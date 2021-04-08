https://uz.sputniknews.ru/20210408/mirziyoev-obyavil-vygovory-xokimam-i-uvolil-ryad-chinovnikov-18235391.html
Мирзиёев объявил выговоры хокимам и уволил ряд чиновников
Мирзиёев объявил выговоры хокимам и уволил ряд чиновников
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг резкой критике работу некоторых руководителей на прошедшем в четверг видеоселекторном
2021-04-08T21:44+0500
2021-04-08T21:44+0500
2021-04-08T21:44+0500
политика
видеоселекторное совещание
новый президент узбекистана шавкат мирзиёев: реформы и назначения
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг резкой критике работу некоторых руководителей на прошедшем в четверг видеоселекторном совещании, посвященном развитию предпринимательства и исполнению программы по обеспечению занятости в 2021 году.Видео части заседания опубликовано в Telegram-канале “Особый ракурс”. На нем президент выражает недовольство положением дел в Кашкадарьинской и Навоийской областях, в связи с чем объявляет выговоры хокиму Кашкадарьинской области Зойиру Мирзаеву, прокурору области Эркабаю Таджиеву, начальнику УВД Шухратжону Сотволдиеву, а также хокиму Навоийской области Кобилу Турсунову и прокурору области Бахтиёру Ахмедову.Кроме того, Мирзиёев лишает должностей первого заместителя хокима Кашкадарьинской области Уткира Бутаева, начальника Государственного налогового управления Азамата Бозорова и начальник главного управления Центрального банка Файзулло Раджабов в этом регионе.Аналогичные увольнения произошли и в Навоийской области. Своих постов лишились первый замхокима области Одил Хасанов, начальник главного управления ЦБ Исломбек Саидов, первый замначальника ГНУ Мухаммадиев.По данным пресс-служба узбекистанского лидера, в прошлом году малому бизнесу было выделено кредитов и финансовой помощи на 120 триллионов сумов. В результате более 104 тысяч предприятий, пострадавших от пандемии, восстановили деятельность, а оборотные средства частных предприятий увеличились на 33 процента по сравнению с прошлым годом.В первом квартале этого года было создано 27 тысяч новых предприятий. Кредиты бизнесу выросли на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.При этом, как отметил президент на совещании, “некоторые руководители регионов и секторов не способны в полной мере воспользоваться этими возможностями”.Тем не менее, отмечалось, что кардинальные изменения произошли в 28 из 33 слаборазвитых районов. В них реализовано две тысячи новых проектов, создано 25 тысяч новых рабочих мест.На основе этого опыта хокимам областей, районов и городов поручено разработать, утвердить в местных кенгашах и организовать реализацию программ развития каждой махалли.
https://uz.sputniknews.ru/20210318/mirziev-rasskazal-ot-kakoy-zhiznennoy-ustanovki-nuzhno-izbavitsya-chtoby-dobitsya-uspekhov--17832107.html
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видеоселекторное совещание, новый президент узбекистана шавкат мирзиёев: реформы и назначения, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, ташкент, узбекистан
Мирзиёев объявил выговоры хокимам и уволил ряд чиновников
Критике подверглись Кашкадарьинская и Навоийская области. Мирзиёев отметил, что некоторые руководители не способны в полной мере воспользоваться предоставленными возможностями.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг резкой критике работу некоторых руководителей на прошедшем в четверг видеоселекторном совещании, посвященном развитию предпринимательства и исполнению программы по обеспечению занятости в 2021 году.
Видео части заседания опубликовано в Telegram-канале “Особый ракурс”
. На нем президент выражает недовольство положением дел в Кашкадарьинской и Навоийской областях, в связи с чем объявляет выговоры хокиму Кашкадарьинской области Зойиру Мирзаеву, прокурору области Эркабаю Таджиеву, начальнику УВД Шухратжону Сотволдиеву, а также хокиму Навоийской области Кобилу Турсунову и прокурору области Бахтиёру Ахмедову.
Кроме того, Мирзиёев лишает должностей первого заместителя хокима Кашкадарьинской области Уткира Бутаева, начальника Государственного налогового управления Азамата Бозорова и начальник главного управления Центрального банка Файзулло Раджабов в этом регионе.
Аналогичные увольнения произошли и в Навоийской области. Своих постов лишились первый замхокима области Одил Хасанов, начальник главного управления ЦБ Исломбек Саидов, первый замначальника ГНУ Мухаммадиев.
По данным
пресс-служба узбекистанского лидера, в прошлом году малому бизнесу было выделено кредитов и финансовой помощи на 120 триллионов сумов. В результате более 104 тысяч предприятий, пострадавших от пандемии, восстановили деятельность, а оборотные средства частных предприятий увеличились на 33 процента по сравнению с прошлым годом.
В первом квартале этого года было создано 27 тысяч новых предприятий. Кредиты бизнесу выросли на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом, как отметил президент на совещании, “некоторые руководители регионов и секторов не способны в полной мере воспользоваться этими возможностями”.
“Сколько бы средств мы не выделяли, указов и постановлений не принимали, благоприятных условий не создавали, все будет тщетно, если руководители нижнего звена не изменят мировоззрение, не будут дружить с предпринимателем”, - сказал Мирзиёев.
Тем не менее, отмечалось, что кардинальные изменения произошли в 28 из 33 слаборазвитых районов. В них реализовано две тысячи новых проектов, создано 25 тысяч новых рабочих мест.
На основе этого опыта хокимам областей, районов и городов поручено разработать, утвердить в местных кенгашах и организовать реализацию программ развития каждой махалли.