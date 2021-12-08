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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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От чего защищает организм хурма зимой
От чего защищает организм хурма зимой
По легенде, хурма дарит людям вечную молодость и красоту. Она буквально заряжена витаминами и микроэлементами. Как хурма защищает организм зимой, пытались разобраться наши коллеги из Sputnik Беларусь.
2021-12-08T00:00+0500
2021-12-08T00:00+0500
это интересно
хурма
зима
витамины
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Пик урожая хурмы приходится на сентябрь-ноябрь, но с прилавков оранжевая ягода исчезнет еще не скоро.Выбрать хурму просто: берите самые крупные, блестящие и гладкие плоды без трещин. Листики у плода должны быть однотонными, без зеленых крапин. Мягкую хурму нужно есть сразу, а твердой дать дозреть.Что же происходит с организмом, когда вы едите хурму?Укрепить иммунитетХурма — отличное средство от множества заболеваний благодаря высокому содержанию витамина C, влияющего на работу всего организма. А сочетание витамина С, бета-каротина и калия ученые признали "золотым составом" для выработки иммунных клеток.Замедлить старениеХурма содержит большое количество антиоксидантов – катехинов, они защищают клетки организма от старения. Именно антиоксиданты делают хурму терпкой и вязкой, а еще они защищают десны.Улучшить пищеварениеЗалог хорошей работы кишечника – клетчатка. По ее содержанию хурма — абсолютный рекордсмен: на 100 граммов продукта приходится более 10% от суточной нормы пищевых волокон. Улучшить метаболизм помогают также фолиевая кислота и витамин B6.Улучшить зрениеХурма приобрела свой ярко-оранжевый цвет благодаря большому содержанию в ней витамина А — лучшего лекарства для зрения. Каротин отвечает за наше умение видеть в темноте, воспринимать цвета и даже предотвращает коньюктивит.Убрать отекиХурма — природное мочегонное, а значит, избавляет от отеков. Оранжевая мякоть легко разгоняет застоявшуюся жидкость, а калий не дает потерять полезные витамины и микроэлементы. Он же дает заряд энергии, снимает приступы паники и облегчая стресс.И еще один маленький, но приятный плюс хурмы: по словам специалистов, она помогает избавиться от икоты.
https://uz.sputniknews.ru/20211121/ne-tolko-poleznaya-no-i-vrednaya-komu-nelzya-est-xurmu-21441744.html
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хурма, зима, витамины

От чего защищает организм хурма зимой

00:00 08.12.2021
© Pixabay / choe yongwoo Хурма
Хурма - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Pixabay / choe yongwoo
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По легенде, хурма дарит людям вечную молодость и красоту. Она буквально заряжена витаминами и микроэлементами. Как хурма защищает организм зимой, пытались разобраться наши коллеги из Sputnik Беларусь.
Пик урожая хурмы приходится на сентябрь-ноябрь, но с прилавков оранжевая ягода исчезнет еще не скоро.
Выбрать хурму просто: берите самые крупные, блестящие и гладкие плоды без трещин. Листики у плода должны быть однотонными, без зеленых крапин. Мягкую хурму нужно есть сразу, а твердой дать дозреть.
Что же происходит с организмом, когда вы едите хурму?

Укрепить иммунитет

Хурма — отличное средство от множества заболеваний благодаря высокому содержанию витамина C, влияющего на работу всего организма. А сочетание витамина С, бета-каротина и калия ученые признали "золотым составом" для выработки иммунных клеток.

Замедлить старение

Хурма содержит большое количество антиоксидантов – катехинов, они защищают клетки организма от старения. Именно антиоксиданты делают хурму терпкой и вязкой, а еще они защищают десны.

Улучшить пищеварение

Залог хорошей работы кишечника – клетчатка. По ее содержанию хурма — абсолютный рекордсмен: на 100 граммов продукта приходится более 10% от суточной нормы пищевых волокон. Улучшить метаболизм помогают также фолиевая кислота и витамин B6.

Улучшить зрение

Хурма приобрела свой ярко-оранжевый цвет благодаря большому содержанию в ней витамина А — лучшего лекарства для зрения. Каротин отвечает за наше умение видеть в темноте, воспринимать цвета и даже предотвращает коньюктивит.

Убрать отеки

Хурма — природное мочегонное, а значит, избавляет от отеков. Оранжевая мякоть легко разгоняет застоявшуюся жидкость, а калий не дает потерять полезные витамины и микроэлементы. Он же дает заряд энергии, снимает приступы паники и облегчая стресс.
И еще один маленький, но приятный плюс хурмы: по словам специалистов, она помогает избавиться от икоты.
Хурма - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2021
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Не только полезная, но и вредная: кому нельзя есть хурму
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