https://uz.sputniknews.ru/20211201/21607389.html

Куда ушли мигранты: о ситуации в кризисном центре на границе – видео

Куда ушли мигранты: о ситуации в кризисном центре на границе – видео

Сейчас в лагере на границе остаются около тысячи мигрантов, неделю назад их было вдвое больше. Куда направились остальные, и как изменился быт оставшихся после визита в лагерь Александра Лукашенко – в материале Sputnik.

2021-12-01T20:25+0500

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В логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы мигранты продолжают налаживать свой быт, передает Sputnik Беларусь.Сейчас в кризисном центре осталось чуть более тысячи человек, остальные покинули его на прошлой неделе. В лагере мигранты ежедневно получают гуманитарную помощь: теплые вещи, средства гигиены, еду. Врачи постоянно мониторят ситуацию, оказывают мигрантам необходимую медицинскую помощь."Мигранты говорят, что ни за что не вернутся в Ирак, те, у кого есть деньги, могут вернуться в иракский Курдистан, где положение еще более-менее неплохое, чтобы жить и зарабатывать какие-то деньги, но в других регионах Ирака это сделать уже невозможно, поэтому эта тысяча человек, которая продолжает оставаться в центре, рассчитывает на переговоры политиков, что ситуация для них разрешится, и они попадут в Европу", ― передает корреспондент Sputnik Беларусь.Как сообщил накануне зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, мигранты могут оставаться в транспортно-логистическом центре столько, сколько им потребуется, при необходимости, если их останется небольшое количество, беженцев разместят в белорусских санаториях.Напомним, ситуация обострилась в первых числах ноября, когда на границе Беларуси и ЕС скопились несколько тысяч мигрантов. Они надеялись попасть в страны Евросоюза, в частности в Германию.Сопредельные с Беларусью страны – Польша, Латвия и Литва – начали возводить временные заграждения на рубежах, чтобы не допустить проникновение беженцев на их территории.

https://uz.sputniknews.ru/20211113/situatsiya-nakalyaetsya-migranty-ustroili-davku-iz-za-edy-na-belorussko-polskoy-granitse-21339607.html

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