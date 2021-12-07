https://uz.sputniknews.ru/20211207/v-indii-budet-proizvedeno-bolee-600-tysyach-avtomatov-kalashnikova-21681170.html

В Индии произведут свыше 600 тысяч автоматов Калашникова

В Индии произведут свыше 600 тысяч автоматов Калашникова

Согласно словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, Индия получит с помощью российских партнеров компетенции в производстве вооружения.

2021-12-07T11:24+0500

2021-12-07T11:24+0500

2021-12-07T11:34+0500

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вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Индия подписала с Россией контракт на производство в стране свыше 600 тысяч штук автоматов Калашникова АК-203, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости.По его словам, Индия получит с помощью российских партнеров компетенции в производстве вооружения. Как отметил глава ФСВТС, АК-203 не уступает иностранным конкурентам, а по многим показателям даже превосходит их.В марте 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству АК-203 на оружейном заводе "Корва" на северо-востоке страны. Российский концерн "Калашников" владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, еще 7,5% принадлежат "Рособоронэкспорту". Контрольный пакет (50,5%) остается за самим государством.Накануне Индия подписала ряд соглашений о военном сотрудничестве с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Раджнатх Сингх в рамках визита главы Минобороны России генерала Шойгу в Нью-Дели.

https://uz.sputniknews.ru/20210116/15799594.html

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индия, оружие, вооруженные силы