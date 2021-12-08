https://uz.sputniknews.ru/20211208/21702444.html

Как выживают мигранты на границе в 10-градусный мороз – видео

Как выживают мигранты на границе в 10-градусный мороз – видео

С момента возникновения стихийного лагеря на границе Беларуси и Польши прошел 31 день. Сейчас площадка у логистического центра, где живут мигранты, пустует: беженцы впервые ощутили 10-градусный мороз.

2021-12-08T12:23+0500

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мороз

мигранты

граница

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В течение месяца мигранты выживали под открытым небом, сталкиваясь с жестким отпором польских силовиков, после – они переехали в логистический центр в приграничной зоне, передает Sputnik Беларусь.Здесь их быт практически налажен – они обеспечены горячим питанием и водой, Красный Крест и многие волонтеры привозят им теплую одежду, одеяла и другие необходимые вещи, функционирует армейская баня, организован приезд автолавки.Первым испытанием для выходцев из теплых стран стал первый снег, многие мигранты, особенно дети, видели его впервые в жизни, а накануне ударил серьезный декабрьский мороз: температура понизилась до -10 градусов.На площадке у логистического центра, где обычно многолюдно, в этот раз пусто: белорусский мороз заставил иракцев и сирийцев оставаться под крышей логистического центра. Они продолжают обустраивать свои временные жилища. В ход идет все – от матрасов и одеял, до упаковочных ящиков и коробок, чтобы создать хотя бы иллюзию личного пространства и временного дома. Когда у них появится постоянный дом, пока не известно.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/21607389.html

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мультимедиа , мороз, мигранты, граница