре в историческом центре Бухары — Токи Саррофон XVI века (возведенном в 1534-1535 годах).
Изображение Coca-Cola на одном из торговых центров в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2020
Общество
Агентство по защите прав потребителей проверило рекламу на достоверность
20 апреля 2020, 18:25
По итогам мониторинга Агентство направило предпринимателям, нарушившим закон, предупреждающие письма, а также разъяснения по порядку установки наружной рекламы. Все нарушения были устранены.
Закон "О рекламе"

Согласно статье 20 Закона "О рекламе" запрещается размещение наружной рекламы на объектах материального культурного наследия.

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