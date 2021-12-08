https://uz.sputniknews.ru/20211208/blagodarya-eaes-uzbekistan-mojet-ekonomit-1-mlrd-v-god--ekspert-video-21715034.html
Видео: благодаря ЕАЭС Узбекистан может экономить $1 млрд в год — эксперт
Видео: благодаря ЕАЭС Узбекистан может экономить $1 млрд в год — эксперт
Дополнительную прибыль республике принесет создание трансграничных хабов, запланированное Казахстаном, считает эксперт Кубат Рахимов.
2021-12-08T21:27+0500
2021-12-08T21:27+0500
2021-12-08T23:07+0500
видео
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узбекистан
еаэс
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Восьмого декабря исполнилось 30 лет Содружеству Независимых Государств (СНГ). Что значит эта дата для России, Узбекистана и других стран Содружества, в эксклюзивном интервью Sputnik рассказывает кандидат экономических наук, эксперт по вопросам евразийской интеграции Кубат Рахимов.По мнению экономиста, Узбекистан весьма прагматично подходит к зоне свободной торговли СНГ и ЕАЭС. Подход избранного на второй президентский срок Шавката Мирзиёева совпадает с направлением евразийской интеграции в регионе.О выгодах вступления в ЕАЭС эксперт рассказывает на примере Кыргызстана, ставшего членом союза в 2014 году. В числе преимуществ — отсутствие необходимости в оформлении патента на работу.Кроме того, эксперт напомнил, что казахстанские власти намерены построить четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией.Принесут ли эти транспортные узлы прибыль узбекским фермерам? Как хабы повлияют на экономику Узбекистана, России и двух других стран?Услышать ответы на эти вопросы можно в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , узбекистан, еаэс, видео
Видео: благодаря ЕАЭС Узбекистан может экономить $1 млрд в год — эксперт
21:27 08.12.2021 (обновлено: 23:07 08.12.2021)
Дополнительную прибыль республике принесет создание трансграничных хабов, запланированное Казахстаном, считает Кубат Рахимов.
Восьмого декабря исполнилось 30 лет Содружеству Независимых Государств (СНГ). Что значит эта дата для России, Узбекистана и других стран Содружества, в эксклюзивном интервью Sputnik
рассказывает кандидат экономических наук, эксперт по вопросам евразийской интеграции Кубат Рахимов.
По мнению экономиста, Узбекистан весьма прагматично подходит к зоне свободной торговли СНГ и ЕАЭС. Подход избранного на второй президентский срок Шавката Мирзиёева совпадает с направлением евразийской интеграции в регионе.
О выгодах вступления в ЕАЭС эксперт рассказывает на примере Кыргызстана, ставшего членом союза в 2014 году. В числе преимуществ — отсутствие необходимости в оформлении патента на работу.
"Эффект от вступления в ЕАЭС для Узбекистана может измеряться серьезными деньгами. Экономка республики сэкономит до $1 млрд в год", — уточняет Рахимов.
Кроме того, эксперт напомнил, что казахстанские власти намерены построить четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией.
Принесут ли эти транспортные узлы прибыль узбекским фермерам? Как хабы повлияют на экономику Узбекистана, России и двух других стран?
Услышать ответы на эти вопросы можно в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
.