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Защищая снежных барсов: в Узбекистане появился новый музей — видео
Защищая снежных барсов: в Узбекистане появился новый музей — видео
В Ташкентской области после реконструкции открылся визит-центр Чаткальского государственного биосферного заповедника.
2021-12-07T22:12+0500
2021-12-07T22:21+0500
общество
узбекистан
музей
снежные барсы
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Здание администрации Чаткальского заповедника было построено еще в 1970-х годах прошлого века, а 7 декабря распахнуло двери в обновленном формате. Административный корпус реконструировали и превратили в визит-центр, где теперь находится несколько залов.Один из залов посвящен снежному барсу. Как рассказал директор Чаткальского государственного заповедника Жасур Дустов, снежный барс – это один из самых редких и малоизученных видов животных. В Узбекистане насчитывается всего 80-90 особей.Так как барсы живут в горах, горные экосистемы нуждаются в особом внимании и охране, в частности, это Западный Тянь-Шань, включающий Чаткальский хребет.В реконструкции визит-центра участвовала Программа развития ООН (ПРООН). Чаткальский заповедник расположен в Ташкентской области на территории более 24 000 гектаров. Здесь произрастает более 745 видов высших растений. Более 57% территории покрыто деревьями и кустарниками. В заповеднике найдено и описано более 30 новых видов растений, 20 видов животных, которые здесь обитают, занесены в Красную книгу Узбекистана. А четыре вида птиц и шесть видов млекопитающих занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.В 2015 году Россия и ПРООН подписали Рамочное соглашение о партнерстве, согласно которому Россия участвует в финансировании проектов организации в таких странах, как Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, а также в государствах дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/nijne-amudarinskiy-biosfernyy-zapovednik-vklyuchen-v-set-yunesko-20525930.html
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Анна Желиховская
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60
узбекистан, музей, снежные барсы

Защищая снежных барсов: в Узбекистане появился новый музей — видео

22:12 07.12.2021 (обновлено: 22:21 07.12.2021)
© Sputnik / Владимир Пирогов / Перейти в фотобанкСнежные барсы в Киргизии
Снежные барсы в Киргизии - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Владимир Пирогов
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Анна Желиховская
Все материалы
В Ташкентской области после реконструкции открылся визит-центр Чаткальского государственного биосферного заповедника.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Здание администрации Чаткальского заповедника было построено еще в 1970-х годах прошлого века, а 7 декабря распахнуло двери в обновленном формате. Административный корпус реконструировали и превратили в визит-центр, где теперь находится несколько залов.
Один из залов посвящен снежному барсу. Как рассказал директор Чаткальского государственного заповедника Жасур Дустов, снежный барс – это один из самых редких и малоизученных видов животных. В Узбекистане насчитывается всего 80-90 особей.
Так как барсы живут в горах, горные экосистемы нуждаются в особом внимании и охране, в частности, это Западный Тянь-Шань, включающий Чаткальский хребет.
В реконструкции визит-центра участвовала Программа развития ООН (ПРООН).
Чаткальский заповедник расположен в Ташкентской области на территории более 24 000 гектаров. Здесь произрастает более 745 видов высших растений. Более 57% территории покрыто деревьями и кустарниками. В заповеднике найдено и описано более 30 новых видов растений, 20 видов животных, которые здесь обитают, занесены в Красную книгу Узбекистана. А четыре вида птиц и шесть видов млекопитающих занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.
В 2015 году Россия и ПРООН подписали Рамочное соглашение о партнерстве, согласно которому Россия участвует в финансировании проектов организации в таких странах, как Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, а также в государствах дальнего зарубежья.
Амударья - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
Общество
Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО
16 сентября, 17:34
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