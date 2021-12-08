https://uz.sputniknews.ru/20211208/mirziyoev-pomiloval-bolee-180-zaklyuchennyx-pered-dnem-konstitutsii-21698319.html

Мирзиёев помиловал более 180 заключенных перед Днем Конституции

Мирзиёев помиловал более 180 заключенных перед Днем Конституции

Кого коснулось помилование и как президент поможет возвращению граждан к жизни в обществе — в материале.

2021-12-08T08:34+0500

2021-12-08T08:34+0500

2021-12-08T08:37+0500

общество

шавкат мирзиёев

день конституции

помилование

заключенные

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 182 заключенных в связи с одним из главных национальных праздников — Днем Конституции.Его отмечают в республике 8 декабря.Глава государства напомнил, что помилование применяется в отношении лиц, по незнанию совершивших преступление, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.Президент также сообщил о внедрении системы "пакета первичной помощи" для содействия отбывшим наказание гражданам в обретении своего места в обществе. В частности, представившим конкретный бизнес-проект и желающим начать собственное дело, из Фонда развития службы пробации окажут единовременную материальную помощь до 10 миллионов сумов.Сейчас почти 80% отбывающих наказание в колониях, привлечены к труду, однако есть загвоздка: эти годы работы не прибавляются к общему трудовому стажу и не учитываются при начислении пенсии.В январе узбекский лидер получил право помиловать осужденных или отбывших наказание без их прошения.Важный момент: осужденный или отбывший наказание должен написать письмо-согласие об отсутствии возражения по рассмотрению вопроса о его помиловании.С 2017 года указ о помиловании применялся в отношении свыше четырех тысяч лиц. Традиционно этот момент приурочивается к праздничным датам, которые отмечаются в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20211207/mirziyoev-obyasnil-kakie-izmeneniya-jdut-uzbekskuyu-konstitutsiyu-21696444.html

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шавкат мирзиёев, день конституции, помилование, заключенные