https://uz.sputniknews.ru/20211208/dublirovanie-ukazateley-na-drugix-yazykax-razgruzilo-vestibyuli-na-50-21712231.html

Дублирование указателей на других языках разгрузило вестибюли на 50%

Дублирование указателей на других языках разгрузило вестибюли на 50%

Иностранцы стали реже обращаться в кассы за справочной информацией, теперь они все могут прочитать на указателях. Благодаря этому сократились очереди и загруженность станций.

2021-12-08T18:27+0500

2021-12-08T18:27+0500

2021-12-08T18:27+0500

миграция

метро

москва

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Дублирование надписей на указателях на таджикский и узбекский на станциях московского метро "Прокшино" и "Лесопарковая" помогло разгрузить вестибюли на 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.От этих станций до Московского миграционного центра в Сахарово следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях в столичной подземке – русский. Однако дублирование надписей еще на два языка значительно улучшило качество работы этих станций метро – загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%.В пресс-службе Мосметро отметили, что благодаря этому решению на 40% снизились очереди в кассы и также на 40% стало меньше обращений иностранцев в кассы за справочной информацией.Ранее метрополитен получал многочисленные обращения от пассажиров станций "Лесопарковая" и "Прокшино" о необходимости упорядочивания передвижения пассажиров, снижения очередей в кассы и билетные автоматы.В московском метрополитене отметили, что подземный транспорт должен быть комфортным и понятным для разных пассажиров. Так, к примеру, схема метро на электронном табло в вагонах дублируется на девяти языках.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/metro-moskvy-poyavilis-ukazateli-na-uzbekskom-i-tadjikskom-yazykax--foto-20486707.html

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метро, москва