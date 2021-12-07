Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211207/v-tashkente-14-zamestitelyam-predsedateley-obyavili-vygovor--21691240.html
В Ташкенте 14 заместителям председателей объявили выговор
В Ташкенте 14 заместителям председателей объявили выговор
Выговор сделали заместителям председателей по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам ряда махаллей Ташкента
2021-12-07T17:37+0500
2021-12-07T17:41+0500
общество
хокимият
председательство
махалля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/709/71/7097132_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c787e3e5195432e0a08df24ff81fe67a.jpg
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Четырнадцать зампредседателей махаллей получили выговор из-за резкого роста количества разводов. Об этом стало известно из решения хокима Яккасарайского района. В соответствии с документом, выговор сделали заместителям председателей по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам в махаллях "Армугон", "Бошлик", "Кушбеги", "Дилбулок", "Яккасарой", "Ракат", "Тукимачи","Мухандислар", "Мерос", "Мукимий", "Юнус Ражабий", "Беларик", "Абдулла Каххор" и "Бобур".Отмечается, что в этих махаллях внезапно увеличилось количество разводов, многие семьи на грани развода. Однако несмотря на происходящую вокруг ситуацию, заместители председателей махаллей по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам не приняли никаких мер.Председателям махаллей было сделано предупреждение в соответствии со статьей "Дисциплинарные взыскания" трудового кодекса Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/mirziyoev-obyavil-vygovory-xokimam-i-uvolil-ryad-chinovnikov-18235391.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/709/71/7097132_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_26b785d204ae021ac2ab986e0d67d670.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хокимият, председательство, махалля

В Ташкенте 14 заместителям председателей объявили выговор

17:37 07.12.2021 (обновлено: 17:41 07.12.2021)
© Sputnik / Михаил ПалинчакПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Михаил Палинчак
Подписаться на
Предупреждение было сделано председателям махаллей в соответствии со статьей "Дисциплинарные взыскания" трудового кодекса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Четырнадцать зампредседателей махаллей получили выговор из-за резкого роста количества разводов. Об этом стало известно из решения хокима Яккасарайского района.
В соответствии с документом, выговор сделали заместителям председателей по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам в махаллях "Армугон", "Бошлик", "Кушбеги", "Дилбулок", "Яккасарой", "Ракат", "Тукимачи","Мухандислар", "Мерос", "Мукимий", "Юнус Ражабий", "Беларик", "Абдулла Каххор" и "Бобур".
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Политика
Мирзиёев объявил выговоры хокимам и уволил ряд чиновников
8 апреля, 21:44
Отмечается, что в этих махаллях внезапно увеличилось количество разводов, многие семьи на грани развода. Однако несмотря на происходящую вокруг ситуацию, заместители председателей махаллей по делам семьи, женщин и социально-духовным вопросам не приняли никаких мер.
Председателям махаллей было сделано предупреждение в соответствии со статьей "Дисциплинарные взыскания" трудового кодекса Узбекистана.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:25В Бухаре установили рекламные щиты на исторических зданиях
20:03Узбекских военных будут готовить в экстремальных условиях пустыни
19:29Вооруженные силы стран СНГ создали совместную систему связи
19:06США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
18:47Закон законов: самое важное о Конституции Узбекистана
18:13У шести частных агентств занятости временно отозваны лицензии
17:37В Ташкенте 14 заместителям председателей объявили выговор
16:42Логистика в СНГ выйдет на новый уровень
16:06Россияне забывают СССР
15:55Как нуждающимся женщинам получить социальное жилье в Узбекистане
15:42Власти Ташкента намерены перенести рынок "Куйлюк"
15:20Гаспарян оценил просьбу Украины отдать оружие Афганистана - видео
14:59Узбекский фильм претендует на “Оскар”
14:43В Ташкенте хотят срочно помочь Афганистану: в этом "замешана" зима
13:56Юлдуз Усманова объяснила, зачем открыла собственную клинику — видео
13:56Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ургенча
13:55Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден
13:31Либеральные ценности дают сбой? Неожиданные результаты соцопроса на Западе
13:29Казахстан построит хаб на границе с Узбекистаном
12:58Как тебе такое, Россия: Украина покупает электроэнергию в Эмиратах