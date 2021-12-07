https://uz.sputniknews.ru/20211207/v-tashkente-xotyat-srochno-pomoch-afganistanu-v-etom-zameshana-zima-21686711.html

В Ташкенте хотят срочно помочь Афганистану: в этом "замешана" зима

В Ташкенте хотят срочно помочь Афганистану: в этом "замешана" зима

Узбекские власти считают, что афганцы уже совсем скоро могут столкнуться с катастрофой в стране.

2021-12-07T14:43+0500

2021-12-07T14:43+0500

2021-12-07T14:46+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Наступление зимы диктует необходимость оказать реальную помощь Афганистану, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.Во вторник глава МИД встретился с Джумахоном Гиесовым, завершающим свою работу на посту директора исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).С 1 января 2022 года представителя Таджикистана на этом посту сменит Руслан Мирзаев из Узбекистана.Министр отметил, что скорейшая помощь Афганистану необходима "в целях предотвращения гуманитарной катастрофы, следствием которой может стать дестабилизация обстановки в стране".Ранее Камилов заявил, что "взгляды Узбекистана и России по афганской проблеме полностью совпадают". Это, по мнению главы МИД, "создает надежную основу для совместных действий".Камилов также добавил, что в ходе московского формата были обозначены ключевые проблемы, "требующие своего решения". Стороны пришли к общему выводу, что "с талибами надо работать".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://uz.sputniknews.ru/20211116/u-nix-net-drugogo-puti-kamilov-otsenil-vypolnyat-li-taliby-svoi-obeschaniya-21369371.html

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