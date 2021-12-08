https://uz.sputniknews.ru/20211208/biografiya-pochemu-urojenku-kazaxstana-ne-postavili-na-doljnost-v-ssha-21701381.html

Биография Сауле Омаровой: почему она отозвала кандидатуру на должность в Минфине США?

Биография Сауле Омаровой: почему она отозвала кандидатуру на должность в Минфине США?

Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру на должность главы управления валютного контроля из-за критики.

2021-12-08T11:24+0500

2021-12-08T11:24+0500

2021-12-08T11:58+0500

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ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Уроженка современного Казахстана Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру на должность регулятора банков в министерстве финансов США, сообщили в Белом доме.Во время обсуждения ее кандидатуры в Сенате Омарова подверглась резкой критике. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди, к примеру, спросил, следует ли ему называть ее "профессором" или "товарищем", пишет РИА Новости.Другой сенатор, Пэт Туми, ранее назвал академические работы Омаровой "социалистическим манифестом для банковской индустрии". Он даже потребовал предоставить ему оригинал ее дипломной работы в МГУ, посвященной взглядам Карла Маркса. Рукопись он не получил.Позиция Омаровой могла серьезно сказаться на деятельности банков: она поддерживает свободный рынок, но требует, чтобы банки не оставляли себе всю прибыль от рискованных операций. Тем самым она хочет защитить налогоплательщиков от того, чтобы они страховали банки.Ранее она также высказывала левые взгляды, к примеру предлагала перевести банковские депозиты в Федеральную резервную систему и уменьшить размеры крупных банков, которые регулятор сочтет риском для финансовой стабильности.Сама Омарова на слушании опровергла обвинения в коммунизме.Ранее Омарова высказывалась за жесткий надзор и строгие правила в банковской сфере, критиковала криптовалюты, а также хвалила социальную и гендерную политику в СССР.К критике кандидатки активно подключились СМИ, подконтрольные Республиканской партии. В частности, телеканал Fox News опубликовал информацию, что в 1995 году Омарову арестовали в городе Мэдисон, штат Висконсин, за кражу из магазина обуви, аксессуаров и парфюма на сумму 214 долларов.После того, как кандидатуру Омаровой выдвинули на престижную должность, Wall Street Journal выпустил колонку с заголовком о том, что она ненавидит банки.Представитель демократической партии, сенатор Элизабет Уоррен назвала критику Омаровой "кампанией по очернению".Сауле Омарова родилась в казахстанском городе Уральске 1966 году. Закончила МГУ (1989 г.), Университет Висконсина (1999 г.) и Северо-Западный университет (2001 г.), получила докторскую степень по регулированию нефтяной отрасли и еще одну – по банковскому надзору. Является действующий профессором права Корнельского университета.В течение шести лет работала в юридической фирме Davis Polk & Wardwell. В 2006-2007 годах в администрации президента Джорджа Буша-младшего была специальным советником по регуляторной политике в Министерстве финансов США.

https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-amerike-vskryli-sovetskogo-agenta-rvuschegosya-k-trillionam-dollarov-21475604.html

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