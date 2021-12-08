Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211208/blagodarya-eaes-uzbekistan-mojet-ekonomit-1-mlrd-v-god--ekspert-video-21715034.html
Видео: благодаря ЕАЭС Узбекистан может экономить $1 млрд в год — эксперт
Видео: благодаря ЕАЭС Узбекистан может экономить $1 млрд в год — эксперт
Дополнительную прибыль республике принесет создание трансграничных хабов, запланированное Казахстаном, считает эксперт Кубат Рахимов.
2021-12-08T21:27+0500
2021-12-08T23:07+0500
видео
мультимедиа
узбекистан
еаэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21715135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb9b051dff4b87e788672787552f9fbc.jpg
Восьмого декабря исполнилось 30 лет Содружеству Независимых Государств (СНГ). Что значит эта дата для России, Узбекистана и других стран Содружества, в эксклюзивном интервью Sputnik рассказывает кандидат экономических наук, эксперт по вопросам евразийской интеграции Кубат Рахимов.По мнению экономиста, Узбекистан весьма прагматично подходит к зоне свободной торговли СНГ и ЕАЭС. Подход избранного на второй президентский срок Шавката Мирзиёева совпадает с направлением евразийской интеграции в регионе.О выгодах вступления в ЕАЭС эксперт рассказывает на примере Кыргызстана, ставшего членом союза в 2014 году. В числе преимуществ — отсутствие необходимости в оформлении патента на работу.Кроме того, эксперт напомнил, что казахстанские власти намерены построить четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией.Принесут ли эти транспортные узлы прибыль узбекским фермерам? Как хабы повлияют на экономику Узбекистана, России и двух других стран?Услышать ответы на эти вопросы можно в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21715135_306:0:1746:1080_1920x0_80_0_0_006ca06528341fcbe437f7e3ffc2875e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , узбекистан, еаэс, видео

Видео: благодаря ЕАЭС Узбекистан может экономить $1 млрд в год — эксперт

21:27 08.12.2021 (обновлено: 23:07 08.12.2021)
© Sputnik
Подписаться на
Анна Черкасова
Все материалы
Дополнительную прибыль республике принесет создание трансграничных хабов, запланированное Казахстаном, считает Кубат Рахимов.
Восьмого декабря исполнилось 30 лет Содружеству Независимых Государств (СНГ). Что значит эта дата для России, Узбекистана и других стран Содружества, в эксклюзивном интервью Sputnik рассказывает кандидат экономических наук, эксперт по вопросам евразийской интеграции Кубат Рахимов.
По мнению экономиста, Узбекистан весьма прагматично подходит к зоне свободной торговли СНГ и ЕАЭС. Подход избранного на второй президентский срок Шавката Мирзиёева совпадает с направлением евразийской интеграции в регионе.
О выгодах вступления в ЕАЭС эксперт рассказывает на примере Кыргызстана, ставшего членом союза в 2014 году. В числе преимуществ — отсутствие необходимости в оформлении патента на работу.

"Эффект от вступления в ЕАЭС для Узбекистана может измеряться серьезными деньгами. Экономка республики сэкономит до $1 млрд в год", — уточняет Рахимов.

Кроме того, эксперт напомнил, что казахстанские власти намерены построить четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией.
Принесут ли эти транспортные узлы прибыль узбекским фермерам? Как хабы повлияют на экономику Узбекистана, России и двух других стран?
Услышать ответы на эти вопросы можно в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:00Запуск корабля "Союз МС-20" с японскими туристами с Байконура — фото, видео
21:27Видео: благодаря ЕАЭС Узбекистан может экономить $1 млрд в год — эксперт
21:06В Бухарской области задержан сотрудник Торгово-промышленной палаты
20:35Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео
20:19Точка роста: три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ
20:00Россия изменила правила въезда в страну из-за COVID-19
19:59Натовские "сдерживатели" идут к психологам после встреч с русскими
19:24Кого наградят памятным знаком к 30-летию Вооруженных сил
19:22Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе
18:27Дублирование указателей на других языках разгрузило вестибюли метро Москвы на 50%
18:05Зима-холода: в Узбекистане на смену туману придут дожди и снег
17:25Видео: мне нравится это "Здрасьте!" — Гаспарян о заявлении киберполиции Украины
17:16Грузовик протаранил "Дамас" под Навои, погибли люди
17:05Президент Германии назначил Шольца на пост нового канцлера — видео
16:38Агутин гордится клипом от узбекистанского режиссера — видео
16:3730 лет вместе: основные вехи взаимодействия Узбекистана и СНГ
16:18В Нигерии грузовик сбил школьников — 17 подростков погибли
16:03Узбекистан вошел в топ-10 стран с самым дешевым электричеством
15:46В Казахстане проходят Дни узбекского кино — видео
15:10Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах