https://uz.sputniknews.ru/20211207/v-buxare-ustanovili-reklamnye-schity-na-istoricheskix-zdaniyax-21695687.html

В Бухаре установили рекламные щиты на исторических зданиях

В Бухаре установили рекламные щиты на исторических зданиях

На стене медресе Ибрагим Охунда, воздвигнутом в 1858—1859 годах, были закреплены сразу несколько наружных объявлений: реклама швейного ателье, салона красоты и пункта по ремонту бытовой техники.

2021-12-07T20:25+0500

2021-12-07T20:25+0500

2021-12-07T20:25+0500

культура

бухара

история

реклама

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники Агентства по защите прав потребителей проверили законность размещение наружной рекламы на объектах материально-культурного наследия Узбекистана. Выяснилось, что вывески "украшали" 386 исторических зданий, причем в 25 случаях такие объявления были установлены самовольно.Часто баннеры, постеры и рекламные щиты прибивают гвоздями к фасадной и боковой частям исторических зданий, таким образом, памятники старины, находящиеся под охраной государства, разрушаются.Максимальное количество нарушений обнаружили в исторической части Бухары. К примеру, на стене медресе Ибрагим Охунда (адрес: ул. М.Амбар, 117), воздвигнутом в 1858—1859 годах, были закреплены сразу несколько наружных объявлений: реклама швейного ателье, салона красоты и пункта по ремонту бытовой техники.А на здании караван-сарая Сайфиддина, построенном в XIX веке, была размещена реклама школы ковроткачества. Подобные конструкции и объявления были установлены на знаменитом традиционном крытом базаре в историческом центре Бухары — Токи Саррофон XVI века (возведенном в 1534-1535 годах).По итогам мониторинга Агентство направило предпринимателям, нарушившим закон, предупреждающие письма, а также разъяснения по порядку установки наружной рекламы. Все нарушения были устранены.

https://uz.sputniknews.ru/20200420/Agentstvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-proverilo-reklamu-na-dostovernost-13963353.html

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