https://uz.sputniknews.ru/20211208/21693953.html
Что происходит с организмом, когда вы едите гранат
Что происходит с организмом, когда вы едите гранат
Гранат - "пища богов" - не только укрепляет здоровье, но и предотвращает различные болезни. Как зерна граната влияют на организм, рассказывают наши коллеги из Sputnik Армения.
2021-12-08T07:00+0500
2021-12-08T07:00+0500
2021-12-08T07:00+0500
это интересно
здоровье
болезнь
гранат
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Гранат очень красивый, вкусный и чрезвычайно полезный фрукт. Его сок богат всевозможными веществами, необходимыми человеческому организму. Специалисты говорят, что в одном плоде граната содержится примерно 40% необходимой суточной дозы витаминов для человека.Больше всего в гранате витаминов С, Р, B6 и В12. Витамин С укрепляет иммунитет. Витамин P благотворно влияет на сосуды. B6 стабилизирует нервную систему, а B12 способствует кроветворению. Концентрация микроэлементов в соке граната тоже очень высока. В нем много кальция, магния, калия, марганца, фосфора, йода, железа, натрия. Сок фрукта насыщен растительными кислотами: лимонной, яблочной, винной, щавелевой, янтарной. Именно благодаря им гранат стимулирует аппетит и помогает пищеварению при пониженной кислотности желудка. Сердце и сосуды Гранат особенно полезен для сердечно-сосудистой системы. Он нормализует артериальное давление, способствует активному синтезу гемоглобина и эритроцитов. Благодаря этому гранатовый сок лечит анемию, пониженный гемоглобин и общую слабость после болезней и операций. Для пожилых он является отличной профилактикой болезней сердца и сосудов. Кроме того, гранат снижает сахар в крови, поэтому его рекомендуют диабетикам. Омоложение и противовоспалительное действиеДоказано, что антиоксидантов в гранате больше, чем в зеленом чае. Именно они борются со свободными радикалами, замедляя старение организма. А благодаря противовоспалительному эффекту гранат помогает при различных заболеваниях почек, легких и печени. Вред граната Если нет индивидуальной непереносимости, зерна граната не принесут вреда даже в большом количестве. Однако свежевыжатый неразбавленный сок граната пить следует понемногу и осторожно — он очень кислый и может раздражать слизистую. Поэтому его рекомендуют разбавлять водой, особенно если пить его будут дети. Гранатовый сок противопоказан при язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью. Стоматологи также рекомендуют полоскать рот после гранатового сока, поскольку он разъедает зубную эмаль. В народной медицине принято лечиться отварами из кожуры или коры граната, но не стоит увлекаться: в кожуре плода есть ядовитые вещества.
https://uz.sputniknews.ru/20211207/komu-kategoricheski-nelzya-est-banany-mnenie-dietologa-21676276.html
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здоровье, болезнь, гранат
Что происходит с организмом, когда вы едите гранат
Гранат — "пища богов" — не только укрепляет здоровье, но и предотвращает различные болезни. Как зерна граната влияют на организм, рассказывают наши коллеги из Sputnik Армения.
Гранат очень красивый, вкусный и чрезвычайно полезный фрукт. Его сок богат всевозможными веществами, необходимыми человеческому организму. Специалисты говорят, что в одном плоде граната содержится примерно 40% необходимой суточной дозы витаминов для человека.
Больше всего в гранате витаминов С, Р, B6 и В12. Витамин С укрепляет иммунитет. Витамин P благотворно влияет на сосуды. B6 стабилизирует нервную систему, а B12 способствует кроветворению.
Концентрация микроэлементов в соке граната тоже очень высока. В нем много кальция, магния, калия, марганца, фосфора, йода, железа, натрия. Сок фрукта насыщен растительными кислотами: лимонной, яблочной, винной, щавелевой, янтарной. Именно благодаря им гранат стимулирует аппетит и помогает пищеварению при пониженной кислотности желудка.
Сердце и сосуды
Гранат особенно полезен для сердечно-сосудистой системы. Он нормализует артериальное давление, способствует активному синтезу гемоглобина и эритроцитов. Благодаря этому гранатовый сок лечит анемию, пониженный гемоглобин и общую слабость после болезней и операций. Для пожилых он является отличной профилактикой болезней сердца и сосудов. Кроме того, гранат снижает сахар в крови, поэтому его рекомендуют диабетикам.
Омоложение и противовоспалительное действие
Доказано, что антиоксидантов в гранате больше, чем в зеленом чае. Именно они борются со свободными радикалами, замедляя старение организма. А благодаря противовоспалительному эффекту гранат помогает при различных заболеваниях почек, легких и печени.
Вред граната
Если нет индивидуальной непереносимости, зерна граната не принесут вреда даже в большом количестве. Однако свежевыжатый неразбавленный сок граната пить следует понемногу и осторожно — он очень кислый и может раздражать слизистую. Поэтому его рекомендуют разбавлять водой, особенно если пить его будут дети.
Гранатовый сок противопоказан при язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью. Стоматологи также рекомендуют полоскать рот после гранатового сока, поскольку он разъедает зубную эмаль.
В народной медицине принято лечиться отварами из кожуры или коры граната, но не стоит увлекаться: в кожуре плода есть ядовитые вещества.