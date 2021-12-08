Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211208/biografiya-pochemu-urojenku-kazaxstana-ne-postavili-na-doljnost-v-ssha-21701381.html
Биография Сауле Омаровой: почему она отозвала кандидатуру на должность в Минфине США?
Биография Сауле Омаровой: почему она отозвала кандидатуру на должность в Минфине США?
Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру на должность главы управления валютного контроля из-за критики.
2021-12-08T11:24+0500
2021-12-08T11:58+0500
в мире
казахстан
сша
биография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21701256_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_875dee5a236d059c880361b2588a70b4.jpg
ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Уроженка современного Казахстана Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру на должность регулятора банков в министерстве финансов США, сообщили в Белом доме.Во время обсуждения ее кандидатуры в Сенате Омарова подверглась резкой критике. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди, к примеру, спросил, следует ли ему называть ее "профессором" или "товарищем", пишет РИА Новости.Другой сенатор, Пэт Туми, ранее назвал академические работы Омаровой "социалистическим манифестом для банковской индустрии". Он даже потребовал предоставить ему оригинал ее дипломной работы в МГУ, посвященной взглядам Карла Маркса. Рукопись он не получил.Позиция Омаровой могла серьезно сказаться на деятельности банков: она поддерживает свободный рынок, но требует, чтобы банки не оставляли себе всю прибыль от рискованных операций. Тем самым она хочет защитить налогоплательщиков от того, чтобы они страховали банки.Ранее она также высказывала левые взгляды, к примеру предлагала перевести банковские депозиты в Федеральную резервную систему и уменьшить размеры крупных банков, которые регулятор сочтет риском для финансовой стабильности.Сама Омарова на слушании опровергла обвинения в коммунизме.Ранее Омарова высказывалась за жесткий надзор и строгие правила в банковской сфере, критиковала криптовалюты, а также хвалила социальную и гендерную политику в СССР.К критике кандидатки активно подключились СМИ, подконтрольные Республиканской партии. В частности, телеканал Fox News опубликовал информацию, что в 1995 году Омарову арестовали в городе Мэдисон, штат Висконсин, за кражу из магазина обуви, аксессуаров и парфюма на сумму 214 долларов.После того, как кандидатуру Омаровой выдвинули на престижную должность, Wall Street Journal выпустил колонку с заголовком о том, что она ненавидит банки.Представитель демократической партии, сенатор Элизабет Уоррен назвала критику Омаровой "кампанией по очернению".Сауле Омарова родилась в казахстанском городе Уральске 1966 году. Закончила МГУ (1989 г.), Университет Висконсина (1999 г.) и Северо-Западный университет (2001 г.), получила докторскую степень по регулированию нефтяной отрасли и еще одну – по банковскому надзору. Является действующий профессором права Корнельского университета.В течение шести лет работала в юридической фирме Davis Polk &amp; Wardwell. В 2006-2007 годах в администрации президента Джорджа Буша-младшего была специальным советником по регуляторной политике в Министерстве финансов США.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-amerike-vskryli-sovetskogo-agenta-rvuschegosya-k-trillionam-dollarov-21475604.html
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21701256_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_49ecf4ce68e3ddc9ae1123eec23c3ad5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан, сша, биография

Биография Сауле Омаровой: почему она отозвала кандидатуру на должность в Минфине США?

11:24 08.12.2021 (обновлено: 11:58 08.12.2021)
© AFP / ANNA MONEYMAKERСауле Омарова
Сауле Омарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© AFP / ANNA MONEYMAKER
Подписаться на
Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру на должность главы управления валютного контроля из-за критики.
ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Уроженка современного Казахстана Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру на должность регулятора банков в министерстве финансов США, сообщили в Белом доме.

"Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля", - сказано в заявлении президента США Джо Байдена.

Во время обсуждения ее кандидатуры в Сенате Омарова подверглась резкой критике. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди, к примеру, спросил, следует ли ему называть ее "профессором" или "товарищем", пишет РИА Новости.
Другой сенатор, Пэт Туми, ранее назвал академические работы Омаровой "социалистическим манифестом для банковской индустрии". Он даже потребовал предоставить ему оригинал ее дипломной работы в МГУ, посвященной взглядам Карла Маркса. Рукопись он не получил.
Позиция Омаровой могла серьезно сказаться на деятельности банков: она поддерживает свободный рынок, но требует, чтобы банки не оставляли себе всю прибыль от рискованных операций. Тем самым она хочет защитить налогоплательщиков от того, чтобы они страховали банки.
Ранее она также высказывала левые взгляды, к примеру предлагала перевести банковские депозиты в Федеральную резервную систему и уменьшить размеры крупных банков, которые регулятор сочтет риском для финансовой стабильности.
Сама Омарова на слушании опровергла обвинения в коммунизме.
"Я не коммунистка. Я не могла выбрать, где мне родиться", - заявила она сенаторам.
Ранее Омарова высказывалась за жесткий надзор и строгие правила в банковской сфере, критиковала криптовалюты, а также хвалила социальную и гендерную политику в СССР.
К критике кандидатки активно подключились СМИ, подконтрольные Республиканской партии. В частности, телеканал Fox News опубликовал информацию, что в 1995 году Омарову арестовали в городе Мэдисон, штат Висконсин, за кражу из магазина обуви, аксессуаров и парфюма на сумму 214 долларов.
После того, как кандидатуру Омаровой выдвинули на престижную должность, Wall Street Journal выпустил колонку с заголовком о том, что она ненавидит банки.
Представитель демократической партии, сенатор Элизабет Уоррен назвала критику Омаровой "кампанией по очернению".
Сауле Омарова родилась в казахстанском городе Уральске 1966 году. Закончила МГУ (1989 г.), Университет Висконсина (1999 г.) и Северо-Западный университет (2001 г.), получила докторскую степень по регулированию нефтяной отрасли и еще одну – по банковскому надзору. Является действующий профессором права Корнельского университета.
В течение шести лет работала в юридической фирме Davis Polk & Wardwell. В 2006-2007 годах в администрации президента Джорджа Буша-младшего была специальным советником по регуляторной политике в Министерстве финансов США.
Сауле Омарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Колумнисты
В Америке вскрыли советского агента, рвущегося к триллионам долларов
23 ноября, 10:49
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:35В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности
13:30Назван регион Узбекистана свободный от коронавируса
13:10Юлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео
12:39Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото
12:36Украина, кибербезопасность, сотрудничество: о чем говорили Путин с Байденом
12:23Как выживают мигранты на границе в 10-градусный мороз – видео
11:47Позор должен был спасти нас от войны и обогатить. Что пошло не так
11:35Шесть человек, которые убили СССР: зачем они это сделали
11:24Биография Сауле Омаровой: почему она отозвала кандидатуру на должность в Минфине США?
11:14Несколько аэропортов Узбекистана снова ограничили перелеты из-за тумана
11:02РУДН проверит узбекских мигрантов на знание русского языка и не только
10:28В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео
10:19Сотрудники Министерства культуры стали носить тюбетейки на работе — видео
09:48Узбекистан принял флаг Параазиатских игр среди молодежи — видео
09:46Российская S7 запустила регулярные рейсы из Волгограда в Фергану — фото
09:05Президент Узбекистана объявил о расширении полномочий парламента
08:34Мирзиёев помиловал более 180 заключенных перед Днем Конституции
08:20В Москве открыли 10 станций метро — новая карта
08:00Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века
07:00Что происходит с организмом, когда вы едите гранат