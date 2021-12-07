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В Индии произведут свыше 600 тысяч автоматов Калашникова
В Индии произведут свыше 600 тысяч автоматов Калашникова
Согласно словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, Индия получит с помощью российских партнеров компетенции в производстве вооружения.
2021-12-07T11:24+0500
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индия
оружие
вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Индия подписала с Россией контракт на производство в стране свыше 600 тысяч штук автоматов Калашникова АК-203, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости.По его словам, Индия получит с помощью российских партнеров компетенции в производстве вооружения. Как отметил глава ФСВТС, АК-203 не уступает иностранным конкурентам, а по многим показателям даже превосходит их.В марте 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству АК-203 на оружейном заводе "Корва" на северо-востоке страны. Российский концерн "Калашников" владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, еще 7,5% принадлежат "Рособоронэкспорту". Контрольный пакет (50,5%) остается за самим государством.Накануне Индия подписала ряд соглашений о военном сотрудничестве с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Раджнатх Сингх в рамках визита главы Минобороны России генерала Шойгу в Нью-Дели.
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индия, оружие, вооруженные силы

В Индии произведут свыше 600 тысяч автоматов Калашникова

11:24 07.12.2021 (обновлено: 11:34 07.12.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, Индия получит с помощью российских партнеров компетенции в производстве вооружения.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Индия подписала с Россией контракт на производство в стране свыше 600 тысяч штук автоматов Калашникова АК-203, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости.
По его словам, Индия получит с помощью российских партнеров компетенции в производстве вооружения.
Как отметил глава ФСВТС, АК-203 не уступает иностранным конкурентам, а по многим показателям даже превосходит их.
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В марте 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству АК-203 на оружейном заводе "Корва" на северо-востоке страны. Российский концерн "Калашников" владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, еще 7,5% принадлежат "Рособоронэкспорту". Контрольный пакет (50,5%) остается за самим государством.
Накануне Индия подписала ряд соглашений о военном сотрудничестве с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Раджнатх Сингх в рамках визита главы Минобороны России генерала Шойгу в Нью-Дели.
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