https://uz.sputniknews.ru/20211208/gruzovik-protaranil-damas-pod-navoi-pogibli-lyudi-21709991.html

Грузовик протаранил "Дамас" под Навои, погибли люди

Грузовик протаранил "Дамас" под Навои, погибли люди

По дороге в Навои "Дамас" по неизвестным причинам съехал с дороги и столкнулся с грузовиком. Обстоятельства случившегося выясняет следствие.

2021-12-08T17:16+0500

2021-12-08T17:16+0500

2021-12-08T17:16+0500

происшествия

дтп

навои

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Канимехским районе Навоийской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.Как сообщили в областном управлении внутренних дел, инцидент произошел во вторник на трассе А-379 "Зарафшан-Навои". Автомобиль марки “Дамас” выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком "DAF", двигавшемся в противоположном направлении.По факту случившегося проводятся следственные действия.Ранее стало известно, сколько пешеходов погибло на дорогах Ташкента в этом году. По данным столичного ГУВД, с начала года произошло 524 аварии с участием пешеходов. Погибло 32 человека, еще 487 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/svyshe-16-tys-uzbekistantsev-pogibli-v-dtp-v-etom-godu-20817041.html

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дтп, навои