https://uz.sputniknews.ru/20211207/zamnachalnika-genprokuratury-zaderjan-za-vzyatku-21681372.html
Замначальника управления Генпрокуратуры задержан за взятку
Замначальника управления Генпрокуратуры задержан за взятку
Генеральная прокуратура распространила обращение с просьбой сообщать о фактах коррупции
2021-12-07T11:29+0500
2021-12-07T11:29+0500
2021-12-07T12:11+0500
происшествия
генпрокуратура узбекистана
коррупция
взятка
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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. За получение взятки в размере 29 тысяч долларов задержан заместитель начальника управления Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.По сообщению пресс-службы, вечером 5 декабря в одном из ресторанов Ташкента сотрудники Службы государственной безопасности задержали с поличным при получении взятки замглавы Генпрокуратуры.Выяснилось, что сотрудник, работавший в октябре 2020 года в органах прокуратуры Алмалыка, потребовал с руководителя строительной компании деньги за то, что поможет ему выиграть тендер на ремонт общежития.Позже он занял должность замглавы управления Генпрокуратуры, а с 22 ноября этого года находится в отпуске. Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса.Надзорное ведомство обратилось к общественности с обращением, в котором подчеркивает, что ведет бескомпромиссную и ожесточенную борьбу с коррупцией в своих рядах.Конфиденциальность данных заявителя полностью гарантируется, обещает ведомство.
https://uz.sputniknews.ru/20211204/v-uzbekistane-planiruyut-uvelichit-srok-nakazaniya-za-vzyatochnichestvo-21644447.html
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генпрокуратура узбекистана, коррупция, взятка
Замначальника управления Генпрокуратуры задержан за взятку
11:29 07.12.2021 (обновлено: 12:11 07.12.2021)
Генеральная прокуратура распространила обращение с просьбой сообщать о фактах коррупции.
ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik
. За получение взятки в размере 29 тысяч долларов задержан заместитель начальника управления Генпрокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале
.
По сообщению пресс-службы, вечером 5 декабря в одном из ресторанов Ташкента сотрудники Службы государственной безопасности задержали с поличным при получении взятки замглавы Генпрокуратуры.
Выяснилось, что сотрудник, работавший в октябре 2020 года в органах прокуратуры Алмалыка, потребовал с руководителя строительной компании деньги за то, что поможет ему выиграть тендер на ремонт общежития.
Позже он занял должность замглавы управления Генпрокуратуры, а с 22 ноября этого года находится в отпуске.
Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Надзорное ведомство обратилось к общественности с обращением, в котором подчеркивает, что ведет бескомпромиссную и ожесточенную борьбу с коррупцией в своих рядах.
"В связи с этим, Генеральная прокуратура призывает каждого гражданина нашей страны активно сотрудничать в искоренении коррупции в обществе, в частности в органах прокуратуры. Если Вы стали свидетелем либо вам известны факты проявлений коррупции в действии (или бездействии) какого-либо сотрудника органов прокуратуры, просим незамедлительно сообщить об этом", - говорится в обращении.
Конфиденциальность данных заявителя полностью гарантируется, обещает ведомство.