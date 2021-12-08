https://uz.sputniknews.ru/20211208/kogo-nagradyat-pamyatnym-znakom-k-30-letiyu-voorujennyx-sil-21713172.html

Кого наградят памятным знаком к 30-летию Вооруженных сил

Кого наградят памятным знаком к 30-летию Вооруженных сил

Не обойдут внимание и уволенных в запас, вышедших в отставку, а также тех, кто погиб или получил ранение и увечья при исполнении воинского и служебного долга.

2021-12-08T19:24+0500

2021-12-08T19:24+0500

2021-12-08T19:24+0500

общество

узбекистан

вооруженные силы

награждение

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Президент поручил учредить памятный знак к 30-летию образования Вооруженных сил Узбекистана. Соответствующий документ уже подписан президентом и опубликован в Национальной базе данных законодательства, сообщает Norma.Памятный знак получат военнослужащие, которые внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны и формирование Вооруженных Сил. Награждать будут за проявление профессионализма, верность военно-патриотическому долгу, в том числе, за участие в боевых действиях по защите независимости и территориальной целостности республики. Не обойдут внимание и уволенных в запас, вышедших в отставку, а также тех, кто погиб или получил ранение и увечья при исполнении воинского и служебного долга.Вручать памятный знак и вместе с ним удостоверения планируется в торжественной обстановке от имени президента - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами должностными лицами от командира соединения и выше.Самых достойных определят на основании приказов руководителей министерств и ведомств силовых структур.

https://uz.sputniknews.ru/20211207/voorujennye-sily-stran-sng-sozdali-sovmestnuyu-sistemu-svyazi-21695006.html

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