https://uz.sputniknews.ru/20211207/voorujennye-sily-stran-sng-sozdali-sovmestnuyu-sistemu-svyazi-21695006.html

Вооруженные силы стран СНГ создали совместную систему связи

Вооруженные силы стран СНГ создали совместную систему связи

Участники договора обязуются не передавать информацию третьим странам и использовать ее в ущерб другим членам соглашения.

2021-12-07T19:29+0500

2021-12-07T19:29+0500

2021-12-07T19:29+0500

общество

снг

вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил, сообщает РИА Новости.Соглашение заключено на неопределенный срок. Для России оно вступило в силу 28 ноября 2021 года и остаётся открытым для вступления любого государства-участника Содружества. Помимо РФ к нему уже присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.Предполагается, что основными задачами данной системы станут предоставление услуг связи и обмен информации между ВС стран-участниц соглашения, взаимодействие в военной сфере, приведение к совместимости национальных систем связи и спецсвязи стран СНГ.Координацию данной системы будет вести комитет начальников связи вооруженных сил государств-участников Содружества, председателем которого станет начальник Главного управления связи ВС РФ.Согласно документу, часть сил и средств объединенной системы связи будет нести постоянное боевое дежурство с командных пунктов стран-участников соглашения.При этом участники обязуются не передавать информацию, полученную в рамках работы данной системы связи, третьим странам, а также использовать получаемые данные в ущерб другим членам данного договора.

https://uz.sputniknews.ru/20211207/logistika-v-sng-vyydet-na-novyy-uroven-21690274.html

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снг, вооруженные силы