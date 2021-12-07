https://uz.sputniknews.ru/20211207/zaschischaya-snejnyx-barsov-v-uzbekistane-poyavilsya-novyy-muzey--video-21697118.html

Защищая снежных барсов: в Узбекистане появился новый музей — видео

Защищая снежных барсов: в Узбекистане появился новый музей — видео

В Ташкентской области после реконструкции открылся визит-центр Чаткальского государственного биосферного заповедника.

2021-12-07T22:12+0500

2021-12-07T22:12+0500

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общество

узбекистан

музей

снежные барсы

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Здание администрации Чаткальского заповедника было построено еще в 1970-х годах прошлого века, а 7 декабря распахнуло двери в обновленном формате. Административный корпус реконструировали и превратили в визит-центр, где теперь находится несколько залов.Один из залов посвящен снежному барсу. Как рассказал директор Чаткальского государственного заповедника Жасур Дустов, снежный барс – это один из самых редких и малоизученных видов животных. В Узбекистане насчитывается всего 80-90 особей.Так как барсы живут в горах, горные экосистемы нуждаются в особом внимании и охране, в частности, это Западный Тянь-Шань, включающий Чаткальский хребет.В реконструкции визит-центра участвовала Программа развития ООН (ПРООН). Чаткальский заповедник расположен в Ташкентской области на территории более 24 000 гектаров. Здесь произрастает более 745 видов высших растений. Более 57% территории покрыто деревьями и кустарниками. В заповеднике найдено и описано более 30 новых видов растений, 20 видов животных, которые здесь обитают, занесены в Красную книгу Узбекистана. А четыре вида птиц и шесть видов млекопитающих занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.В 2015 году Россия и ПРООН подписали Рамочное соглашение о партнерстве, согласно которому Россия участвует в финансировании проектов организации в таких странах, как Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, а также в государствах дальнего зарубежья.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/nijne-amudarinskiy-biosfernyy-zapovednik-vklyuchen-v-set-yunesko-20525930.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, музей, снежные барсы