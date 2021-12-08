Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211208/dublirovanie-ukazateley-na-drugix-yazykax-razgruzilo-vestibyuli-na-50-21712231.html
Дублирование указателей на других языках разгрузило вестибюли на 50%
Дублирование указателей на других языках разгрузило вестибюли на 50%
Иностранцы стали реже обращаться в кассы за справочной информацией, теперь они все могут прочитать на указателях. Благодаря этому сократились очереди и загруженность станций.
2021-12-08T18:27+0500
2021-12-08T18:27+0500
миграция
метро
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1399/55/13995523_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f0cd0897971de3b0e120ec81f80cf705.jpg
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Дублирование надписей на указателях на таджикский и узбекский на станциях московского метро "Прокшино" и "Лесопарковая" помогло разгрузить вестибюли на 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.От этих станций до Московского миграционного центра в Сахарово следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях в столичной подземке – русский. Однако дублирование надписей еще на два языка значительно улучшило качество работы этих станций метро – загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%.В пресс-службе Мосметро отметили, что благодаря этому решению на 40% снизились очереди в кассы и также на 40% стало меньше обращений иностранцев в кассы за справочной информацией.Ранее метрополитен получал многочисленные обращения от пассажиров станций "Лесопарковая" и "Прокшино" о необходимости упорядочивания передвижения пассажиров, снижения очередей в кассы и билетные автоматы.В московском метрополитене отметили, что подземный транспорт должен быть комфортным и понятным для разных пассажиров. Так, к примеру, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/metro-moskvy-poyavilis-ukazateli-na-uzbekskom-i-tadjikskom-yazykax--foto-20486707.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1399/55/13995523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_6ed4a43b71f258385cbc34a2f7b1c1ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
метро, москва

Дублирование указателей на других языках разгрузило вестибюли на 50%

18:27 08.12.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкНа станции "Киевская" Филевской линии метро в Москве
На станции Киевская Филевской линии метро в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Иностранцев стали реже обращаться в кассы за справочной информацией, теперь они все могут прочитать на указателях. Благодаря этому сократились очереди и загруженность станций.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Дублирование надписей на указателях на таджикский и узбекский на станциях московского метро "Прокшино" и "Лесопарковая" помогло разгрузить вестибюли на 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.
От этих станций до Московского миграционного центра в Сахарово следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях в столичной подземке – русский. Однако дублирование надписей еще на два языка значительно улучшило качество работы этих станций метро – загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%.
В пресс-службе Мосметро отметили, что благодаря этому решению на 40% снизились очереди в кассы и также на 40% стало меньше обращений иностранцев в кассы за справочной информацией.
Ранее метрополитен получал многочисленные обращения от пассажиров станций "Лесопарковая" и "Прокшино" о необходимости упорядочивания передвижения пассажиров, снижения очередей в кассы и билетные автоматы.
Вход на станцию метро Лесопарковая - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Россия
В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото
14 сентября, 13:32
В московском метрополитене отметили, что подземный транспорт должен быть комфортным и понятным для разных пассажиров. Так, к примеру, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:27Дублирование указателей на других языках разгрузило вестибюли на 50%
18:05Зима-холода: в Узбекистане на смену туману придут дожди и снег
17:25Видео: мне нравится это "Здрасте!" — Гаспарян о заявлении киберполиции Украины
17:16Грузовик протаранил "Дамас" под Навои, погибли люди
17:05Президент Германии назначил Шольца на пост нового канцлера — видео
16:38Агутин гордится клипом от узбекистанского режиссера - видео
16:3730 лет вместе: основные вехи взаимодействия Узбекистана и СНГ
16:18В Нигерии грузовик сбил школьников — 17 подростков погибли
16:03Узбекистан вошел в ТОП-10 стран с самым дешевым электричеством
15:46В Казахстане проходят Дни узбекского кино — видео
15:10Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах
14:23Госкомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктов
13:35В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности
13:30Назван регион Узбекистана свободный от коронавируса
13:10Юлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео
12:39Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото
12:36Украина, кибербезопасность, сотрудничество: о чем говорили Путин с Байденом
12:23Как выживают мигранты на границе в 10-градусный мороз – видео
11:47Позор должен был спасти нас от войны и обогатить. Что пошло не так
11:35Шесть человек, которые убили СССР: зачем они это сделали