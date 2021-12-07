https://uz.sputniknews.ru/20211207/v-tashkente-14-zamestitelyam-predsedateley-obyavili-vygovor--21691240.html

В Ташкенте 14 заместителям председателей объявили выговор

В Ташкенте 14 заместителям председателей объявили выговор

Выговор сделали заместителям председателей по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам ряда махаллей Ташкента

2021-12-07T17:37+0500

2021-12-07T17:37+0500

2021-12-07T17:41+0500

общество

хокимият

председательство

махалля

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Четырнадцать зампредседателей махаллей получили выговор из-за резкого роста количества разводов. Об этом стало известно из решения хокима Яккасарайского района. В соответствии с документом, выговор сделали заместителям председателей по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам в махаллях "Армугон", "Бошлик", "Кушбеги", "Дилбулок", "Яккасарой", "Ракат", "Тукимачи","Мухандислар", "Мерос", "Мукимий", "Юнус Ражабий", "Беларик", "Абдулла Каххор" и "Бобур".Отмечается, что в этих махаллях внезапно увеличилось количество разводов, многие семьи на грани развода. Однако несмотря на происходящую вокруг ситуацию, заместители председателей махаллей по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам не приняли никаких мер.Председателям махаллей было сделано предупреждение в соответствии со статьей "Дисциплинарные взыскания" трудового кодекса Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/mirziyoev-obyavil-vygovory-xokimam-i-uvolil-ryad-chinovnikov-18235391.html

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хокимият, председательство, махалля