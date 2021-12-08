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Видео: благодаря ЕАЭС Узбекистан может экономить $1 млрд в год — эксперт

Видео: благодаря ЕАЭС Узбекистан может экономить $1 млрд в год — эксперт

Дополнительную прибыль республике принесет создание трансграничных хабов, запланированное Казахстаном, считает эксперт Кубат Рахимов.

2021-12-08T21:27+0500

2021-12-08T21:27+0500

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Восьмого декабря исполнилось 30 лет Содружеству Независимых Государств (СНГ). Что значит эта дата для России, Узбекистана и других стран Содружества, в эксклюзивном интервью Sputnik рассказывает кандидат экономических наук, эксперт по вопросам евразийской интеграции Кубат Рахимов.По мнению экономиста, Узбекистан весьма прагматично подходит к зоне свободной торговли СНГ и ЕАЭС. Подход избранного на второй президентский срок Шавката Мирзиёева совпадает с направлением евразийской интеграции в регионе.О выгодах вступления в ЕАЭС эксперт рассказывает на примере Кыргызстана, ставшего членом союза в 2014 году. В числе преимуществ — отсутствие необходимости в оформлении патента на работу.Кроме того, эксперт напомнил, что казахстанские власти намерены построить четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией.Принесут ли эти транспортные узлы прибыль узбекским фермерам? Как хабы повлияют на экономику Узбекистана, России и двух других стран?Услышать ответы на эти вопросы можно в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , узбекистан, еаэс, видео