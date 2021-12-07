https://uz.sputniknews.ru/20211207/zamnachalnika-genprokuratury-zaderjan-za-vzyatku-21681372.html

Замначальника управления Генпрокуратуры задержан за взятку

Замначальника управления Генпрокуратуры задержан за взятку

Генеральная прокуратура распространила обращение с просьбой сообщать о фактах коррупции

2021-12-07T11:29+0500

2021-12-07T11:29+0500

2021-12-07T12:11+0500

происшествия

генпрокуратура узбекистана

коррупция

взятка

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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. За получение взятки в размере 29 тысяч долларов задержан заместитель начальника управления Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.По сообщению пресс-службы, вечером 5 декабря в одном из ресторанов Ташкента сотрудники Службы государственной безопасности задержали с поличным при получении взятки замглавы Генпрокуратуры.Выяснилось, что сотрудник, работавший в октябре 2020 года в органах прокуратуры Алмалыка, потребовал с руководителя строительной компании деньги за то, что поможет ему выиграть тендер на ремонт общежития.Позже он занял должность замглавы управления Генпрокуратуры, а с 22 ноября этого года находится в отпуске. Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса.Надзорное ведомство обратилось к общественности с обращением, в котором подчеркивает, что ведет бескомпромиссную и ожесточенную борьбу с коррупцией в своих рядах.Конфиденциальность данных заявителя полностью гарантируется, обещает ведомство.

https://uz.sputniknews.ru/20211204/v-uzbekistane-planiruyut-uvelichit-srok-nakazaniya-za-vzyatochnichestvo-21644447.html

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генпрокуратура узбекистана, коррупция, взятка